Що попросить Тільда Свінтон у джина. Чому потрібно дивитися фільм "Три тисячі років бажань"

Джордж Міллер️ знімає не часто, але одразу топ. І ось, у проміжках між "Божевільним Максом" і шаленою "Фуріосою", він зняв казку, фантасмагорію, "1000 і 1 ніч" з неповторною Тільдою Свінтон та Ідрісом Ельбою. Фокус розповість, чому варто дивитися новий фільм "Три тисячі років бажань".

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Британська лінгвістка Алітея прилітає з Лондона до Стамбула. У неї модна нині професія — нарратолог, вона шукає і порівнює наративи (сюжети, що повторюються в різних ситуаціях і впливають на перебіг подій, а часом формують їх). Алитея виступає з лекцією, під час якої у неї відбуваються видіння, начебто просочуються персонажі з інших світів. А потім десь у нетрях місцевого ринку купує дрібничку, посуд Бюльбюль незвичайного забарвлення. Звідки згодом "вилупиться" джин.

Джин дуже хоче, прямо поспішає виконати три бажання пані — щоб потрапити до своїх богів. Але Алитея не така проста — їй потрібна історія джина.

Далі на нас чекає захоплива акторська гра та історії з давніх-давен. Джинну не щастило з жінками, його часто ув'язнювали в посудину, а він ніяк не міг зібрати три бажання. Першим ув'язнив джина в пляшечку сам цар Соломон.

[ + – ] "Три тисячі років бажань" – це фільм, який розважає, але змушує подумати, забирає з реальності, але дивним чином розповідає про життя

Потім довга і досить інтригуюча частина стосується часів турецької Величного століття. Джордж Міллер витримав історично правильне тло. Султан Мурад IV та його брат Ібрагім — реальні історичні постаті, Мурад справді був жорстоким тираном, а Ібрагім — трохи божевільним, що в результаті і врятувало його від смерті від рук брата.

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На цьому тлі відбувається багато цікавих подій. Наложниця сина султана звільняє джина і двома бажаннями знаходить собі заповітне кохання. Однак, в зачаруванні пристрасті, зовсім не враховує жорстоку реальність і гине внаслідок інтриг палацу. Джин залишається з одним невиконаним бажанням і невидимий іншим людям. Ось де загадка.

Але не розкриватимемо сюжет, ясно одне — проблему джин не вирішив. А потім, через 400 років, коли він дістався вченій феміністці XIX століття, знову не вирішив.

Кожна історія (а свою розповість і Алитея) — історія кохання та несподіваних наслідків — переважно трагічних.

Ось так джин і жив — то під замком, то в спробах виконати бажання 3 тисячі років. Поки що не зустрів руду героїню Тільди Свінтон. Яка ж акторка! Навіть заради неї потрібно дивитися фільм.

[ + – ] "Три тисячі років бажань": кадр з фільму [ + – ] "Три тисячі років бажань": кадр з фільму [ + – ] "Три тисячі років бажань": кадр з фільму [ + – ] "Три тисячі років бажань": кадр з фільму [ + – ] "Три тисячі років бажань": кадр з фільму [ + – ] "Три тисячі років бажань": кадр з фільму [ + – ] "Три тисячі років бажань": кадр з фільму [ + – ] "Три тисячі років бажань": кадр з фільму Фото: Кадр из фильма

"Три тисячі років бажань" можу оцінити на міцні 7 із 10. Це незвичайне кіно за жанром, це фільм, який розважає, але змушує подумати, забирає з реальності, але дивним чином розповідає про життя. Кіно, яке не як інше кіно.

Загалом оцінки глядачів у світі досить збігаються:

IMDb: 6.80

Кінопошук: 7.0

Rotten Tomatoes: критики — 71%, глядачі — 73%

P.S. і СПОЙЛЕР. У фільмі "Три тисячі років бажань" чудова комп'ютерна графіка. Її небагато, але вона дуже оригінальна і точно доречна. То з людини вивалюється павук, то три важкі книжкові томи ховають у… парфумерний флакон. Незвичайно, свіжо.

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