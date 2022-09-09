Англійський король у кіно. Топ-5 фільмів про Річарда Левове Серце

Британська монархія сьогодні в центрі уваги. До 865-річчя короля Річарда Левове Серце Фокус зробив добірку стрічок за участю цього легендарного воїна, образ якого задав формат лицарських фільмів.

Одні вважають Річарда Левове Серце (1157 — 1199) шляхетним лицарем, інші — підступним правителем, але й ті й інші називають цього короля Англії втіленням військової звитяги.

Ми можемо точно сказати, що два найпопулярніші королі в кіно та літературі, які задали лицарський формат, це король Річард Левове Серце та, звичайно, король Артур, який жив років на 800 раніше. Власне, Річард Левове Серце й вважав себе наступником Артура: він ріс на легендах про священний Ґрааль і лицарів Круглого столу.

Більшість свого правління Річард Левове Серце провів поза Англією, в хрестових походах та інших війнах, прославився як видатний полководець. Був у полоні, любив трубадурів і поетів. Крім військових якостей, володів і "зірковою" зовнішністю: світловолосий, з блакитними очима, величезного зросту. Одна з його фішок — анонімна поява, виграш на якомусь лицарському турнірі, потім раптове впізнавання — і вперед, із мечами наголо, наводити лад!

[ + – ] Пам'ятник королю Річарду Левове Серце у Вестмінстерському палаці Фото: Вiкiпедiя

Подвиги короля Річарда Левове Серце оспівували трубадури, але героєм поп-культури він став після успіху першого історико-пригодницького роману Вальтера Скотта "Айвенго", де король більшу частину часу виступає анонімно. У книзі він постав у образі могутнього Чорного лицаря — з неабиякою силою, буйною вдачею та, звичайно, пристрастю відновлювати справедливість. Цікаво, що після цього роману з'явилася своєрідна тенденція: дві долі — шляхетного розбійника Робін Гуда й короля Річарда Левове Серце — часто переплетені в багатьох фільмах, хоча жили вони в різний час.

[ + – ] Усипальниця короля Річарда Левове Серце в абатстві Фонтенбло Фото: Вiкiпедiя

Фокус підібрав кілька фільмів із цим культовим історичним пероснажем.

"Лев узимку"/The Lion In Winter

США, 2003

У ролях: Глен Клоуз, Ендрю ,Говард, Анталь Конрад.

Це телевізійна екранізація однойменної п'єси Джеймса Голдмена.

1183 рік. Під час майбутніх Різдвяних свят король Англії Генріх II, чиє життя вже хилиться до заходу сонця, повинен назвати ім'я спадкоємця трону. На цю урочисту подію прибувають дружина Генріха II Елеонора Аквітанська, яка провела десять років у в'язниці за участь у змові проти чоловіка, коханка короля, марнославна принцеса Аліс, її брат, король Франції Філіп II Август, та троє синів Генріха II — Річард Левове Серце, Джеффрі та Джон. Усі члени сім'ї люто ненавидять одне одного. Їх об'єднує лише одне — непомірна жага влади й готовність піти на будь-яку зраду заради її володіння. Небезпечна гра починається!

[ + – ] Трейлер фільму "Лев узимку" (2003)

"Робін Гуд"/Robin Hood

США, 2010, історичний бойовик

У головних ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Макс фон Сюдов, Денні Г'юстон.

Історичний блокбастер, знятий Рідлі Скоттом (бюджет $150 млн, збори $321 млн). У цій стрічці з досить оригінальним сценарієм знаменитий Робін Гуд з'являється як простий лучник на ім'я Робін Лонгстрайд в армії Його Величності короля Річарда Левове Серце. Нібито ненав'язливо у фільмі проводиться лінія: після загибелі короля Річарда саме Робін Гуд — це та людина, яка тепер наводитиме лад і боротиметься із загарбниками, законними чи незаконними методами.

Битви, бійки, облоги, турніри — це тут із надлишком.

[ + – ] Трейлер фільму "Робін Гуд" (2010)

Айвенго/Ivanhoe

США, 1997, історична драма

У ролях: Вікторія Смерфіт, Джеймс Космо, Джиммі Чисхолм.

Цей мінісеріал BBC вважається однією з найкращих екранізацій роману Вальтера Скотта.

1192 рік. Знедолений лицар звинувачений у зраді. Він анонімно повертається додому в Англію, щоб очистити своє ім'я від наклепів і завоювати жіноче кохання. Король Річард Левове Серце був в'язнем в австрійській в'язниці, але тепер теж повертається в Англію, якою править принц Джон. Річард повертається анонімно, як чорний лицар. Він приєднується до вільних лучників Робін Гуда й починає за допомогою них наводити лад у Британії — зрозуміло, з усією своєю безприкладною силою та відвагою.

Можемо згадати і культову радянську екранізацію роману Вальтера Скотта "Балада про доблесного лицаря Айвенго" (1982) — з піснями Володимира Висоцького, які стали хітами. Прем'єра фільму відбулася після смерті барда.

[ + – ] Трейлер до фільму "Айвенго" (1997)

"Річард Левове Серце: Повстання"/Richard the Lionheart: Rebellion

США, 2015, історичний бойовик

У ролях: Ніл Коул, Валері Алессандро, Еліза Аллара.

Надворі 1173 рік. Наближається війна між Францією та Англією. Французам вдається підкупити спадкоємців Генріха Другого. Результатом цього стає згода двох хлопців на організацію перевороту й повалення батька з престолу. Разом із тим Джеффрі просто прагне влади, яку пообіцяли йому ворожі полководці, а в Річарда свої рахунки з батьком, який часто спрямовував його на участь у смертельних поєдинках із метою перевірити відвагу та відданість сина.

[ + – ] Трейлер фільму "Річард Левове Серце: Повстання" (2015)

"Річард Левове серце"/Richard the Lionheart

США, Італія, 2013, історичний бойовик

У головних ролях: Чандлер Манес, Бертон Перез, Малкольм МакДавелл.

Поки війна загрожує Франції, король Англії Генріх II вирішує оцінити хоробрість свого сина Річарда Левове Серце — його можливого наступника. Для цього король поміщає його в загадковий замок, де Річард має пройти кілька випробувань.

[ + – ] Трейлери фільму "Річард Левове Серце" (2013)

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