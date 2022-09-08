"Смерть – не пригода". Прем'єри від Netflix за бестселерами Ремарка, Стівена Кінга, Коллоді

Netflix представив список нових картин 2022 року. Однозначно з них будуть цікаві ті, що поставлені за книгами, проданими мільйонними тиражами

Найбільший потоковий мовник Netflix представив список прем'єр 2022 з кількох десятків картин. Фокус вибрав фільми, поставлені за книгами, що продаються мільйонними тиражами — це майже стовідсоткова гарантія якості фільму. У нашій добірці — картини про психологічну роздвоєність Мерилін Монро, про симпатичного медбрата — серійного вбивцю, про зв'язок із потойбічним світом через звичайний телефон, про солдата Першої світової — героя роману Ремарка "На західному фронті без змін" та про дерев'яного хлопчика Піноккіо, історію якого цього разу поставив оскароносний Гільєрмо дель Торо.

"Блондинка"/Blonde

США, 2022, драма, байопік

Прем'єра: 28 вересня

У ролях: Ана де Армас, Едріан Броуді, Джуліанна Ніколсон

Історія життя Мерилін Монро вже неодноразово екранізована. Але ця картина австралійського режисера Ендрю Домініка поставлена за романом американської письменниці Джойс Керол Оутс, який вперше опублікований у 2000 році. Відразу після виходу "Блондинка". Керол Оутс стала бестселером, фіналістом Пулітцерівської премії та Національної книжкової премії.

У чому фішка роману? Оутс показує, що Мерилін Монро страждала приблизно від тієї самої особливості, що наша зірка — Вєрка Сердючка. Це роздвоєність між сценічним образом та людиною у звичайному житті. Як відомо, у житті сором'язливий Андрій Данилко далекий від тієї розуханої зірки-провідниці-співачки, яку він зображує на сцені та на екрані.

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Ось і на ролику видно, що Норма Джин Бейкер — беззахисна, вразлива натура, яка гарячково шукає опору та кохання. А Мерилін Монро — цілеспрямована, вольова, сексуальна блондинка-переможниця, якою Норма Джин була тільки на екрані. Джин хоче, щоб любили саме її, а все в захваті від Мерилін. Але цілодобово Джин бути Мерилін не може. І ця роздвоєність між сценічним образом і справжньою Нормою надала фіналу життя найвідомішої американської акторки трагічний оборот.

Грає Мерилін Монро чарівна Ана де Армас ("Той, що біжить по лезу 2049", "Не час помирати"). Ще одна деталь, що інтригує: у фільму прокатний рейтинг NC-17, виставлений за детальні сексуальні сцени — тобто, дивитися можна глядачам 16+. Автори нас заманюють як психологічною достовірністю, і еротичною. Що не дивно, адже Мерилін Монро — найвідоміший секс-символ на планеті.

[ + – ] Трейлер фільму "Блондинка" кінобіографія Мерилін Монро

"Телефон містера Гаррігана"/Mr. Harrigan's Phone

США, жахи, фантастика

Прем'єра: 5 жовтня

У ролях: Дональд Сазерленд, Джейден Мартелл

"Телефон містера Гаррігана" — екранізація режисером Джоном Лі Хенкоком однойменної повісті короля жахів Стівена Кінга, яка вийшла в популярній збірці "Буде кров". Ідея цієї штучки проста, але сильна. Підліток Крейг, який живе в маленькому містечку, дружить із літнім мільярдером-затворником містером Гарріганом. Хлопець допомагає старому вдома, виконує різні доручення, а натомість отримує лотерейні білети. І одного разу він виграє. Щоб віддячити містеру Гаррігану, Крейг купує старому в подарунок телефон. Після смерті друга Крейг кладе телефон у труну і виявляє, що завдяки подарунку вони, як і раніше, можуть спілкуватися.

Між нами кажучи, Кінг цю ідею запозичив у Едгара Аллана По. Відомий американський письменник і батько детективного жанру боявся, щоб його раптом не поховали живцем, тож просив провести у труну дзвінок — на той випадок, коли отямиться під землею.

[ + – ] Трейлер фільму за новелем Стівена Кінга "Телефон містера Гаррігана"

"Добрий медбрат"/The Good Nurse

США, трилер, біографія

Прем'єра: 26 жовтня

У ролях: Джессіка Честейн, Едді Редмейн

В основу сценарію фільму покладено однойменний бестселер Чарльза Гребера 2013 року — це документальний роман про серійного вбивця Чарльза Каллена, який нині живе, який протягом 16 років працював медбратом. За час своєї "медичної" діяльності Чарльз Каллен відправив на світ близько 400 осіб. Каллен мав хорошу репутацію. Він також був люблячим батьком, дбайливим чоловіком, зразковим сином та приємним колегою. Хоча, звичайно, психічні відхилення у нього були з юності, що не завадило йому навіть служити свого часу на підводному човні, де, як відомо, особливо ретельні перевірочні тести.

Заарештували Каллена у 2003 році завдяки знайомій медсестрі. Заради упіймання злочинця жінка ризикувала своєю роботою та спокоєм сім'ї.

По ролику відчувається віртуозна робота данського режисера Тобіаса Ліндхольма: у кадрі видно коливання медсестри — колеги Каллена, настільки він приваблював до себе. Що не заважало йому доливати ліки (найчастіше інсулін) у крапельниці або робити пацієнтам уколи, які призводили до летальних наслідків.

Для медсестри це небезпечне полювання за злочинцем, який отримав у результаті довічне.

Мотиви вбивств не зовсім зрозумілі: нібито Чарльз Каллен позбавляв пацієнтів страждань. Але він вбивав і людей, які вже одужують. Каллен кілька разів намагався і сам покінчити життя самогубством, але його щоразу рятували.

[ + – ] Трейлер фільму про маніяка "Добрий медбрат"

"На Західному фронті без змін"/All Quiet on the Western Front

Німеччина, 2022, воєнна драма

Прем'єра: 28 жовтня

У ролях: Фелікс Каммерер, Даніель Брюль, Аарон Хільмер

Це екранізація однієї з головних антивоєнних книг у світовій історії — роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" (1929), який зробив автора зіркою першої величини. І водночас – ворогом фашистів та особисто Адольфа Гітлера, який переслідував родичів Ремарка та стратив сестру. Режисером виступив німець Едвард Бергер ("Патрік Мелроуз" із Бенедиктом Камбербетчем).

Розповідь у романі ведеться від імені недавнього випускника гімназії Пауля Боймера, який разом із сімома однокласниками потрапив на фронт Першої світової війни. Він розповідає про все, що відбувається із солдатами. Участь у бойових діях на Західному фронті, більш-менш спокійні дні, перебування у шпиталях та коротких відпустках будинку.

Всі ці юнаки — "втрачене покоління", тому що через душевні та фізичні травми, отримані під час війни, не можуть вписатися у звичайне життя.

Головну роль у фільмі виконав австрійський актор Фелікс Каммерер, для якого перша велика робота. Його друга зіграв актор Даніель Брюль, відомий за роллю барона Земо у фільмах з коміксів Marvel.

Ролик фільму "На Західному фронті без змін" дуже вражає зміною панорам та настроїв – від ура-патріотичних до моментів розпачу та навіть зневаги до смерті.

"Смерть — не пригода для тих, хто дивиться їй в обличчя", — цитується у ролику Еріх Марія Ремарк. Судячи з цих трьох хвилин, вийшов потужний кіновислів, який особливо трепетно сприйматиметься в Україні — країні, де сьогодні триває війна.

[ + – ] Ролик фільму за романом Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін"

"Піноккіо"/Pinocchio

США, 2022, анімація

Прем'єра: 9 грудня

Казка Карло Коллоді "Пригоди Піноккіо. Історія дерев'яної ляльки" (1881) видана вже сотні разів і перекладена 87 мовами. Відома й інтерпретація Олексія Толстого під назвою "Золотий ключик, або Пригоди Буратіно" (1936).

На сьогодні створено близько тридцяти екранізацій цього культового твору. Ми думали, що Гільєрмо дель Торро піде шляхом видовищності, якої вистачає в його "Геллбоях" або "Лабіринті Фавна", але, судячи з ролика, режисер візуально вирішив картину в спокійних тонах, зате підвів під історію дерев'яного чоловічка містичне підґрунтя.

За сюжетом Тато Карло колись втратив дитину, і поява у нього дерев'яного малюка — такий подарунок долі.

"Дерев'яний хлопчик із позиченою душею — наповни його життя світлом", — йдеться у трейлері.

Цікаво, що цього року відбудеться прем'єра "Пригод Піноккіо" та від іншого видатного американського режисера — Роберта Земекіса лише у вигляді фентезійного фільму. Можливість порівняти ці дві екранізації.

[ + – ] Трейлер анімації "Піноккіо"

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