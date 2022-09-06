Прем'єра "Володаря перснів". Серіал вразив: його ніби знімала студія Довженка у Пирогові

Американський серіал зіпсувала некомпетентна режисура: суперечливі оцінки нового телефільму приховують тотальне розчарування початком фентезійної епопеї.

Стартував довгоочікуваний серіал від Amazon "Володар перснів: Персні влади": 2 вересня вийшли перші дві серії нової екранізації культової фентезійної епопеї Джона Толкіна. Оцінки дико суперечливі. На Rotten Tomatoes проєкт від критиків отримав 84%, а від глядачів — лише 39%. На IMDB (сайт, який належить Amazon) рейтинг 6,8/10, але водночас 24,6% відгуків дають проєкту лише одну зірку. На Amazon Prime Video, за повідомленням The Hollywood Reporter, Amazon заморожує рейтинги, видаляючи і приховуючи огляди користувачів з низькими оцінками.

Воно і не дивно — на кону величезні гроші: на стадії виробництва "Персні влади" отримали від Amazon близько мільярда доларів на п'ять сезонів. Фокус розбирався, що не так з новим серіалом про ельфів, орків та гномів.

Відразу скажемо, що не судитимемо про те, дбайливо чи ні ставилися автори до літературного першоджерела, точно чи не надто передані нюанси романів Толкіна, оцінюємо лише сам кінопродукт.

"Володар перснів: Персні влади". Війна з орками триває

За сюжетом, в ельфійській столиці Ліндоні після давньої битви з магом Морготом та орками всі місцеві впевнені, що зло відкинуто далеко і надовго. Однак лідерка Північних військ Ґаладріель не поділяє цієї заспокоєності, а вперто рухається зі своїм загоном на Північ у пошуках слідів злого чарівника, який убив її брата. І по якихось слідах розвідники переконуються, що Саурон (заступник Моргота у темній ієрархії) причаївся десь у підземних глибинах чи крайніх північних широтах. Але не зник. Він чекає свого часу. Влада ж ельфів навмисно нагороджує воїнку вічним життям (як от путівка до розкішного санаторію), проте вона втікає з корабля, щоб продовжити боротьбу. Ґаладріель упевнена: зло готується до реваншу.

[ + – ] Принцеса ельфів Ґаладріель (Морвед Кларк) йде на війну з орками

Друга серія — встановлення контакту ельфів з гномами.

П'ять мінусів серіалу "Персні влади". Школа студії Довженка

Перший — найбільший недолік серіалу "Володар перснів: Персні влади" — вкрай млява режисура. Хоча в авторах значаться одразу три майстри: Хуан Антоніо Байона, Вейн Їп, Шарлотта Брендстрем.

Чомусь інтонація у всіх персонажів одна на всіх. І той самий вираз обличчя, чи то ельф, чи людина: якась іронічна настороженість з хитринкою в очах. Часом здається, що той самий герой ставить собі запитання і відповідає на них. Перебити цю особливість неможливо навіть вкрай небезпечними ситуаціями: Ґаладріель (Морвед Кларк) опинилася на плоту з одним із воїнів у відкритому морі, і коли вони обговорюють, як урятуватися від хижаків, здається, що дівчина розмовляє сама собою — шизофренія від перегріву та спраги. Зазвичай цей недолік властивий деяким фільмам студії Довженка чи мексиканським серіалам. Але в мегадорогому штатівському телефільмі не очікувався.

Другий мінус — вкрай низький темп оповіді. Складно знову утриматися від порівняння з не найкращими картинами та телефільмами студії Довженка, хоча в другій серії — дія трохи розгойдується внаслідок комічних ситуацій, що виникають у будинку принца гномів Дуріна IV (Овайн Артур) та його дружини Діси (Софія Номвет), ця парочка — головна втіха перших серій. Вони, на щастя, випадають із монотонно-похмурого говоріння інших персонажів.

[ + – ] Принц гномів Дурін IV (Овайн Артур) та його дружина Діса (Софія Номвет)

Третій недолік теж до смішного пов'язаний із вітчизняним серіальним виробництвом — частина зйомок, здається, проходила в Пирогові: невибагливі селянські хатки на зелених горбках. Без розмаху заявленого бюджету.

А щодо природних панорам, то тут теж не все бездоганно: в очі впадає навмисна комп'ютерна "намальованість".

[ + – ] Скрин з "Володаря перснів" – прямо наш Пирогів

Четвертий недолік — бідна мова діалогів та монологів. Я трохи читав романи Толкіна, але не пам'ятаю, щоб їх переповнили штампами. Обмовимося ще раз: я не оцінюю наскільки точно екранізовано першоджерело, я просто передаю враження від промови персонажів у телефільмі.

П'ятий — дуже схематично зображені бої. Ґаладріель буквально трьома ударами звалила величезного орка. Вірите? А де напруга боротьби? Це не комп'ютерна гра.

Хочеться назвати хоч якісь плюси серіалу "Персні влади", хоч це непросто

Повторюся, всі сцени з гномами зроблено чудово – серце трохи відігрілося. Зазначимо і акторську гру Маркелли Кавени в ролі гобіта "мохноногою" Норі — вона переконлива як таке собі дівчинка-зірвиголова, яка вдало знаходить пригоди на свою п'яту точку. І її сяйливі очі та манера поведінки відрізняються від єдиного акторського хору (але не оркестру, де кожен задає свій тон і манеру).

Причини такої якості нової екранізації Толкіна

Можна лише припустити. Зазвичай такі речі трапляються із проєктами, коли є диктат продюсерів. Великі гроші, велика відповідальність. І в цьому випадку вони або обмежують свободу режисерів, або беруть надто слухняних режисерів-виконавців, які виконують продюсерську волю. Зазвичай, ні той, ні інший варіант не призводить до позитивного результату.

Через вищесказане складно порівнювати цей продукт із серіалом "Дім Дракона": там є деякі недоліки, але вони не мають настільки системного характеру, як у серіалі "Володар перснів: Персні влади". На цьому етапі складно говорити про якусь конкуренцію між проєктами, настільки слабким виявився другий. Але ми ще щось сподіваємося: попереду шість серій.

[ + – ] Трейлер серіалу "Володар перснів: Персні влади"

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