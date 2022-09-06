Премьера "Властелина колец". Сериал потряс: его будто снимала студия Довженко в Пирогово

Американский сериал испортила некомпетентная режиссура: противоречивые оценки нового телефильма скрывают тотальное разочарование началом фэнтезийной эпопеи.

Стартовал долгожданный сериал от Amazon "Властелин колец: Кольца власти": 2 сентября вышли первые две серии новой экранизации культовой фэнтезийной эпопеи Джона Толкина. Оценки дико противоречивы. На Rotten Tomatoes проект от критиков получил 84%, а от зрителей – всего 39%. На IMDB (сайт, который принадлежит Amazon) рейтинг 6,8/10, но при этом 24,6% отзывов дают проекту всего одну звезду. На Amazon Prime Video, по сообщению The Hollywood Reporter, Amazon замораживает рейтинги, удаляя и скрывая пользовательские обзоры с низкими оценками.

Оно и неудивительно – на кону огромные деньги: на стадии производства "Кольца власти" получили в распоряжение от Amazon около миллиарда долларов на пять сезонов. Фокус разбирался, что не так с новым сериалом про эльфов, орков и гномов.

Сразу скажем, что не станем судить о том, бережно или нет обращались авторы с литературным первоисточником, точно или не очень переданы нюансы романов Толкина, оцениваем исключительно сам кинопродукт.

"Властелин колец: Кольца власти". Война с орками продолжается

По сюжету, в эльфийской столице Линдоне после давней битвы с магом Морготом и орками, все местные уверены, что зло отброшено далеко и надолго. Однако предводительница Северных войск Галадриэль не разделяет этой успокоенности, а упорно движется со своим отрядом на Север в поисках следов злого волшебника, убившего ее брата. И по каким-то следам разведчики убеждаются, что Саурон (заместитель Моргота в темной иерархии) затаился где-то в подземных глубинах или в крайних северных широтах. Но не исчез. Он ждет своего часа. Власти же эльфов намеренно награждают воительницу вечной жизнью (вроде путевки в роскошный санаторий), однако она сбегает с корабля, чтобы продолжить борьбу. Галадриэль уверена: зло готовится к реваншу.

[ + – ] Принцесса эльфов Галадриэль (Морвед Кларк) идет на войну с орками

Вторая серия – об установлении контакта эльфов с гномами.

Пять минусов сериала "Кольца власти". Школа студии Довженко

Первый – самый большой недостаток сериала "Властелин колец: Кольца власти" – крайне вялая режиссура. Хотя в авторах значатся сразу три мастера: Хуан Aнтонио Байона, Уэйн Йип, Шарлотта Брендстрем.

Почему-то интонация у всех персонажей – одна на всех. И одно и тоже выражение лица, будь-то эльф или человек: некая ироничная настороженность с хитринкой в глазах. Порою кажется, что один и тот же герой задает себе вопросы и отвечает на них. Перешибить эту особенность невозможно даже крайне опасными ситуациями: Галадриэль (Морвед Кларк) оказалась на плоту с одним из воинов в открытом море, и когда они обсуждают, как спастись от хищников, кажется, что девушка разговаривает сама собой – шизофрения от перегрева и жажды. Обычно этот недостаток присущ некоторым фильмам студии Довженко или мексиканским сериалам. Но в мегадорогом штатовском телефильме никак не ожидался.

Второй минус – крайне низкий темп повествования. Сложно опять удержаться от сравнения с не лучшими картинами и телефильмами студии Довженко, хотя во второй серии – действие немного раскачивается за счет комических ситуаций, которые возникают в доме принца гномов Дурина IV (Оуайн Артур) и его жены Дисы (София Номвет), эта парочка — главная отрада первых серий. Они, к счастью, выпадают из монотонно-унылого говорения других персонажей.

[ + – ] Принц гномов Дурин IV (Оуайн Артур) и его жена Диса (София Номвет)

Третий недостаток тоже до смешного связан с отечественным сериальным производством – часть съемок, кажется, проходила в Пирогово: невзыскательные крестьянские домишки на зеленых холмиках. Без размаха заявленного бюджета.

А что касается природных панорам, то здесь тоже не все безупречно: в глаза бросается нарочитая компьютерная "нарисованность".

[ + – ] Скрин из "Властелина Колец" – прямо наше Пирогово

Четвертый недостаток – бедный язык диалогов и монологов. Я немного читал романов Толкина, но не помню, чтобы они были переполнены штампами. Оговоримся еще раз: я не оцениваю насколько точно экранизирован первоисточник, я просто передаю впечатление от речи персонажей в телефильме.

Пятый – очень схематично изображены бои. Галадриэль буквально тремя ударами свалила огромного орка. Верите? А где напряженность борьбы? Это же не компьютерная игра.

Хочется назвать хоть какие-то плюсы сериала "Кольца власти", хотя это непросто

Повторюсь, все сцены с гномами сделаны отлично – сердце немного отогрелось. Отметим и актерскую игру Маркеллы Кавены в роли хоббита "мохноногой" Нори – она убедительна как эдакая девчонка-сорви-голова, которая удачно находит приключения на свою пятую точку. И ее сияющие глаза и манера поведения отличаются от единого актерского "хора" (но не оркестра, где каждый задает свой тон и манеру).

Причины такого качества новой экранизации Толкина

Можно только предположить. Обычно такие вещи случаются с проектами, когда есть диктат продюсеров. Большие деньги, большая ответственность. И в этом случае они или ограничивают свободу режиссеров или берут слишком послушных режиссеров-исполнителей, которые выполняют продюсерскую волю. Обычно ни тот, ни другой вариант не приводит к позитивному результату.

В силу вышесказанного сложно сравнивать этот продукт с сериалом "Дом Дракона": там есть отдельные недостатки, но они не носят настолько системный характер, как в сериале "Властелин колец: Кольца власти". На данном этапе сложно говорить о какой либо конкуренции между проектами, настолько слабым оказался второй. Но мы еще на что-то надеемся: впереди шесть серий.

[ + – ] Трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

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