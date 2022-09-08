"Смерть – не приключение". Премьеры от Netflix по бестселлерам Ремарка, Стивена Кинга, Коллоди

Netflix представил список новых картин 2022 года. Однозначно из них будут интересны те, что поставлены по книгам, проданных миллионными тиражами

Самый крупный потоковый вещатель Netflix представил список премьер 2022 года из нескольких десятков картин. Фокус выбрал фильмы, поставленные по книгам, которые продаются миллионными тиражами – это почти стопроцентная гарантия качества фильма. В нашей подборке — картины о психологической раздвоенности Мэрилин Монро, о симпатичном медбрате – серийном убийце, о связи с загробным миром по обычному телефону, о солдате Первой мировой – герое романа Ремарка "На западном фронте без перемен" и о деревянном мальчике Пинокиио, историю которого на этот раз поставил оскароносный Гильермо дель Торо.

"Блондинка" / Blonde

США, 2022, драма, байопик

Премьера: 28 сентября

В ролях: Ана де Армас, Эдриан Броуди, Джулианна Николсон

История жизни Мэрилин Монро уже не раз была экранизирована. Но эта картина австралийского режиссера Эндрю Доминика поставлена по нашумевшему роману американской писательницы Джойс Кэрол Оутс, впервые опубликованному в 2000 году. Сразу после выхода "Блондинка" Кэрол Оутс стала бестселлером, финалистом Пулитцеровской премии и Национальной книжной премии

В чем фишка романа? Оутс показывает, что Мэрилин Монро страдала примерно от той же особенности, что наша звезда – Верка Сердючка. Это раздвоенность между сценическим образом и человеком в обычной жизни. Как известно, в жизни застенчивый Андрей Данилко далек от той разухабистой звезды-проводницы-певицы, которую он изображает на сцене и на экране.

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Вот и по ролику видно, что Норма Джин Бейкер – беззащитная, ранимая натура, которая лихорадочно ищет опору и любовь. А Мэрилин Монро— целеустремленная, волевая, сексуальная блондинка-победительница, которой Норма Джин была только на экране. Джин хочет, чтобы любили именно ее, а все в восторге — от Мэрилин. Но круглосуточно Джин быть Мэрилин не может. И вот эта раздвоенность между сценическим образом и настоящей Нормой придала финалу жизни самой известной американской актрисы трагический оборот.

Играет Мэрилин Монро обворожительная Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Не время умирать"). Еще одна интригующая деталь: у фильма прокатный рейтинг NC-17, выставленный за детальные сексуальные сцены – то есть, смотреть можно зрителям 16+. Авторы нас заманивают как психологической достоверностью, так и эротической. Что не мудрено, ведь Мэрилин Монро – самый известный секс-символ на планете.

[ + – ] Трейлер фильма "Блондинка", кинобиография Мэрилин Монро

"Телефон мистера Харригана" / Mr. Harrigan's Phone

США, ужасы, фантастика

Премьера: 5 октября

В ролях: Дональд Сазерленд, Джейден Мартелл

"Телефон мистера Харригана" — экранизация режиссером Джоном Ли Хэнкоком одноименной повести короля ужасов Стивена Кинга, которая вышла в популярном сборнике "Будет кровь". Идея этой вещицы простая, но сильная. Подросток Крейг, живущий в маленьком городке, дружит с пожилым миллиардером-затворником мистером Харриганом. Парень помогает старику по дому, выполняет разные поручения, а взамен получает лотерейные билеты. И однажды он выигрывает. Чтобы отблагодарить мистера Харригана, Крейг покупает старику в подарок телефон. После смерти друга Крейг кладет телефон в гроб… и обнаруживает, что благодаря подарку они по-прежнему могут общаться.

Между нами говоря, Кинг эту идею позаимствовал у Эдгара Аллана По. Известный американский писатель и отец детективного жанра боялся, чтобы его вдруг не похоронили живьем, поэтому просил провести в гроб звонок – на тот случай, если очнется под землей.

[ + – ] Трейлер фильма по новелле Стивена Кинга "Телефон мистера Харригана"

"Добрый медбрат" / The Good Nurse

США, триллер, биография

Премьера: 26 октября

В ролях: Джессика Честейн, Эдди Рэдмейн

В основу сценария фильма положен одноименный бестселлер Чарльза Грэбера 2013 года – это документальный роман о ныне живущем серийном убийце Чарльзе Каллене, который в течение 16 лет работал медбратом. За время своей "медицинской" деятельности Чарльз Каллен отправил на тот свет около 400 человек. Каллен был на хорошем счету. Он также был любящим отцом, заботливым мужем, примерным сыном и приятным коллегой. Хотя, конечно, психические отклонения у него были с юности, что не помешало ему даже служить в свое время на подводной лодке, где как известно особо тщательные проверочные тесты.

Арестовали Каллена в 2003 году благодаря знакомой медсестре. Ради поимки преступника женщина рисковала своей работой и спокойствием семьи.

По ролику чувствуется виртуозная работа датского режиссера Тобиаса Линдхольма: в кадре видны колебания медсестры – коллеги Каллена, настолько он был располагающим к себе типом. Что не мешало ему доливать лекарства (чаще всего инсулин) в капельницы или делать пациентам уколы, которые приводили к летальным исходам.

Для медсестры это опасная охота за преступником, получившим в результате пожизненное.

Мотивы убийств не вполне ясны: якобы Чарльз Каллен избавлял пациентов от страданий. Но он убивал и уже выздоравливающих людей. Каллен несколько раз пытался и сам покончить жизнь самоубийством, но его всякий раз спасали…

[ + – ] Трейлер фильма о маньяке "Добрый медбрат"

"На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front

Германия, 2022, военная драма

Премьера: 28 октября

В ролях: Феликс Каммерер, Даниэль Брюль, Аарон Хильмер

Это экранизация одной из главных антивоенных книг в мировой истории – романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" (1929), который сделал автора звездой первой величины. И одновременно – врагом фашистов и лично Адольфа Гитлера, который преследовал родственников Ремарка и казнил сестру. Режиссером выступил немец Эдвард Бергер ("Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем).

Повествование в романе ведется от лица недавнего выпускника гимназии Пауля Боймера, который вместе с семью одноклассниками попал на фронт Первой мировой войны. Он рассказывает обо всем, что происходит с солдатами. Участие в боевых действиях на Западном фронте, более или менее спокойные дни, пребывание в госпиталях и коротких отпусках дома.

Все эти юноши – "потерянное поколение", потому что из-за душевных и физических травм, полученных во время войны, не могут вписаться в обычную жизнь.

Главную роль в фильме исполнил австрийский актер Феликс Каммерер, для которого это первая большая работа. Его друга сыграл актер Даниэль Брюль, известный по роли барона Земо в фильмах по комиксам Marvel.

Ролик фильма "На Западном фронте без перемен" очень впечатляет сменой панорам и настроений – от ура-патриотичных до моментов отчаяния и даже пренебрежения смертью.

"Смерть — не приключение для тех, кто смотрит ей в лицо", – цитируется в ролике Эрих Мария Ремарк. Судя по этим трем минутам, получилось мощное киновысказывание, которое особенно трепетно будет восприниматься в Украине – стране, где сегодня идет война.

[ + – ] Ролик фильма по роману Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен"

"Пиноккио" / Pinocchio

США, 2022, анимация

Премьера: 9 декабря

Сказка Карло Коллоди "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы" (1881) была издана уже сотни раз и переведена на 87 языков. Известна и интерпретация Алексея Толстого под названием ""Золотой ключик, или Приключения Буратино" (1936).

На сегодня создано уже около тридцати экранизаций этого культового произведения. Мы думали, что Гильермо дель Торро пойдет по пути зрелищности, которой хватает в его "Хеллбоях" или "Лабиринте Фавна", но, судя по ролику, режиссер визуально решил картину в спокойных тонах, зато подвел под историю деревянного человечка мистическую подоплеку.

По сюжету Папа Карло ,когда-то потерял ребенка, и появление у него деревянного малыша – такой подарок судьбы.

"Деревянный мальчик с одолженной душой – наполни его жизнь светом", – говорится в трейлере.

Любопытно, что в этом году состоится премьера "Приключений Пиноккио" и от другого выдающегося американского режиссера – Роберта Земекиса, только в виде фэнтезийного фильма. Будет возможность сравнить эти две экранизации.

[ + – ] Трейлер анимации ""Пиноккио"

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