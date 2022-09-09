Английский король в кино. Топ-5 фильмов про Ричарда Львиное Сердце

Британская монархия сегодня в центре внимания. К 865-летию короля Ричарда Львиное Сердце Фокус сделал подборку картин с участием этого легендарного воина, образ которого задал формат рыцарских фильмов

Одни считают Ричарда Львиное Сердце (1157 — 1199) благородным рыцарем, другие — коварным правителем, но и те и другие называют этого короля Англии воплощением воинской доблести.

Мы можем определенно сказать, что два самых популярных короля в кино и литературе, которые задали рыцарский формат, это король Ричард Львиное Сердце — и, конечно, король Артур, живший лет на 800 раньше. Собственно, Ричард Львиное Сердце и считал себя преемником Артура: он рос на легендах о священном Граале и рыцарях Круглого стола.

Большую часть своего правления Ричард Львиное Сердце провел за пределами Англии, в крестовых походах и иных войнах, прославился как выдающийся полководец. Был в плену, любил трубадуров и поэтов. Помимо воинских качеств обладал и "звездной" внешностью: светловолосый, с голубыми глазами, огромного роста. Одна из его фишек – анонимное появление, выигрыш на каком-то рыцарском турнире, потом внезапное узнавание – и вперед, с мечами наголо, наводить порядок!

[ + – ] Памятник королю Ричарду Львиное Сердце в Вестминстерском дворце Фото: Википедия

Подвиги короля Ричарда Львиное Сердце воспевали трубадуры, но героем поп-культуры он стал после успеха первого историко-приключенческого романа Вальтера Скотта "Айвенго", где король большую часть времени как раз выступает анонимно. В книге он предстал в образе могучего Черного рыцаря – с недюжинной силой, буйным нравом и, конечно, страстью восстанавливать справедливость. Любопытно, что после этого романа появилась своеобразная тенденция: две судьбы – благородного разбойника Робин Гуда и короля Ричарда Львиное Сердце часто переплетены во множестве фильмов, хотя жили они в разное время.

[ + – ] Усыпальница короля Ричарда Львиное Сердце в аббатстве Фонтенбло Фото: Википедия

Фокус подобрал несколько фильмов с этим культовым историческим пероснажем.

"Лев зимой" / The Lion In Winter

США, 2003

В ролях: Гленн Клоуз, Эндрю Ховард, Анталь Конрад.

Это телевизионная экранизация одноименной пьесы Джеймса Голдмена.

1183 год. Во время предстоящих Рождественских празднеств король Англии Генрих II, чья жизнь уже клонится к закату, должен назвать имя наследника трона. На это торжественное событие прибывают жена Генриха II Алиенора Аквитанская, которая провела десять лет в тюрьме за участие в заговоре против мужа, любовница короля, тщеславная принцесса Алис, ее брат, король Франции Филипп II Август, и трое сыновей Генриха II — Ричард Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены семьи люто ненавидят друг друга. Их объединяет лишь одно — непомерная жажда власти и готовность пойти на любое предательство ради обладания ею. Опасная игра начинается!

[ + – ] Трейлер фильма "Лев зимой" (2003)

"Робин Гуд" / Robin Hood

США, 2010, исторический боевик

В главных ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Макс фон Сюдов, Дэнни Хьюстон

Исторический блокбастер, снятый Ридли Скоттом (бюджет $150 млн, сборы $321 млн). В этой картине с довольно оригинальным сценарием знаменитый Робин Гуд появляется как простой лучник по имени Робин Лонгстрайд в армии Его Величества короля Ричарда Львиное Сердце. Как бы ненавязчиво в фильме проводится линия: после гибели короля Ричарда именно Робин Гуд – это тот человек, который теперь будет наводить порядок и бороться с захватчиками, законными или незаконными методами.

Битвы, драки, осады, турниры – всего этого тут с избытком.

[ + – ] Трейлер фильма "Робин Гуд" (2010)

Айвенго / Ivanhoe

США, 1997, историческая драма

В ролях: Виктория Смерфит, Джеймс Космо, Джимми Чишолм

Это мини-сериал BBC считается одной из лучших экранизаций романа Вальтера Скотта.

1192 год. Обездоленный рыцарь обвинен в предательстве. Он анонимно возвращается в свой дом в Англии, чтобы очистить свое имя от наветов и завоевать женскую любовь. Король Ричард Львиное Сердце был узником в австрийской темнице, но теперь тоже возвращается в Англию, которой правит принц Джон. Ричард возвращается анонимно, как Черный рыцарь. Он присоединяется к вольным лучникам Робин Гуда и начинает при помощи них наводить порядок в Британии – разумеется со всей своей беспримерной силой и отвагой.

Можем вспомнить и культовую советскую экранизацию романа Вальтера Скотта "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" (1982) – с песнями Владимира Высоцкого, которые стали хитами. Премьера фильма состоялась уже после смерти барда.

[ + – ] Трейлер фильма "Айвенго" (1997)

"Ричард Львиное Сердце: Восстание" / Richard the Lionheart: Rebellion

США, 2015, исторический боевик

В ролях: Нил Коул, Валери Алессандро, Элиза Аллара

На дворе 1173 год. Приближается война между Францией и Англией. Французам удается подкупить наследников Генриха Второго. Результатом этого становится согласие двоих парней на организацию переворота и свержение отца с престола. Вместе с тем Джеффри попросту жаждет власти, которую посулили ему вражеские полководцы, а у Ричарда свои счеты с родителем, который часто направлял его на участие в смертельных поединках с целью проверить отвагу и преданность отпрыска…

[ + – ] Трейлер фильма "Ричард Львиное Сердце: Восстание" (2015)

"Ричард Львиное сердце" / Richard the Lionheart

США, Италия, 2013, исторический боевик

В главных ролях: Чандлер Манесс, Бертон Перез, Малкольм МакДауэлл

Пока война угрожает Франции, король Англии Генрих II решает оценить храбрость своего сына Ричарда Львиное Сердце – его возможного преемника. Для этого король помещает его в загадочный замок, где Ричарду предстоит пройти несколько испытаний.

[ + – ] Трейлер фильма "Ричард Львиное Сердце" (2013)

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