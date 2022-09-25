Что попросит Тильда Суинтон у джинна. Почему нужно смотреть фильм "Три тысячи лет желаний"

Джордж Миллер️ снимает не часто, но сразу топ. И вот, в промежутках между "Безумным Максом" и безумной "Фуриосой", он снял сказку, фантасмагорию, "1000 и 1 ночь" с неподражаемой Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой. Фокус расскажет, почему стоит смотреть новый фильм "Три тысячи лет желаний".

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Британская лингвистка Алитея прилетает из Лондона в Стамбул. У нее модная нынче профессия — нарратолог, она ищет и сравнивает нарративы (сюжеты, повторяющиеся в различных ситуациях и влияющие на ход событий, а порой и формирующие их). Алитея выступает с лекцией, во время которой у нее происходят видения, как будто просачиваются персонажи из иных миров. А потом где-то в дебрях местного рынка покупает безделушку, сосуд Бюльбюль необычной раскраски. Откуда со временем "вылупится" джинн.

Джинн очень хочет, прямо торопится исполнить три желания госпожи — чтобы попасть к своим богам. Но Алитея не так проста — ей нужна история джинна.

Далее нас ждет увлекательная актерская игра и истории из древних веков. Джинну не везло с женщинами, его часто заточали в сосуд, а он все никак не мог собрать три желания. Первым заточил джинна в пузырек сам царь Соломон.

[ + – ] "Три тысячи лет желаний" – это фильм, который развлекает, но заставляет подумать, уносит из реальности, но странным образом рассказывает о жизни

Затем длинная и довольно интригующая часть касается времен турецкого Великолепного века. Джордж Миллер выдержал исторически правильный фон. Султан Мурад IV и его брат Ибрагим — реальные исторические фигуры, Мурад действительно был жестоким тираном, а Ибрагим – слегка умалишенным, что в результате и спасло его от смерти от рук брата.

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На этом фоне происходит много любопытных событий. Наложница сына султана освобождает джинна и двумя желаниями находит себе заветную любовь. Однако, в очаровании страсти, совершенно не учитывает жестокой реальности и погибает в результате дворцовых интриг. Джинн остается с одним неисполненным желанием и невидимый остальным людям. Вот где задача.

Но не будем раскрывать сюжет, ясно одно – проблему джинн не решил. А потом, спустя лет 400, когда он достался ученой феминистке XIX века, снова не решил.

Каждая история (а свою расскажет и Алитея) — история любви и неожиданных последствий, трагических, как правило.

Вот так джинн и жил — то взаперти, то в попытках исполнить желания 3 тысячи лет. Пока не встретил рыжую героиню Тильды Суинтон. Какая же актриса! Даже ради одной ее нужно смотреть фильм.

[ + – ] "Три тысячи лет желаний": кадр из фильма [ + – ] "Три тысячи лет желаний": кадр из фильма [ + – ] "Три тысячи лет желаний": кадр из фильма [ + – ] "Три тысячи лет желаний": кадр из фильма [ + – ] "Три тысячи лет желаний": кадр из фильма [ + – ] "Три тысячи лет желаний": кадр из фильма [ + – ] "Три тысячи лет желаний": кадр из фильма [ + – ] "Три тысячи лет желаний": кадр из фильма Фото: Кадр из фильма

"Три тысячи лет желаний" могу оценить на крепкие 7 из 10. Это необычное кино по жанру, это фильм, который развлекает, но заставляет подумать, уносит из реальности, но странным образом рассказывает о жизни. Кино, которое не как все другое кино.

В целом оценки зрителей в мире достаточно совпадают:

IMDb: 6.80

Кинопоиск: 7.0

Rotten Tomatoes: критики – 71%, зрители – 73%

P.S. и СПОЙЛЕР. В фильме "Три тысячи лет желаний" отличная компьютерная графика. Ее не много, но она очень оригинальна и точно к месту. То из человека вываливается паук, то три увесистых книжных тома прячут в… парфюмерный флакон. Необычно, свежо.

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