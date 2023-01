Прем'єра "Останні з нас" викликала фурор. Чому серіал змусить вас плакати, як гра, за якою зроблений

Культова парочка контрабандиста Джоела й дівчинки-підлітка Еллі перескочила з відеоігри в серіал.

Після виходу першого епізоду серіал "Останні з нас" отримав найвищі оцінки критиків: на агрегаторі Rotten Tomatoes — 99%, на сайті iMDb — 9,4 з 10, обійшовши на старті такі популярні проєкти HBO як "Гра престолів" і "Дім Дракона". За тиждень пілот переглянули 19 млн глядачів. Але аудиторія другого епізоду, що вийшов 23 січня, зросла на 22%. Фурору НВО вдалося досягти тому, що вони працювали з компаніями-творцями відеоігри The Last of Us (2013), за якою знято проєкт.

Фокус розібрався, які саме фішки на цей раз спрацювали.

Творцям серіалу вдалося повністю відтворити персонажів і постапокаліптичну реальність гри The Last of Us, героям якої доводиться не лише добре стріляти й битися, а й вирішувати складні моральні дилеми. Коли цей вибір особливо важкий — геймерам, а тепер і глядачам — важко стримати сльози. Гра The Last of Us була зроблена, як фільм, і викликала свого часу фурор серед ігроманів, ставши найприбутковішим проєктом компанії Sony.

В основі сьогоднішнього тріумфу лежить той факт, що сценаристом комп'ютерної гри The Last of Us (буквальний переклад — "Останні з нас") і телеверсії є та сама людина — американо-ізраїльський автор Ніл Дракманн. Йому на допомогу для телеадаптації дали сценариста Крейга Мейзіна — того, хто ідеально збудував драматичне перетинання доль і характерів навколо атомної катастрофи в серіалі "Чорнобиль" (2019). До того ж він стверджував, що сам — фанат гри The Last of Us і пройшов її 12 разів.

[ + – ] Ніл Дракманн, сценарист гри та серіалу "Останні з нас"

Гра The Last of Us, випущена компанією Sony, революціонувала ринок відеоігор, тому що мало чим відрізнялася від повноцінного фільму, крім того, що геймер міг грати за одного з гравців, а глядач просто спостерігає за дією. У грі "Останні з нас" опрацювали масу побутових деталей, характери, історію грибкової епідемії, що охопила планету. Завдання виживання в таких надзвичайних умовах ставило перед персонажами серйозні моральні дилеми, коли вони змушені були приносити жертви — іноді це життя близьких людей, іноді — власне. Усі ці епізоди змушували гравців плакати. Один із докладних відеооглядів гри так і називається: "Як The Last of Us змушує плакати".

Уперше в історії гра перестала бути лише атракціоном, а стала драматичним дійством, коли тобі дорогі персонажі й ти усвідомлюєш, який важкий вибір їм доводиться робити, щоб урятувати своє оточення та все людство. Ніл Дракманн виявився майстром такого роду "вилок": що зробити — вчинити егоїстично чи втратити найдорожче? Усі персонажі гри оцифровані з реальних акторів.

За п'ять років, до 2018 року, гра The Last of Us стала найприбутковішим проєктом Sony. Її розробники — студія Naughty Dog — повідомили, що відеозабава була продана тиражем 17 мільйонів копій. The Last of Us 2, випущена у 2020 році, теж встановила кілька рекордів із продажу ще у 2022 році, перейшовши позначку 10 млн копій.

Зрозуміло, платформа НВО не могла спокійно спостерігати за цим фінансовим проривом і уклала контракт на створення телеадаптації The Last of Us.

"Останні з нас". Невеселі старти

Отже, за сюжетом, живе звичайна сім'я: батько Джоел і дочка-підліток Сара. Батько ще має брата Томмі. На стінах їхнього будинку — афіші улюблених рокгуртів дівчинки. Батько-будівельник домовляється телефоном про підрядників. Початок, як у побутовій драмі. Дівчинка залишається одна вдома, як раптом по телевізору починають передавати екстрені новини, і картинка за вікном починає змінюватися. "Щось не те діється із сусідами", — каже спантеличено батько, нарешті прийшовши з роботи.

[ + – ] Герої гри — Джоел (Трой Бейкер) і Еллі (Ешлі Джонсон)

Можете подивитися цю зав'язку гри The Last of Us, щоб скласти про неї уявлення.

[ + – ] "Останні з нас" (The Last of Us) — Початок гри/Перші хвилини

Так само, до речі, розпочиналася й "Війна світів" (2005) Стівена Спілберга: чоловік у розлученні, двоє дітей. Він із ними залишився вдома. І теж — раптом неприємні новини по телевізору. У "Війні світів" інопланетяни-паразити нагрянули, а тут — гриби-паразити (кордицепс) із мурах на людей перекинулися. Але обстановка в результаті вийшла близькою: вибухи, купа машин, паніка.

Коли Джоел із донькою Сарою та братом Томмі намагаються вирватися з міста, у них допомоги просить сім'я з трьох осіб: "У нас дитина". — "У нас теж", — відрізав Джоел, об'їхавши нещасних. Однак йому не вдається зберегти свою…

The Last of Us — витоки

Заражені сусіди в грі простіші, ніж у фільмі. У серіалі вже бабусі ледь не з інвалідних крісел схоплюються вас загризти: відчувається, що руку до героїв доклав автор "Чорнобиля".

Звідки взагалі ноги ростуть у жанру зомбі-апокалісу? А це роман американського письменника Річарда Метісона "Я — легенда" (1954), який кілька разів був екранізований (широко відомий однойменний блокбастер 2007 року з Віллом Смітом). Метісона, зі свого боку, надихнув "Дракула" (1891) ірландця Брема Стокера, тільки Метісон зробив перевертеня: людина з імунітетом залишилася сама, а навколо — інфіковані кажанами вампіроподібні громадяни, які замочили у фіналі цього одного — нормального. Саме так він став "легендою" в книзі, а не зробивши сироватку та ставши рятівником, як у фільмі 2007 року.

Якщо взяти умовну формулу шедевра як уяву – міркування – перетворення, то тут світ трансформувався в гірший бік у результаті паразитичних мутацій. Такий загалом вигляд має сюжетна матрьошка міфу творів про вампірів і зомбі, у її центрі — граф-вампір Дракула та "Я — легенда". У нових творах на цю тему два варіанти розвитку подій: або ми всі стаємо істотами за образом і подобою Дракули, або важко, але позбавляємося такого "подарунка" людству. У серіалі "Останні з нас" — другий.

Головні герої "Останні з нас". Культова парочка

Повернімося до серіалу, поставленого за грою. За сюжетом, уже в другій серії "Останні з нас" минуло 20 років після спалаху. Планета розбита на збройні зони — там живуть ті, хто не заразився. Між ними шурхають натовпи громадян, які мутували під впливом кордицепсу — такі собі гриби-вампіри. Тут усе, як у зомбі-апокаліпсисах: зруйновані, зарослі міста, де в глибинах — заражені. Якщо хтось у зонах, що охороняються, підхоплює заразу, його відразу розстрілюють на місці.

Джоел став жорстоким контрабандистом, якого всі побоюються. У політичному ключі йде боротьба між військовою диктатурою та "цикадами" — повстанцями, які борються за демократичніші форми правління.

Карта так лягає, що Джоелу за певну винагороду "цикади" доручають доставити 14-річну дівчинку Еллі (ім'я, як у рятівниці Смарагдового міста) — вона має імунітет до грибків. Все це також не нове.

Фішка гри та серіалу в розвитку стосунків Джоела й Еллі, дорослого чоловіка та дівчинки-сироти, якій він хоч-не-хоч починає замінювати батька. Ось ця парочка й стала культовою: вони одне в одному знаходять опору. Ця лінія нагадує стосунки найманого вбивці Леона та дівчинки Матильди, у якої розстріляли родину, в популярній стрічці Люка Бессона "Леон-кілер" (1994).

У ролі Джоела знявся Педро Паскаль, який грав подібну роль у серіалі "Мандалорець" (2019), а до цього він засвітився в ролі принца Оберіна Мартелла в "Грі престолів". Тут у нього в нього точне влучення в образ: його Джоел може бути і "простим" будівельником, і в міру агресивним контрабандистом із навичками спецназівця.

У ролі дівчинки Еллі в серіалі "Останні з нас" — юна британська акторка Белла Рамзі, яка грала в "Грі престолів" і отримала дитячу BAFTA за головну роль у фентезійному серіалі "Найгірша відьма".

Загалом ця парочка продовжує свій шлях крізь нетрі постапокаліптичного світу, підкоряючи всілякі рейтинги тому, що вони демонструють те, чого немає в тисяч зомбі навколо — справжню любов і підтримку одне одного, пов'язану із самопожертвою. Саме це в напівмертвому світі чіпляє за живе.

Вийшло дві серії серіалу "Останні з нас" із дев'яти. Наступна — 29 січня.

[ + – ] Трейлер серіалу "Останні з нас"

