Топ-релізи Netflix січень-лютий: вікінги атакують Англію, маніяк закохується, Едгар По розслідує

У зимові місяці 2023 найбільший стримінговий сервіс Netflix вирішив наситити кіноринок творами в різних жанрах — від комедій до містичних трилерів та історичних пригод.

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"Блідо-блакитне око"/The Pale Blue Eye

США, 2023, готичний трилер, детектив

Прем'єра: 6 січня

У ролях: Крістіан Бейл, Гаррі Меллінг, Люсі Бойнтон

Серіал "Блідо-блакитне око" — це екранізація однойменного роману Луїса Баярда 2003 року.

1830 рік, Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк. Відставний констебль Огастус Лендор зустрічає біля свого будинку капітана Гічкока, офіцера військової академії — той дуже просить колишнього поліцейського приїхати до них. Виявляється, уночі повісився кадет Лерой Фрай, але в нього хтось вирізав серце. Можливо, цей "хтось" і допоміг йому повіситися.

Лендор погоджується розслідувати справу та незабаром бере собі в помічники молодого й талановитого кадета з відомим для нас усім ім'ям — Едгар Аллан По.

[ + – ] Трейлер серіалу "Блідо-блакитне око"

"Вікінги: Вальгалла"/Vikings: Valhalla

США, 2022–2023, бойовик, війна, історія, пригоди

Прем'єра: 25 лютого

Сезон: 2

Серій: 9

У ролях: Сем Корлетт, Лео Сутер, Фріда Густавссон, Боско Хоган

"Вікінги: Вальгалла" — сиквел серіалу "Вікінги". Початок одинадцятого століття. Вікінги живуть у відносному мирі з англосаксами, після того, як син легендарного ярлу Рагнара Лодброка Хвітсерк прийняв хрещення від англійського короля. Але жителі Туманного Альбіону наважуються на зраду й знищують поселення вікінгів — король Англії Етельред II Нерозумний організує різанину на День святого Брайса. Виживає лише представник знатного роду вікінгів Гаральд.

Через рік разом із братом Олафом він приїжджає в Каттега — одне з найбагатших міст скандинавів. Амбіційний король Данії Кнуд Великий хоче створити велику північну імперію та спочатку взяти Лондон, його брати приєднуються до походу.

У цей час старий англійський король помирає, залишивши після себе сина-підлітка та другу дружину. Кнуду випадають непогані шанси помститися англійцям за різанину та сісти на їхній престол.

У серіалі будуть кулачні бої за гроші, проходження водоспаду на кораблі, інтриги, пристрасне кохання та, звичайно, битви та ще раз битви.

[ + – ] Трейлер серіалу "Вікінги: Вальгалла" (2 сезон)

"Шоу 90-х"/That '90s Show

США, 2023, комедія, мелодрама

Сезон: 1

Серій: 10

Прем'єра: 19 січня

У ролях: Дебра Джо Рупп, Куртвуд Сміт, Келлі Гаверда

Лея Форманаверда, дочка Еріка й Донни, вирушає на літні канікули в містечко Пойнт-Плейс. Там вона зустрічає нових однодумців-ровесників, чиї інтереси та звички йдуть урозріз із уявленнями батьків. Починається веселе зіткнення молодшого покоління зі старшим.

Проєкт є продовженням відомого комедійного серіалу "Шоу 70-х" із Ештоном Кутчером і Мілою Куніс, тільки в новому "Шоу" дія відбувається в 1995 році.

[ + – ] Трейлер серіалу "Шоу 90-х"

"Загублена в хуртовині"/La chica de nieve

Іспанія, 2023, детектив, драма, трилер, містика

Прем'єра: 27 січня

Сезон: 1

Серій: 6

У ролях: Мілена Сміт, Лорето Маулеон, Хосе Коронадо

Після "Паперового дому" від іспанського відділення Netflix чекають на новий кінохіт. Можливо, ним стане цей серіал, поставлений за мотивами бестселера письменника Хав'єра Кастільйо, якого називають "іспанським Стівеном Кінгом".

Книга "Снігова дівчинка" (2020) 33-річного Кастільйо продана у світі тиражем понад 1 млн екземплярів і названа пресою "найбільш прочитуваним романом про викрадення". Книги Хав'єра Кастільо (їх поки що чотири) стали видавничим феноменом, окрім Іспанії, в Італії, Мексиці, Колумбії, Аргентині, Португалії, Туреччині, Сербії, Болгарії, Польщі, Чехії, Японії та Південній Кореї. Як і Кінг, Хав'єр Кастільо вміє втілювати на папері всі наші найпотаємніші страхи.

За сюжетом, батько всього на секунду випустив руку своєї маленької доньки Амаї на вуличному параді в Малазі, і наступної миті дівчинки вже не було поряд. Поліції вдалося знайти лише одяг і його відрізане волосся. Більше жодних слідів. Жодних доказів. Жодного свідка. Амая ніби розчинилася в повітрі. Історія наробила багато галасу в ЗМІ, але молода журналістка-початківиця розпочала власне розслідування…

Через п'ять років після зникнення дівчинки вбиті горем батьки отримують посилку, в ній — касета зі хвилинним відеозаписом, на якому Амая, що підросла, грається в незнайомій кімнаті. І знову сенсація в газетах і на телебаченні.

Журналістка з новою жагою береться за розслідування, яке вже стало частиною її самої, і несподівано виявляє, що деякі моменти в долі зниклої дівчинки схожі на її власні.

[ + – ] Трейлер серіалу "Загублена в хуртовині"

"Ти"/You

США, 2020-2023, трилер

Прем'єра 10 лютого

Сезон: 4

Серій: 10

У ролях: Пенн Беджлі, Елізабет Лейл, Шей Мітчелл

Гоголь писав, що жінки мріють, щоб головний герой освідчувався в коханні головній героїні й водночас сповзав у прірву. Про це приблизно серіал "Ти", знятий за циклом бестселерів американської письменниці Керолайн Кепнес. На Netflx виходить чергове продовження популярного американського психологічного трилера про одержимого, але чарівного маніяка Джо Голдберга, який готовий піти на злочин, щоб домогтися прихильності дівчини, яка запала йому в душу.

У четвертому сезоні Джо перебирається в Лондон, щоб відшукати Маріен, яка втекла. Але незабаром закоханий Голдберг захоплюється новою пасією — директоркою художньої галереї Кейт. Проте на його шляху виникає впливовий конкурент.

Перші епізоди четвертого сезону серіалу "Ти" вийдуть 10 лютого 2023 року, останні — 10 березня.

[ + – ] Трейлер серіалу "Ти'

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