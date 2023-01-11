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Культура

Блокбастеры января. Пьяная невеста Дженнифер Лопес с гранатой, Стэйтем-шпион, Батлер – лихой пилот

Неудержимая свадьба, фильмы с Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес, Джей Ло
Кадр из фильма "Неудержимая свадьба" с Дженнифер Лопес

Январь 2023 оказался щедр на фильмы разных жанров: боевики, комедии и одна историческая украинская драма.

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Неудержимая свадьба / Shotgun Wedding

США, 2022, боевик, комедия, романтика

Премьера: 5 января

В ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Дженнифер Кулидж

Дженнифер Лопес – чемпионка по фильмам о свадьбах. Но если Джулия Робертс с них регулярно сбегала, то Дженифер – послушно шла под венец. Однако этот сценарий поднадоел, и теперь вас ждет свадьба вперемешку с приключениями. Причем они будут носить не романтический, а боевой характер. Молодожены Том и Дарси окажут достойное сопротивление террористам, которые попытаются захватить гостей их церемонии в качестве заложников. Джей Ло с гранатой – зрелище не для слабонервных.

Трейлер фильма "Неудержимая свадьба" с Дженнифер Лопес

Операция "Фортуна": Искусство побеждать / Operation Fortune: Ruse de guerre

США, Китай, 2022, шпионский боевик

Премьера: 5 января

В ролях: Джейсон Стэйтем, Кэри Элвис, Хью Грант

Достаточно предсказуемый в плане качества боевик – Гай Ричи со Стэйтемом киноборозду не портят. Не ждите и прорывов, но развлечетесь – точно.

Известно, что фильм должен был выйти весной, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину его пришлось отредактировать. Дело в том, что врагами шпиона Форчуна оказались украинские бандиты – создатели фильма посчитали, что это неуместно и убрали национальность.

Итак: похищен чемодан, содержимое которого грозит концом света, и Форчуну поручают вернуть ценную вещь обратно. Суперагент Ми-6 в одиночку такое дело не потянет, поэтому с ним в контакте международная служба разведки "Пять глаз". Для прикрытия к операции привлекли и одну голливудскую звезду.

"Операция "Фортуна" — это погони, перестрелки, драки, вечеринки, толпы красавиц, прыжки с самолетов, взрывы и, главное – угрюмое и сосредоточенное лицо Джейсона Стэйтема, чей персонаж не делает осечек.

Кстати, в комментах народ сожалеет, что соотечественников убрали. Один из зрителей написал: "Банду украинцев поменяли. А жаль. Это бы лично меня не обидело, а наоборот – вызвало больше интереса".

Трейлер фильма "Операция "Фортуна"

Щедрик

Украина, Польша, 2023, драма, история

Премьера: 5 января

В ролях: Яна Королева, Полина Громова, Джоанна Опозда, Андрей Мостренко

1939 год. Город Станислав. В доме под одной крышей живут три семьи разных национальностей. Украинская, еврейская, польская. Они давно нашли общий язык. Однако – сначала раздел Польши, по которому город Станислав переходитк УССР. В 1941-м местечко занимают немецко-фашистские войска, затем опять приходят Советы…

Власти меняются, но волшебный "Щедрик" неизменно объединяет людей, подвергающихся бесконечному давлению репрессивной машины то одной власти, то другой.

Трейлер фильма Щедрик

Мужчина по имени Отто / A Man Called Otto

США, Швеция, 2022, комедия

Премьера: 12 января

В ролях: Том Хэнкс, Рэйчел Келлер

Отто — законченный ворчун-вдовец, который недоволен всем: водителями, собаками, котами, соседями. У него и раньше были эти черты в характере, а после смерти любимой супруги свойство видеть соринки в чужих глазах стало его второй натурой.

Когда появляются новенькие соседи — молодая семейная пара с двумя детьми — Отто начинает их традиционно доставать, и любые бы другие люди на их месте, конечно, взорвались праведным негодованием. Но не они. У них иммунитет. Наоборот, их тотальному дружелюбию, юмору и любви невозможно, как оказалось, сопротивляться. Ледяное сердце Отто начинает медленно, но верно оттаивать.

Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Элвис") вначале прикидывался букой — актер, у которого в арсенале десятки добрейших персонажей, но потом, дал себя, конечно, расшевелить и сделать человечнее. Задача для Тома, как для суперпрофи, явно несложная, но смотреть все равно приятно.

Трейлер фильма Мужчина по имени Отто

Рейс / Plane

США, Великобритания, 2023

Премьера: 26 января

В ролях: Джерард Батлер, Майк Колтер, Даниэлла Пинеда

Экранизация романа Чарльза Камминга "Самолет". Обаятельный Джерард Батлер ("300 спартанцев", "Голая правда") убедителен абсолютно во всех ролях: и в комедийных, и в драматических. В данном случае понадобится вторая половина его способностей.

На самолете, который ведет пилот Броуди Торранс, перевозят преступника. В результате аварии из-за бури самолет вынужден совершить посадку на острове, где идут беспрерывные бои между враждующими группировками. Броуди пытается защитить своих пассажиров, и поможет ему в этом… тот самый преступник: не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

Трейлер фильма "Рейс" с Джерардом Батлером
Важно
Операция "Фортуна". Что ждать от фильма Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом и причем тут Джеймс Бонд
Операция "Фортуна". Что ждать от фильма Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом и причем тут Джеймс Бонд