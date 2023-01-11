Блокбастеры января. Пьяная невеста Дженнифер Лопес с гранатой, Стэйтем-шпион, Батлер – лихой пилот

Январь 2023 оказался щедр на фильмы разных жанров: боевики, комедии и одна историческая украинская драма.

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Неудержимая свадьба / Shotgun Wedding

США, 2022, боевик, комедия, романтика

Премьера: 5 января

В ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Дженнифер Кулидж

Дженнифер Лопес – чемпионка по фильмам о свадьбах. Но если Джулия Робертс с них регулярно сбегала, то Дженифер – послушно шла под венец. Однако этот сценарий поднадоел, и теперь вас ждет свадьба вперемешку с приключениями. Причем они будут носить не романтический, а боевой характер. Молодожены Том и Дарси окажут достойное сопротивление террористам, которые попытаются захватить гостей их церемонии в качестве заложников. Джей Ло с гранатой – зрелище не для слабонервных.

[ + – ] Трейлер фильма "Неудержимая свадьба" с Дженнифер Лопес

Операция "Фортуна": Искусство побеждать / Operation Fortune: Ruse de guerre

США, Китай, 2022, шпионский боевик

Премьера: 5 января

В ролях: Джейсон Стэйтем, Кэри Элвис, Хью Грант

Достаточно предсказуемый в плане качества боевик – Гай Ричи со Стэйтемом киноборозду не портят. Не ждите и прорывов, но развлечетесь – точно.

Известно, что фильм должен был выйти весной, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину его пришлось отредактировать. Дело в том, что врагами шпиона Форчуна оказались украинские бандиты – создатели фильма посчитали, что это неуместно и убрали национальность.

Итак: похищен чемодан, содержимое которого грозит концом света, и Форчуну поручают вернуть ценную вещь обратно. Суперагент Ми-6 в одиночку такое дело не потянет, поэтому с ним в контакте международная служба разведки "Пять глаз". Для прикрытия к операции привлекли и одну голливудскую звезду.

"Операция "Фортуна" — это погони, перестрелки, драки, вечеринки, толпы красавиц, прыжки с самолетов, взрывы и, главное – угрюмое и сосредоточенное лицо Джейсона Стэйтема, чей персонаж не делает осечек.

Кстати, в комментах народ сожалеет, что соотечественников убрали. Один из зрителей написал: "Банду украинцев поменяли. А жаль. Это бы лично меня не обидело, а наоборот – вызвало больше интереса".

[ + – ] Трейлер фильма "Операция "Фортуна"

Щедрик

Украина, Польша, 2023, драма, история

Премьера: 5 января

В ролях: Яна Королева, Полина Громова, Джоанна Опозда, Андрей Мостренко

1939 год. Город Станислав. В доме под одной крышей живут три семьи разных национальностей. Украинская, еврейская, польская. Они давно нашли общий язык. Однако – сначала раздел Польши, по которому город Станислав переходитк УССР. В 1941-м местечко занимают немецко-фашистские войска, затем опять приходят Советы…

Власти меняются, но волшебный "Щедрик" неизменно объединяет людей, подвергающихся бесконечному давлению репрессивной машины то одной власти, то другой.

[ + – ] Трейлер фильма Щедрик

Мужчина по имени Отто / A Man Called Otto

США, Швеция, 2022, комедия

Премьера: 12 января

В ролях: Том Хэнкс, Рэйчел Келлер

Отто — законченный ворчун-вдовец, который недоволен всем: водителями, собаками, котами, соседями. У него и раньше были эти черты в характере, а после смерти любимой супруги свойство видеть соринки в чужих глазах стало его второй натурой.

Когда появляются новенькие соседи — молодая семейная пара с двумя детьми — Отто начинает их традиционно доставать, и любые бы другие люди на их месте, конечно, взорвались праведным негодованием. Но не они. У них иммунитет. Наоборот, их тотальному дружелюбию, юмору и любви невозможно, как оказалось, сопротивляться. Ледяное сердце Отто начинает медленно, но верно оттаивать.

Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Элвис") вначале прикидывался букой — актер, у которого в арсенале десятки добрейших персонажей, но потом, дал себя, конечно, расшевелить и сделать человечнее. Задача для Тома, как для суперпрофи, явно несложная, но смотреть все равно приятно.

[ + – ] Трейлер фильма Мужчина по имени Отто

Рейс / Plane

США, Великобритания, 2023

Премьера: 26 января

В ролях: Джерард Батлер, Майк Колтер, Даниэлла Пинеда

Экранизация романа Чарльза Камминга "Самолет". Обаятельный Джерард Батлер ("300 спартанцев", "Голая правда") убедителен абсолютно во всех ролях: и в комедийных, и в драматических. В данном случае понадобится вторая половина его способностей.

На самолете, который ведет пилот Броуди Торранс, перевозят преступника. В результате аварии из-за бури самолет вынужден совершить посадку на острове, где идут беспрерывные бои между враждующими группировками. Броуди пытается защитить своих пассажиров, и поможет ему в этом… тот самый преступник: не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

[ + – ] Трейлер фильма "Рейс" с Джерардом Батлером

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