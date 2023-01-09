Операция "Фортуна". Что ждать от фильма Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом и причем тут Джеймс Бонд

В Украине стартовал прокат нового блокбастера от Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство победы" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Лихой боевик, анонсированный киностудией Miramax на май 2022 года, был перенесен из-за войны с Россией. Что изменилось в картине и чего от нее ждать, рассказывает Фокус.

Related video

"Украинский вопрос" решен

Первые трейлеры "Операции Фортуна" появились еще в феврале 2022 года, а премьера планировалась на май. Тогда уже многие обратили внимание, что герой Стэйтема собирается воевать против банды преступных украинцев. Было интересно посмотреть, как начнет на это реагировать, например, Минкультуры, которое устроило скандал из-за наличия украинки-воровки во втором сезоне "Эмили в Париже".

Однако начало полномасштабной войны было воспринято студией Miramax очень серьезно. Майский перенесли, а в озвучке "украинцы" пропали. Не имею информации – переснимали ли какие-либо сцены, не похоже. А изменить озвучку, судя по сюжету, было достаточно несложно. Тем более, что и "лица" мафиози похожи несколько на другие национальности, нежели украинцы. Но не будем указывать на какие, чтобы не влезать в лишние споры. Преступная мафия осталась неназванной. Может быть, теперь это станет новым трендом толерантности. Но вернемся к сюжету.

[ + – ] В трейлере на 1:44 еще можно услышать текст о "преступных украинцах", но в фильме этого уже не осталось

Найди то, не знаю, что

В сюжетной завязке Ричи достиг вершины. Из секретной лаборатории неизвестные лица похищают чемоданчик. Чиновник из британских спецслужб, ставя задание герою Стэйтема, просит заодно узнать… и что именно украли. То есть, неизвестно: что похитили, кто похитил и кому продаст. Неизвестно ничего.

Таких вводных еще не было ни в "невыполнимых миссиях" Тома Круза, ни в Джеймсе Бонде. Зато все остальное было, конечно.

"Операция Фортуна" — это шпионский боевик со многими примочками известных франшиз. Ну и плюс последний (на данный момент) герой классического боевика Джейсон Стэйтем. Он работает руками, а для современных фишек ему придана команда. Найдется и конкурирующая организация.

Так же не удивляет прибор, а точнее, ИИ, который похищен – с его помощью, как водится, можно уничтожить весь мир или половину, в общем – значительную часть.

[ + – ] Операция "Фортуна": кадр из фильма [ + – ] Операция "Фортуна": кадр из фильма [ + – ] Операция "Фортуна": кадр из фильма [ + – ] Операция "Фортуна": кадр из фильма

Гаю Ричи можно все

При этом "Операция Фортуна" сделана очень качественно с точки зрения боевика. Красивые виды, отличные боевые сцены. Есть фирменный юмор, иногда с оттенком пошлости, ну как и положено в боевиках. Есть сильная женщина, ну как и положено в современном мире.

Но иногда кажется, что Гай Ричи зашел не совсем на свою территорию. Что шуток могло быть больше, а твисты острее. Здесь – все достаточно предсказуемо.

Но как сказал мой знакомый журналист и любитель кино Евгений Ясенов, который знает творчество Гая Ричи гораздо дотошнее моего:

"Должен сказать, что он постоянно ступает не на свою территорию. Шпионский боевик, комикс, исторический боевик, нуар, Шерлок Холмс. Чего он только не снимает. Ему по приколу. Просто он работает в свое удовольствие, реально. А от него ждут очередных гангстерских рассказок".

Так вот – если не ждать "гангстерских рассказок", "Операция Фортуна" хороша, чтобы провести вечер с удовольствием. И еще лучше – у большого экрана. Когда еще тот "Бонд" будет, а тут Стэйтем уже есть: суров и справедлив, как всегда.

Оценки критиков на rottentomatoes пока держатся на уровне 83% из 100% На IMDb: 6,9

Важно