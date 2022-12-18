"Аватар: Путь воды". Чем не удивил Джеймс Кэмерон, вернувшись на Пандору 13 лет спустя

Величественные виды, безупречное 3D, семейная история, жестокая охота и эпическая битва. В новом "Аватаре" показали абсолютно все, чем покорил наши сердца первый фильм. Корреспондент "Фокуса" разбирается, что в фильме превосходно, а где могло быть и еще лучше.

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Описать весь более чем трехчасовый фильм можно очень кратко. Практически всю первую половину мы смотрим обстоятельный Nat Geo Wild. Нам показывают ранее неизведанную морскую часть Пандоры, куда, спасаясь от мстительных людей, бежит Джейк Салли с семьей. Делает это Кэмерон так же тщательно, как и в первой части. Красивые рыбы, расцветающие водоросли. Еще полчаса семейных ценностей. А потом глобальная битва новых нави и новых захватчиков, после которой участники расползаются в разные стороны: зализывать раны и готовиться к третьей серии.

Где-то мы уже такой "Аватар" видели

"Аватар: Путь воды" слегка напомнил историю с перезапуском "Диснеем" "Звездных войн". Тогда многие говорили о том, что 7-й фильм "Пробуждение силы" отдаленно копирует самый первый фильм Лукаса "Новая надежда". Взяли проверенный сюжет, добавили старых актеров, которые особо не влияют на сюжет, добавили к героям детей героев. Проверенная защита от провала, но путь ли к успеху? "Дисней" так наосторожничался со "Звездными войнами", что теперь вообще никто не знает, когда выйдет следующий полнометражный фильм.

Длительное знакомство с новым подводным миром. Обучение семьи Салли управлять вместо летающих икранов водоплавающими. Подробное знакомство со всеми подростками разросшейся семьи Джейка и Найтири. Все это к середине трехчасового фильма довольно утомляет. И все спасает, конечно, безупречная 3D картинка да пара морских чудовищ. Опять же, о проверенных самоповторах: в первой части Джейк бежал от атаки ужасного пандорского волка, в "Аватар: Путь воды" его сын в похожем стиле улепетывает от гигантского хищника глубин. Но тут претензий нет – страшно и красиво.

[ + – ] "Аватар: Путь воды". Новый фантастический мир, в котором можно жить, который можно любить и развивать [ + – ] "Аватар: Путь воды". Новый фантастический мир, в котором можно жить, который можно любить и развивать [ + – ] "Аватар: Путь воды". Новый фантастический мир, в котором можно жить, который можно любить и развивать [ + – ] "Аватар: Путь воды". Новый фантастический мир, в котором можно жить, который можно любить и развивать [ + – ] "Аватар: Путь воды". Новый фантастический мир, в котором можно жить, который можно любить и развивать [ + – ] "Аватар: Путь воды". Новый фантастический мир, в котором можно жить, который можно любить и развивать

Стивен Лэнг уже не тот

Одной из самых больших неудач кастинга можно считать возвращение главного злодея Кваритча, которого играет Стивен Лэнг. Понятно желание сохранить известного актера, но его персонаж в этот раз вышел уже не таким типичным служакой, который был в первой части. Вышел он, честно сказать, карикатурным.

Вообще наличие харизматического антигероя зачастую делает весь фильм. Удачным или нет. Получился у тебя Джокер, Дарт Вейдер или Ганнибал Лектор – успех! Получился статист с автоматом – пиши пропало.

Понятно, что хорошие должны победить плохих. Но вес победы над качественным злодеем прибавляет баллов любому герою. Впрочем, больших злодейских замыслов тут нет. Дети косячат, родители разгребают.

Ну и заканчивая вопрос с кастом – Сигурни Уивер, о которой было много сказано на промоакциях, пока тоже выглядела не слишком впечатляюще. Очевидно, ждала 3-й серии.

В ожидании "Аватара 3"

Самое мощное свое оружие Кэмерон использует в последней части фильма. Это отчаянная атака Джейка Салли и его новых союзников морских нави против очередной порции поработителей с Земли. Вы очень удивитесь, но теперь человеки будут биться не за волшебный металл, а за нечто иное – средство вечной жизни. Вот такой будет очень социальный поворот.

Атака десятков плавающих и летающих драконов на судно китобоев не уступает битве из первой части. Дух захватывает. Вертолет летит в одну сторону, дракон в другую. Сверху Найтири посылает свои карающие стрелы, которые пробивают захватчиков как мотыльков. Восторг.

[ + – ] "Аватар: Путь воды". Официальный украинский трейлер

И самый главный вывод, что мир Пандоры состоялся. Новый фантастический мир, в котором можно жить, который можно любить и развивать. Как мир Стартрека, Гарри Поттера, Звездных войн. И конечно же мы будем ждать Аватар 3, а ждать его бесконечно долго. До 19 декабря 2024 года. С такой жизнью, как у нас – это очень долго.

Вывод: смотреть в 3D обязательно! Взять с собой много воды. Моя оценка 7 из 10. Больше не могу. У Кэмерона вышел классный фантастический боевик. Но без прорыва.

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