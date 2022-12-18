"Аватар: Шлях води". Чим не здивував Джеймс Кемерон, повернувшись на Пандору через 13 років

Величні види, бездоганне 3D, сімейна історія, жорстоке полювання та епічна битва. У новому "Аватарі" показали абсолютно все, чим підкорив наші серця перший фільм. Кореспондент "Фокусу" розбирається, що у фільмі чудово, а де могло бути і ще краще.

Related video

Описати весь більш як тригодинний фільм можна дуже коротко. Майже всю першу половину ми дивимося докладний Nat Geo Wild. Нам показують раніше незвідану морську частину Пандори, куди, рятуючись від мстивих людей, тікає Джейк Саллі із сім'єю. Робить це Кемерон так само старанно, як і в першій частині. Красиві риби, розквітаючі водорості. Ще пів години сімейних цінностей. А потім глобальна битва нових нави та нових загарбників, після якої учасники розповзаються в різні боки: зализувати рани та готуватися до третьої серії.

Десь ми вже такий "Аватар" бачили

"Аватар: Шлях води" трохи нагадав історію з перезапуском "Діснеєм" "Зоряних воєн". Тоді багато хто говорив про те, що 7-й фільм "Пробудження сили" віддалено копіює перший фільм Лукаса "Нова надія". Взяли перевірений сюжет, додали старих акторів, які не впливають на сюжет, додали до героїв дітей героїв. Перевірений захист від провалу, але чи шлях до успіху? "Дісней" так наобережничав із "Зоряними війнами", що тепер взагалі ніхто не знає, коли вийде наступний повнометражний фільм.

Довге знайомство з новим підводним світом. Навчання сім'ї Саллі керувати замість літаючих ікранів водоплавними. Детальне знайомство з усіма підлітками сім'ї Джейка і Найтірі. Все це до середини тригодинного фільму досить стомлює. І все рятує, звичайно, бездоганна 3D картинка та пара морських чудовиськ. Знову ж таки, про перевірені самоповтори: у першій частині Джейк утік від атаки жахливого пандорського вовка, в "Аватар: Шлях води" його син у схожому стилі тікає від гігантського хижака глибин. Але тут претензій немає — страшно і красиво.

[ + – ] "Аватар: Шлях води". Новий фантастичний світ, в якому можна жити, який можна любити та розвивати [ + – ] "Аватар: Шлях води". Новий фантастичний світ, в якому можна жити, який можна любити та розвивати [ + – ] "Аватар: Шлях води". Новий фантастичний світ, в якому можна жити, який можна любити та розвивати [ + – ] "Аватар: Шлях води". Новий фантастичний світ, в якому можна жити, який можна любити та розвивати [ + – ] "Аватар: Шлях води". Новий фантастичний світ, в якому можна жити, який можна любити та розвивати [ + – ] "Аватар: Шлях води". Новий фантастичний світ, в якому можна жити, який можна любити та розвивати

Стівен Ленг уже не той

Однією з найбільших невдач кастингу вважатимуться повернення головного лиходія Кваритча, якого грає Стівен Ленг. Зрозуміло бажання зберегти відомого актора, але його персонаж цього разу вийшов уже не таким типовим служником, який був у першій частині. Вийшов він, чесно сказати, карикатурним.

Взагалі наявність харизматичного антигероя найчастіше робить весь фільм. Вдалим чи ні. Вийшов у тебе Джокер, Дарт Вейдер чи Ганнібал Лектор — успіх! Вийшов статист із автоматом — пиши пропало.

Зрозуміло, що хороші мають перемогти поганих. Але вага перемоги над якісним лиходієм додає балів будь-якому героєві. Втім, великих злодійських задумів тут немає. Діти лажють, батьки розгрібають.

Ну і закінчуючи питання з кастом — Сігурні Уівер, про яку було багато сказано на промоакціях, поки теж виглядала не дуже вражаюче. Очевидно, чекала на 3-ю серію.

В очікуванні "Аватара 3"

Найпотужнішу свою зброю Кемерон використовує в останній частині фільму. Це відчайдушна атака Джейка Саллі та його нових союзників морських наві проти чергової порції поневолювачів із Землі. Ви дуже здивуєтеся, але тепер люди битимуться не за чарівний метал, а за щось інше — засіб вічного життя. Отакий буде дуже соціальний поворот.

Атака десятків плаваючих та літаючих драконів на судно китобоїв не поступається битві з першої частини. Перехоплює подих. Вертоліт летить в один бік, дракон в інший. Зверху Найтірі посилає свої караючі стріли, які пробивають загарбників як метеликів. Захоплення.

[ + – ] "Аватар: Шлях води". Офіційний український трейлер

І найголовніший висновок, що світ Пандори відбувся. Новий фантастичний світ, у якому можна жити, який можна любити та розвивати. Як світ Стартрека, Гаррі Поттера, Зоряних воєн. І звичайно ж ми чекатимемо Аватар 3, а чекатимемо його нескінченно довго. До 19 грудня 2024 року. З таким життям, як у нас, це дуже довго.

Висновок: дивитися у 3D обов'язково! Взяти із собою багато води. Моя оцінка 7 з 10. Більше не можу. У Кемерона вийшов класний фантастичний бойовик. Але ж без прориву.

Важливо