Маніяк і висока кухня. Чим Аню Тейлор-Джой нагодував Рейф Файнс у фільмі "Меню" (відео)
В Україні стартувала прем'єра трилера із зірковим кастом. На віддаленому острові зустрілися загадковий кухар Рейф Файнс і скандальна клієнтка Аня Тейлор-Джой. Хто кого чим нагодував і до того ж тут звичайний чизбургер, розповідає кореспондент Фокусу.
Три причини переглянути фільм "Меню"
Один раз у Гельсінкі мені пощастило (чи ні) побувати у ресторані високої кухні рівня зірки Мішлен. Тож усі ці вишуканості у вигляді "емульсії з кролика", "зимової капусти", екосистем і дрібних шматочків водоростей ("ми їмо море!") знайомі: жерти, вибачте, хочеться все одно. Тому на прем'єру я йшов не без легкого почуття зловтіхи, адже трейлер начебто натякав — усе на острові піде не так, як планувалося.
Причина 1: Чудова картинка "Меню"
Невелика група поціновувачів високої кухні, купивши квитки на вечерю за космічними цінами (приблизно 1 500 доларів за персону), вирушає на острів в елітний ресторан. Там їм запропонують неймовірні страви. Зокрема морські камені, на яких будуть розкладені гребінці та водорості. Будуть і їстівніші інгредієнти. Те, як усе знято на кухні — на етапах приготування — викликає захоплення. Відео ніби дає відчуття запаху та смаку.
Водночас обстановка в ресторані розжарюється, а подача кожної страви стає все більш напруженою. Шеф-кухар не без успіху нагнітає атмосферу дивними історіями перед кожною зміною. А як вони кричать "Так, шеф!" — можна не лише поїсти.
Причина 2: Акторська гра, тут і Волан-де-Морта згадаєш
Рейф Файнс у ролі шефа чітко позує, корчачи суворе обличчя і роблячи характерний поворот голови, після якого легко згадується головний лиходій "Гаррі Поттера". Одразу стає зрозуміло — він задумав недобре і гості входять до зловісного плану. Питання тільки, якою мірою готовності — вел-дан?
Перша кров проллється досить несподівано в середині фільму та трапези.
На сцену почне виходити героїня Ані Тейлор-Джой. Вона — лише подружка одного з фанатів здорового харчування. І потрапила на бенкет випадково, як заміна іншої дівчини. Так, вона, по-перше, не прописаний у сценарії шеф-кухаря гість. А, по-друге, може дозволити собі сказати "не смачно", якщо це справді не смачно. Таке може образити будь-якого майстра. А ображений майстер на кухні, повній гострих предметів, — це огого небезпечно!
Далі розвиватиметься психологічне протистояння двох акторів: красиві великі плани, погляди, очі. Таке все.
Причина 3. Сюжет: десь здивувалися "10 негренят"
Тим часом вечеря триває. З'ясовується, що всі зібрані на острові не так. І кожен так чи інакше, серйозно чи не дуже — нашого маніакального кухаря образив. Привіт, Агато Крісті! Так, у другій половині фільму нам уже розповідають — хто та чому там негідник.
До речі, чесно зізнатися, мені багато причин для помсти здалися не настільки значними. І це один із головних недоліків фільму: за красивою картинкою та загадками не зустрічається серйозних і мотивованих відповідей. Фільм ніби пропонує: дивися, але не думай.
І чизбургер
Іноді чизбургер вирішує. Більше, ніж уся висока кухня. Більше не скажу — буде загадка. Дивіться — це милий епізод у фіналі.
Ну і постарайтеся подивитись "Меню" на великому екрані. Це цілком можливо. Головний лайфхак — приходити до початку сеансу, і якщо не почалася повітряна тривога — можна брати квитки. За 2 години до мого сеансу було продано лише 10 квитків, а на початок фільму в залі опинилося 90 осіб. Допоможемо кінобізнесу та кінопрокату!Важливо