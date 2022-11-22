Маніяк і висока кухня. Чим Аню Тейлор-Джой нагодував Рейф Файнс у фільмі "Меню" (відео)

В Україні стартувала прем'єра трилера із зірковим кастом. На віддаленому острові зустрілися загадковий кухар Рейф Файнс і скандальна клієнтка Аня Тейлор-Джой. Хто кого чим нагодував і до того ж тут звичайний чизбургер, розповідає кореспондент Фокусу.

Related video

Три причини переглянути фільм "Меню"

Один раз у Гельсінкі мені пощастило (чи ні) побувати у ресторані високої кухні рівня зірки Мішлен. Тож усі ці вишуканості у вигляді "емульсії з кролика", "зимової капусти", екосистем і дрібних шматочків водоростей ("ми їмо море!") знайомі: жерти, вибачте, хочеться все одно. Тому на прем'єру я йшов не без легкого почуття зловтіхи, адже трейлер начебто натякав — усе на острові піде не так, як планувалося.

Причина 1: Чудова картинка "Меню"

Невелика група поціновувачів високої кухні, купивши квитки на вечерю за космічними цінами (приблизно 1 500 доларів за персону), вирушає на острів в елітний ресторан. Там їм запропонують неймовірні страви. Зокрема морські камені, на яких будуть розкладені гребінці та водорості. Будуть і їстівніші інгредієнти. Те, як усе знято на кухні — на етапах приготування — викликає захоплення. Відео ніби дає відчуття запаху та смаку.

Водночас обстановка в ресторані розжарюється, а подача кожної страви стає все більш напруженою. Шеф-кухар не без успіху нагнітає атмосферу дивними історіями перед кожною зміною. А як вони кричать "Так, шеф!" — можна не лише поїсти.

[ + – ] Кожен із гостей так чи інакше, серйозно чи не дуже – нашого маніакального кухаря образив Фото: Кадр из фильма [ + – ] Перша кров проллється досить несподівано в середині фільму та трапези. [ + – ] Те, як знято все на кухні – на етапах приготування – викликає захоплення

Причина 2: Акторська гра, тут і Волан-де-Морта згадаєш

Рейф Файнс у ролі шефа чітко позує, корчачи суворе обличчя і роблячи характерний поворот голови, після якого легко згадується головний лиходій "Гаррі Поттера". Одразу стає зрозуміло — він задумав недобре і гості входять до зловісного плану. Питання тільки, якою мірою готовності — вел-дан?

Перша кров проллється досить несподівано в середині фільму та трапези.

На сцену почне виходити героїня Ані Тейлор-Джой. Вона — лише подружка одного з фанатів здорового харчування. І потрапила на бенкет випадково, як заміна іншої дівчини. Так, вона, по-перше, не прописаний у сценарії шеф-кухаря гість. А, по-друге, може дозволити собі сказати "не смачно", якщо це справді не смачно. Таке може образити будь-якого майстра. А ображений майстер на кухні, повній гострих предметів, — це огого небезпечно!

Далі розвиватиметься психологічне протистояння двох акторів: красиві великі плани, погляди, очі. Таке все.

[ + – ] Фільм "Меню": офіційний трейлер

Причина 3. Сюжет: десь здивувалися "10 негренят"

Тим часом вечеря триває. З'ясовується, що всі зібрані на острові не так. І кожен так чи інакше, серйозно чи не дуже — нашого маніакального кухаря образив. Привіт, Агато Крісті! Так, у другій половині фільму нам уже розповідають — хто та чому там негідник.

До речі, чесно зізнатися, мені багато причин для помсти здалися не настільки значними. І це один із головних недоліків фільму: за красивою картинкою та загадками не зустрічається серйозних і мотивованих відповідей. Фільм ніби пропонує: дивися, але не думай.

І чизбургер

Іноді чизбургер вирішує. Більше, ніж уся висока кухня. Більше не скажу — буде загадка. Дивіться — це милий епізод у фіналі.

[ + – ] Постарайтеся подивитись "Меню" на великому екрані Фото: Кадр из фильма

Ну і постарайтеся подивитись "Меню" на великому екрані. Це цілком можливо. Головний лайфхак — приходити до початку сеансу, і якщо не почалася повітряна тривога — можна брати квитки. За 2 години до мого сеансу було продано лише 10 квитків, а на початок фільму в залі опинилося 90 осіб. Допоможемо кінобізнесу та кінопрокату!

Важливо