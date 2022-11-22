Маньяк и высокая кухня. Чем Аню Тейлор-Джой накормил Рэйф Файнс в фильме "Меню" (видео)

В Украине стартовала премьера триллера со звездным кастом. На отдаленном острове встретились загадочный повар Рэйф Файнс и скандальная клиентка Аня Тейлор-Джой. Кто кого чем накормил и причем здесь обычный чизбургер, рассказывает корреспондент Фокуса.

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Три причины посмотреть фильм "Меню"

Один раз в Хельсинки мне повезло (или нет) побывать в ресторане высокой кухни уровня звезды Мишлен. Так что все эти изыски в виде "эмульсии из кролика", "зимней капусты", эко-систем и мелких кусочков водорослей ("мы едим море!") знакомы: жрать, простите, хочется все равно. Поэтому на премьеру я шел не без легкого чувства злорадства, ведь трейлер как бы намекал – все на острове пойдет не так, как планировалось.

Причина 1: Великолепная картинка "Меню"

Небольшая группа ценителей высокой кухни, купив билеты на ужин по космическим ценам (что-то около 1500 долларов за персону), отправляется на остров в элитный ресторан. Там им предложат невероятные блюда. В том числе морские камни, на которых будут разложены гребешки и водоросли. Будут и более съедобные ингредиенты. То, как снято все на кухне – на этапах приготовления – вызывает восторг. Видео как будто дает ощущение запаха и вкуса.

Тем временем, обстановка в ресторане накаляется, а подача каждого блюда становится все более напряженной. Шеф-повар не без успеха нагнетает атмосферу странными историями перед каждой сменой. А как они орут "Да, шеф!" — можно не только поесть.

[ + – ] Каждый из гостей так или иначе, серьезно или не очень – нанес нашему маниакальному повару обиду Фото: Кадр из фильма [ + – ] Первая кровь прольется довольно неожиданно в середине фильма и трапезы [ + – ] То, как снято все на кухне – на этапах приготовления – вызывает восторг

Причина 2: Актерская игра, тут и Волан-де-Морта вспомнишь

Рэйф Файнс в роли шефа явно позирует, строя суровое лицо и делая характерный поворот головы, после которого легко вспоминается главный злодей "Гарри Поттера". Сразу становится понятно – он замыслил недоброе и гости входят в зловещий план. Вопрос только, в какой степени готовности – велл-дан?

Первая кровь прольется довольно неожиданно в середине фильма и трапезы.

К этому времени на сцену начнет выходить героиня Ани Тейлор-Джой. Она – всего лишь подружка одного из фанатов здорового питания. И попала на банкет случайно, как замена другой девушки. Таким образом она, во-первых, не прописанный в сценарии шеф-повара гость. А, во-вторых, может позволить себе сказать "не вкусно", если это действительно не вкусно. Такое может обидеть любого мастера. А обиженный мастер на кухне, полной острых предметов, – это огого опасно!

Далее будет развиваться психологическое противостояние двух актеров: красивые крупные планы, взгляды, глаза. Такое все.

[ + – ] Фильм "Меню": официальный трейлер

Причина 3. Сюжет: где-то удивились "10 негритят"

Тем временем, ужин продолжается. Выясняется, что все собраны на остров не просто так. И каждый так или иначе, серьезно или не очень – нанес нашему маниакальному повару обиду. Привет, Агата Кристи! Таким образом, во второй половине фильма нам уже рассказывают – кто и почему там негодяй.

Кстати, честно признать, мне многие причины для мести показались не настолько значительными. И это один из главных недостатков фильма: за красивой картинкой и загадками не встречается серьезных и мотивированных ответов. Фильм как бы предлагает: смотри, но не думай.

И чизбургер

Иногда чизбургер решает. Больше чем вся высокая кухня. Больше не скажу – будет загадка. Смотрите – это милый эпизод в финале.

[ + – ] Постарайтесь посмотреть "Меню" на большом экране Фото: Кадр из фильма

Ну и постарайтесь посмотреть "Меню" на большом экране. Это вполне возможно. Главный лайфхак – приходить к началу сеанса, и, если не началась воздушная тревога, – можно брать билеты. За 2 часа до моего сеанса было продано едва 10 билетов, а к началу фильма в зале оказалось 90 человек. Поможем кинобизнесу и кинопрокату!

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