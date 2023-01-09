Операція "Фортуна". Чого чекати від фільму Гая Річі з Джейсоном Стейтемом і до того ж тут Джеймс Бонд

В Україні стартував прокат нового блокбастера від Гая Річі "Операція Фортуна: Мистецтво перемоги" із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Лихий бойовик, анонсований кіностудією Miramax на травень 2022 року, було перенесено через війну з Росією. Що змінилося у картині та чого від неї чекати, розповідає Фокус.

Related video

"Українське питання" вирішено

Перші трейлери "Операції Фортуна" з'явилися ще в лютому 2022 року, а прем'єра планувалася на травень. Тоді вже багато хто звернув увагу, що герой Стейтема збирається воювати проти банди злочинних українців. Було цікаво подивитися, як почне на це реагувати, наприклад, Мінкультури, яке влаштувало скандал через наявність українки-злодійки у другому сезоні "Емілі в Парижі".

Проте початок повномасштабної війни сприйняли студією Miramax дуже серйозно. Травневий перенесли, а в озвучці "українці" зникли. Не маю інформації — чи перезнімали якісь сцени, не схоже. А змінити озвучку, зважаючи на сюжет, було досить нескладно. Тим паче, що й "обличчя" мафіозі схожі дещо на інші національності, аніж українці. Але не вказуватимемо на які, щоб не влазити в зайві суперечки. Злочинна мафія залишилася неназваною. Можливо, тепер це стане новим трендом толерантності. Але повернімось до сюжету.

[ + – ] У трейлері на 1:44 ще можна почути текст про "злочинних українців", але у фільмі цього вже не лишилося

Знайди те, не знаю, що

У сюжетній зав'язці Річі досяг вершини. Із секретної лабораторії невідомі особи викрадають валізку. Чиновник із британських спецслужб, ставлячи завдання герою Стейтема, просить заразом дізнатися… і що саме вкрали. Тобто невідомо: що викрали, хто викрав і кому продасть. Невідомо нічого.

Таких вступних ще не було ні в "нездійсненних місіях" Тома Круза, ні в Джеймсі Бонді. Зате все інше було, звісно.

"Операція Фортуна" — це шпигунський бойовик із багатьма примочками відомих франшиз. Ну й плюс останній (наразі) герой класичного бойовика Джейсон Стейтем. Він працює руками, а для сучасних фішок йому надано команду. Знайдеться і конкурувальна організація.

Так само не дивує прилад, а точніше, ШІ, який викрадено — за його допомогою, як заведено, можна знищити весь світ чи половину, загалом — значну частину.

[ + – ] Операція "Фортуна": кадр із фільму [ + – ] Операція "Фортуна": кадр із фільму [ + – ] Операція "Фортуна": кадр із фільму [ + – ] Операція "Фортуна": кадр із фільму

Гаю Річі можна все

Водночас "Операція Фортуна" зроблена дуже якісно з погляду бойовика. Гарні краєвиди, відмінні бойові сцени. Є фірмовий гумор, іноді з відтінком вульгарності, ну як і заведено в бойовиках. Є сильна жінка, ну як і заведено в сучасному світі.

Але іноді здається, що Гай Річі зайшов не зовсім на свою територію. Що жартів могло бути більше, а твісти гостріші. Тут — усе досить передбачувано.

Але як сказав мій знайомий журналіст і любитель кіно Євген Ясенов, який знає творчість Гая Річі набагато скрупульозніше, ніж я:

"Маю сказати, що він постійно ступає не на свою територію. Шпигунський бойовик, комікс, історичний бойовик, нуар, Шерлок Голмс. Чого він тільки не знімає. Йому по приколу. Просто він працює на своє задоволення, реально. А від нього чекають чергових гангстерських оповідань".

Так от — якщо не чекати "гангстерських оповідань", "Операція Фортуна" хороша, щоб провести вечір із задоволенням. І ще краще — біля великого екрану. Коли ще той "Бонд" буде, а тут Стейтем уже є: суворий і справедливий, як завжди.

Оцінки критиків на rottentomatoes поки тримаються на рівні 83% зі 100% На IMDb: 6,9

Важливо