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Культура

"Добрый вечер, бандиты". В фильме "Максим Оса" есть все: брутальный казак, драки и красавицы

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В роли казака Максима Осы Василий Кухарский

Первый украинский фильм, снятый по комиксу, получился разножанровым – это нуар, вестерн, детектив, мистика… А еще напрашивается "Максим Оса-2".

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С 13 октября фильм "Максим Оса и золото Песиголовца" уже на экранах Украины. О непростом создании картины по комиксу "Максим Оса: золото Песиголовца" (фильм снимали в течении девяти лет) Фокус уже писал. Режиссер Мирослав Латик ("Короли рэпа") сумел в премьерном фильме трансформировать сюжет комикса во внятную историю об эффектно обставленном как мистическое происшествие дерзком ограблении.

Образ казака-следователя Максима Осы – главная удача ленты. В целом Оса – эдакий казачий Шерлок Холмс, даже люлька-трубка имеется. На выходе получился колоритный персонаж, который вполне может стать сквозным для нового киноцикла – герой Василия Кухарского ("Толока") должен понравиться всем.

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"Максим Оса и золото Песиголовца". Образ казака-следователя – главная удача фильма

Оса — в меру брутальный казак, натуралистичный, сильный и к тому же не без пижонства – его кожаной куртке может позавидовать Джими Хендрикс. Он неплохо соображает и еще лучше дерется – круче Джейсона Стейтема – постаралась группа наших каскадеров, имеющих голливудский опыт. Так же, как в "Королях рэпа", режиссеру Латику удаются опасные типы, которые со смертью "на ты", при этом они так "сделаны", что, кажется – это хлопцы с соседней улицы. Главный герой для зрителя является своим в доску пацаном, но при этом он совсем непрост. Максим Оса не смущается, когда представители шляхты, включая дочку князя, регулярно называют его "быдлом". При этом в каждом движении казака чувствуется достоинство уверенного в себе профессионального воина. У него четкая волевая направленность: если он видит цель – не сворачивает. Как торпеда.

Две драки в фильме, поставленные лучшим каскадером Украины Павлом Авиловым ("300 спартанцев: Расцвет империи", "Захар Беркут"), с которым мы делали интервью – это симфонии или поэмы трюкаческого искусства. Обе драки в шинке сняты превосходно.

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Шинок – место драк, как в вестерне

Первая драка – в напряженной тишине, вторая – под выразительную ритмичную электронную музыку. В этом эпизоде есть "эффект остановившегося времени" — смертельно опасная сцена показана в замедленной съемке, в которой враги не успевают за главным героем, а он в этой ситуации – как рыба в воде. Опять же, подобный эффект есть в фильме "Шальная карта" со Стейтемом, где герой-телохранитель уложил несколько членов мафии, пытавшихся его убить. В отличие от американской продукции, в украинской есть и комедийные элементы, например, когда у Осы пистолет дает осечку, казак просто его кидает в голову вышибале. Да и само приветствие на входе в шинок: "Добрый вечер, бандиты" – скорее в традиции вестерна, где хватает черного юмора.

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Латику в фильме удалась и атмосфера саспенса: неуютный замок, болото, лес, кладбище и посреди всего этого мрака – жестокое и загадочное убийство отряда казаков, перевозивших золото польского короля. Все вместе это отсылает к "Собаке Баскервилей". Но если точнее – то к сериальной экранизации с Бенедиктом Камбербэтчем. Трубка Осы – прямой отсыл к Холмсу, созданному Конан Дойлем, а мистические обманки с их "научным" разоблачением – к мини-сериалу BBC. Особое место в создании тревожной атмосферы в нашей ленте занимает электронная музыка итальянского композитора Дарио Веро (в обработке Максима Ячменя), сотрудничающего с Netflix: она точно иллюстрирует и дополняет происходящее на экране.

В триллере создан роскошный образ молодой жены князя – рыжей бестии Хелены (Ольга Макеева), она — источник бесконечных интриг, как Миледи в "Трех мушкетерах".

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Жена князя – рыжая бестия Хелена – источник интриг, как Миледи в "Трех мушкетерах"

Ее падчерица Маринка (Альбина Корж) – высокомерна, вспыльчива, агрессивна, но честна и, главное – сексуальна. Между ней и Максимом вспыхивает некая искра, однако продолжения эта любовная линия, к сожалению, не получила.

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Между Маринкой и Максимом Осой вспыхнула искра

Маринка любит фехтовать и ее очень разозлило замечание Осы: "Женщина со шпагой — как кобыла с рогами". Обе женщины изобретательно соперничают между собой за внимание польского князя.

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Маринка – высокомерна, вспыльчива, агрессивна, но честна и главное – сексуальна

К минусам ленты можно отнести предсказуемость действий и романтические штампы – например, наличие простодушного и физически могучего дебила Анджейки (Владимир Гурин), как в "Соборе Парижской Богоматери" или "Имени розы". А вот история лесной ведьмы Марты (Анастасия Михальчук) достаточно оригинальна: ведьма регулярно появляется в картине в качестве таинственной свидетельницы преступления.

В финале все концы сходятся, но хотелось бы больше экшна и драк, тем более, что у Осы так славно получается разбираться с недругами. Напрашивается продолжение "Максим Оса-2".

"Максим Оса: золото Песиголовца", тизер к фильму