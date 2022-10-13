Премьера "Бункера". В новом сатирическом сериале "Квартала" высмеиваются Путин, Шойгу, Соловьев

Впервые с начала войны "Квартал 95" выпустил острую сатирическую комедию, пародирующую наших врагов – руководителей и пропагандистов РФ

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7 октября на канале ТЕТ стартовал сатирический сериал "Бункер" Студии "Квартал 95, где жестко высмеиваются Путин, Шойгу, Соловьев, Лукашенко, Кадыров. И даже сам ход войны, когда российское руководство ожидало мгновенного падения Киева, а в результате получило не только многомесячное сопротивление, но и успешную контратаку ВСУ. Отдельными сюжетами идет общение русского оккупанта Вани и его любимой жены Насти.

"Бункер": новый сериал от Квартала-95. Правда еще никогда не была такой смешной

Юрий Великий играет как Путина, так и российского солдата, Евгений Кошевой – пропагандиста Владимира Соловьева, Рамзана Кадырова изображает Александр Пикалов. Пока вышло две серии. Каждую пятницу будут появляться новые. Фокус разбирался в особенностях новой продукции "квартальцев".

С начала войны студия "Квартал 95" перестала выпускать новый сатирический контент – не до того. В основном, самые известные юмористы страны занимались "эстрадно-походной" деятельностью: дали более 140 концертов для ВСУ. Но пришла, видимо, пора заняться и производством новой сериальной продукции – материал поднакопился.

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До войны уровень сатирической злободневности продукции "Квартала" вызывал нарекания – они начали слишком мягко критиковать власть, когда лидер "Квартала" Владимир Зеленский стал президентом Украины. Но относительно наших врагов в этой войне – россиян – руки "квартальцев" совершенно развязаны.

"Власти России поставили амбициозную задачу – захватить Украину, хотя не могут справиться даже с собственной глупостью. Путин, Шойгу, Лукашенко, Соловьев, Кадыров. Так ли они страшны, как их рисуют? Правда еще никогда не была такой… смешной. У вас уникальная возможность еще до международного трибунала узнать, как все на самом деле было в России", — утверждают авторы в релизе телефильма.

Фишка проекта "Бункер" в том, что его персонажи говорят по-русски, а закадровый голос переводит их разговор на украинский – то, как было на самом деле, не стесняясь в выражениях. Иногда авторам изменяет вкус, но в целом проект бьет не в бровь, а в глаз: первая серия "Бункера" набрала за четыре дня 1, 7 млн просмотров.

[ + – ] Сатирический сериал "Бункер": 1-я серия

В ней обыгрывается совсем для украинцев не смешная тема — первые дни вторжения РФ в нашу страну. Владимир Соловьев в изображении Евгения Кошевого своим "нагнетающим" тоном комментирует выступление российского диктатора: "Великая речь об объявлении войны Владимира Путина вошла в учебники истории". Закадровый голос так "перевел" это на украинский: "Тепер з неї починається параграф: як розвалилася Росія".

Все актеры отлично пародируют свои "оригиналы" – Юрий Великий (еще недавно изображавший Владимира Зеленского) – Путина, Александр Пикалов – Кадырова, а Евгений Кошевой в роли пропагандиста Соловьева – это прямо симфония, настолько точен актер в передаче "соловьевских трелей".

"Завтрррра рроссийские танки будут уже в Польше", — грозно рокочет Кошевой-Соловьев.

[ + – ] В роли пропагандиста Соловьева Евгений Кошевой очень точен и смешон

Шойгу закадровый голос называет "оленеводом". Во второй серии Путин все ожидает от Шойгу и Кадырова новостей о взятии Киева, чтобы открыть заветную бутылку шампанского. Но новости все нет. Всем, кроме Путина, понятно, что "что-то пошло не так".

Путин: "Сергей Кужугетович, по плану идет операция "Прыжок мангуста" по взятию Киева?"

Шойгу: "Операция "Прыжок мангуста" идет…"

Закадровый голос считывает мысли министра обороны РФ: "Iде, можно казати, "по", а можно і "на". I де цей інфаркт, коли він так потрібен?".

[ + – ] Сериал "Бункер": 2-я серия

Любопытные комментарии Кошевого и Великого по поводу "Бункера": каково это, побывать в шкуре врага?

Великий: "Не так тяжело войти в роль Путина, как выйти из нее. Я как выхожу – сразу чищу зубы, умываюсь". Кошевой: "Нас в этих образах уже ненавидит вся съемочная группа и гримеры. Сделали из меня Медведева, гример стоит над головой: "Ножницами так бы и врезала".

[ + – ] Интервью Евгения Кошевого и Юрия Великого перед премьерой сериала "Бункер"

Проект предполагает, что каждый "кварталец" сыграет несколько образов. Есть и приглашенные актеры, которые заняты в ролях Лукашенко, Шойгу и т.д.

Великий играет в "Бункере" и российского солдата Ваню, которого послали на "спецоперацию" в Украину и который считал, что его тут "встретят салютами". Он по Zoom переговаривается с любимой женой Настей.

Ваня: "Нас учили, что: русская – вторая армия в мире".

Настя: "А первая кто?"

Ваня (пауза): "Этого мы еще не выучили".

Взрывы, вспышки огня.

Настя: "Соловьев говорит, что вас встречают пирогами".

Ваня (кричит): "Не пирогами, а **лями".

Надо сказать, что про Ваню и Настю "Квартал" еще раньше начал делать выпуски для возобновленного "Нового Вечернего квартала". Этот эпизод изобилует черным юмором, однако популярность высокая: 1,3 млн просмотров.

Ваня (вернувшийся с украинского фронта): "С чего ты взяла, что я погиб?"

Настя: "Мне фотку прислали с полем и надписью: "Где-то там".

Ваня: "У нас весь батальон погиб. Один я в живых остался".

Настя: "Я всегда говорила — ты вообще некомпанейский!" (дружный смех в зале).

Ваня: "Есть такое".

[ + – ] "Ванька вернулся к жене. Новый Вечерний Квартал 2022"

В пятницу 14 октября в 22.30 на телеканале ТЕТ состоится премьера новых серий комедии "Бункер".

"Квартал 95" снова вошел в былую остросатирическую форму.

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