Прем'єра "Бункера". У новому сатиричному серіалі "Кварталу" висміюють Путіна, Шойгу, Соловйова

Уперше з початку війни "Квартал 95" випустив гостру сатиричну комедію, яка пародіює наших ворогів — керівників і пропагандистів РФ.

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7 жовтня на каналі ТЕТ стартував сатиричний серіал "Бункер" Студії "Квартал 95", де жорстко висміюють Путіна, Шойгу, Соловйова, Лукашенка, Кадирова. І навіть сам хід війни, коли російське керівництво очікувало миттєвого падіння Києва, а в результаті отримало не лише багатомісячний опір, але й успішну контратаку ЗСУ. Окремими сюжетами йде спілкування російського окупанта Вані та його коханої дружини Насті.

"Бункер": новий серіал від "Кварталу-95". Правда ще ніколи не була такою смішною

Юрій Великий грає як Путіна, так і російського солдата, Євген Кошовий — пропагандиста Володимира Соловйова, Рамзана Кадирова зображує Олександр Пікалов. Поки що вийшло дві серії. Щоп'ятниці з'являтимуться нові. Фокус розбирався в особливостях нової продукції "квартальців".

Із початку війни студія "Квартал 95" припинила випускати новий сатиричний контент — не до того. Здебільшого найвідоміші гумористи країни займалися "естрадно-похідною" діяльністю: дали понад 140 концертів для ЗСУ. Але прийшов, мабуть, настав час зайнятися й виробництвом нової серіальної продукції — матеріал накопичився.

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До війни рівень сатиричної злободенності продукції "Кварталу" викликав нарікання — вони почали надто м'яко критикувати владу, коли лідер "Кварталу" Володимир Зеленський став президентом України. Але щодо наших ворогів у цій війні — росіян — руки "квартальців" розв'язані.

"Влада Росії поставила амбітне завдання — захопити Україну, хоча не може впоратися навіть із власною дурістю. Путін, Шойгу, Лукашенко, Соловйов, Кадиров. Чи так вони страшні, як їх малюють? Правда ще ніколи не була такою… смішною. У вас унікальна можливість ще до міжнародного трибуналу дізнатися, як усе насправді було в Росії", — стверджують автори в релізі телефільму.

Фішка проєкту "Бункер" у тому, що його персонажі говорять російською, а закадровий голос перекладає їхню розмову українською — те, як було насправді, не соромлячись у висловлюваннях. Іноді авторів зраджує смак, але загалом проект б'є не в брову, а в око: перша серія "Бункера" набрала за чотири дні 1,7 млн переглядів.

[ + – ] Сатиричний серіал "Бункер": 1-а серія

У ній обігрується зовсім для українців не кумедна тема — перші дні вторгнення РФ у нашу країну. Володимир Соловйов у зображенні Євгена Кошового своїм тоном "нагнітання" коментує виступ російського диктатора: "Велика промова про оголошення війни Володимира Путіна увійшла в підручники історії". Закадровий голос так "переклав" це українською: "Тепер із неї починається параграф: як розвалилася Росія".

Усі актори чудово пародіюють своїх "оригіналів": Юрій Великий (який нещодавно зображував Володимира Зеленського) — Путіна, Олександр Пікалов — Кадирова, а Євген Кошовий у ролі пропагандиста Соловйова — це прямо симфонія, настільки точний актор у передачі "солов'ївських трелів".

"Завтрррра російські танки будуть уже в Польщі", — грізно гуркотить Кошовий-Соловйов.

[ + – ] У ролі пропагандиста Соловйова Євген Кошовий дуже точний і смішний

Шойгу закадровий голос називає "оленярем". У другій серії Путін усе чекає від Шойгу та Кадирова новин про взяття Києва, щоб відкрити заповітну пляшку шампанського. Але новин немає. Усім, окрім Путіна, зрозуміло, що щось пішло не так.

Путін: "Сергію Кужугетовичу, за планом іде операція "Стрибок мангуста" щодо взяття Києва?"

Шойгу: "Операція "Стрибок мангуста" йде ..."

Закадровий голос зчитує думки міністра оборони РФ: "Іде, можна казати, "по", а можна і "на". І де цей інфаркт, коли він так потрібен?".

[ + – ] Серіал "Бункер": 2-а серія

Цікаві коментарі Кошового та Великого щодо "Бункера": як це побувати в шкурі ворога?

Великий: "Не так важко увійти в роль Путіна, як вийти з неї. Я як виходжу — одразу чищу зуби, вмиваюся". Кошовий: "Нас у цих образах уже ненавидить вся знімальна група та гримери. Зробили з мене Медведєва, гример стоїть над головою: "Ножицями так би й врізала".

[ + – ] Інтерв'ю Євгена Кошового та Юрія Великого перед прем'єрою серіалу "Бункер"

Проєкт передбачає, що кожен "кварталець" зіграє кілька образів. Є й запрошені актори, які зайняті в ролях Лукашенка, Шойгу тощо.

Великий грає у "Бункері" й російського солдата Ваню, якого послали на "спецоперацію" в Україну та який вважав, що його тут "зустрінуть салютами". Він за допомогою Zoom розмовляє з коханою дружиною Настею.

Ваня: "Нас вчили, що: російська — друга армія у світі".

Настя: "А перша хто?"

Ваня (пауза): "Цього ми ще не вивчили".

Вибухи, спалахи вогню.

Настя: "Соловйов каже, що вас зустрічають пирогами".

Ваня (кричить): "Не пирогами, а **лями".

Треба сказати, що про Ваню та Настю "Квартал" ще раніше почав робити випуски для відновленого "Нового Вечірнього кварталу". Цей епізод рясніє чорним гумором, проте популярність висока: 1,3 млн переглядів.

Ваня (який повернувся з українського фронту): "З чого ти взяла, що я загинув?"

Настя: "Мені фотку надіслали з полем і написом: "Десь там".

Ваня: "У нас весь батальйон загинув. Один я живий залишився".

Настя: "Я завжди говорила — ти взагалі некомпанійський!" (дружний сміх у залі).

Ваня: "Є таке".

[ + – ] "Ванька повернувся до дружини. Новий Вечірній Квартал 2022"

У п'ятницю, 14 жовтня, о 22:30 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нових серій комедії "Бункер".

"Квартал 95" знову увійшов у колишню гостросатиричну форму.

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