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Культура

"Доброго вечора, бандити". У фільмі "Максим Оса" є все: брутальний козак, бійки та красуні

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У ролі козака Максима Оси Василь Кухарський

Перший український фільм, знятий за коміксом, вийшов різножанровим — це нуар, вестерн, детектив, містика… А ще напрошується "Максим Оса-2".

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З 13 жовтня фільм "Максим Оса та золото Песиголовця" вже на екранах України. Про непросте створення картини за коміксом "Максим Оса: золото Песиголовця" (фільм знімали протягом дев'яти років) Фокус уже писав. Режисер Мирослав Латик ("Королі репу") зумів у прем'єрному фільмі трансформувати сюжет коміксу у виразну історію про ефектно обставлену як містичну подію зухвале пограбування.

Образ козака-слідчого Максима Оси — головний успіх стрічки. Загалом Оса — такий собі козачий Шерлок Голмс, навіть люлька-трубка є. На виході вийшов яскравий персонаж, який цілком може стати наскрізним для нового кіноциклу — герой Василя Кухарського ("Толока") повинен сподобатися всім.

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"Максим Оса та золото Песиголовця". Образ козака-слідчого – головний успіх фільму

Оса — в міру агресивний козак, натуралістичний, сильний і до того ж не без піжонства — його шкіряній куртці може позаздрити Джимі Гендрікс. Він непогано розуміє і ще краще б'ється — крутіше Джейсона Стейтема — постаралася група наших каскадерів, які мають голлівудський досвід. Так само, як у "Королях репу", режисерові Латику вдаються небезпечні типи, які зі смертю "на ти", однак вони так "зроблені", що, здається, це хлопці з сусідньої вулиці. Головний герой для глядача є своїм у дошку пацаном, але він зовсім непростий. Максим Оса не бентежиться, коли представники шляхти, включаючи дочку князя, регулярно називають його "бидлом". Водночас у кожному русі козака відчувається гідність упевненого професійного воїна. У нього чітка вольова спрямованість: якщо він бачить мету — не повертає. Як торпеда.

Дві бійки у фільмі, поставлені найкращим каскадером України Павлом Авіловим ("300 спартанців: Розквіт імперії", "Захар Беркут"), з яким ми робили інтерв'ю — це симфонії чи поеми трюкацького мистецтва. Обидві бійки в шинку чудово зняті.

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Шинок – місце бійок, як у вестерні

Перша бійка — у напруженій тиші, друга — під виразну ритмічну електронну музику. У цьому епізоді є "ефект зупинки часу" — смертельно небезпечна сцена показана в уповільненій зйомці, в якій вороги не встигають за головним героєм, а він у цій ситуації — як риба у воді. Знову ж таки, такий ефект є у фільмі "Шалена карта" зі Стейтемом, де герой-охоронець вклав кілька членів мафії, які намагалися його вбити. На відміну від американської продукції, в українській є й комедійні елементи, наприклад, коли в Оси пістолет дає осічку, козак просто його кидає в голову вишибалі. Та й саме вітання на вході в шинок: "Доброго вечора, бандити" — ймовірніше у традиції вестерну, де вистачає чорного гумору.

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Латику у фільмі вдалася і атмосфера саспенсу: незатишний замок, болото, ліс, цвинтар і серед усього цього мороку — жорстоке та загадкове вбивство загону козаків, які перевозили золото польського короля. Все разом це відсилає до "Собаки Баскервілів". Але якщо точніше — до серіальної екранізації з Бенедиктом Камбербетчем. Трубка Оси — пряма відсилка до Голмса, створеного Конан-Дойлем, а містичні обманки з їхнім "науковим" викриттям — до мінісеріалу ВВС. Особливе місце у створенні тривожної атмосфери у нашій стрічці займає електронна музика італійського композитора Даріо Веро (в обробці Максима Ячменя), який співпрацює з Netflix: вона точно ілюструє та доповнює те, що відбувається на екрані.

У трилері створено розкішний образ молодої дружини князя — рудої бестії Гелени (Ольга Макєєва), вона — джерело нескінченних інтриг, як Міледі в "Трьох мушкетерах".

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Дружина князя — руда бестія Гелена — джерело інтриг, як Міледі в "Трьох мушкетерах"

Її падчерка Маринка (Альбіна Корж) — зарозуміла, запальна, агресивна, але чесна і, головне – сексуальна. Між нею та Максимом спалахує якась іскра, проте продовження ця любовна лінія, на жаль, не отримала.

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Між Маринкою та Максимом Осою спалахнула іскра

Маринка любить фехтувати і її дуже розлютило зауваження Оси: "Жінка зі шпагою — як кобила з рогами". Обидві жінки винахідливо змагаються між собою за увагу польського князя.

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Маринка — зарозуміла, запальна, агресивна, але чесна і головне — сексуальна

До мінусів стрічки можна віднести передбачуваність дій та романтичні штампи — наприклад, наявність простодушного і фізично могутнього дебіла Анджейки (Володимир Гурін), як у Соборі Паризької Богоматері або Ім'я троянди. А ось історія лісової відьми Марти (Анастасія Михальчук) досить оригінальна: відьма регулярно з'являється у картині як таємничий свідок злочину.

У фіналі всі кінці сходяться, але хотілося б більше екшну і бійок, тим більше, що Осі так славно виходить розбиратися з недругами. Напрошується продовження "Максим Оса-2".

"Максим Оса: золото Песиголовця", тизер до фільму