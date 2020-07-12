Главный каскадер. Автор трюков в "Захаре Беркуте" – о том, как украинское кино догоняет Голливуд

Украинский экшен прошлого года "Захар Беркут" впервые в истории страны номинирован на американскую премию "Таурус", аналог "Оскар" для каскадеров. Чтобы узнать, как это произошло, а также побеседовать о секретах опасной кинопрофессии, Фокус встретился с Павлом Авиловым, каскадером и постановщиком трюков

В Украине научились снимать блокбастеры. В их списке кроме "Захара Беркута" военная драма "Киборги" и фэнтези "Сторожевая застава". Эти картины собрали кассу от 20 до 35 млн грн, что сопоставимо с тем, сколько собирают у нас голливудские блокбастеры.

На всех трех проектах каскадером и постановщиком трюков работал Павел Авилов. В его послужном списке более 25 фильмов, среди которых голливудские "300 спартанцев: Расцвет империи" с Евой Грин и "Солдаты удачи" с Шоном Бином. В украинско-американском фильме "Захар Беркут" также задействованы голливудские звезды: Роберт Патрик ("Терминатор-2") и Томми Фленаган ("Гладиатор").

Культура производства

Павел, расскажите, с кем в "Таурусе" соперничает наш "Захар Беркут"?

— Это картины из четырёх стран: Египта, Казахстана, России, Италии. Самый серьёзный конкурент — казахский исторический экшен "Томирис" о девушке-воине. Но у нас хорошие шансы победить.

Как изменилось за последнее время украинское трюковое кино?

— Очень выросли команды каскадеров. Если будет достаточно ресурсов и вырастет культура производства, мы сможем составить серьёзную конкуренцию американцам — самым сильным игрокам на этом рынке.

Что вы имеете в виду под культурой производства?

— Некоторым нашим режиссёрам кажется, что на сцены экшен нужно тратить в пять раз меньше времени, чем на Западе. Например, дуэль двух человек с холодным оружием на Западе готовится до месяца с учётом подготовки актёров и приобретения ими нужных навыков. Учитывается и то, что от жары, усталости, неудобных костюмов уже после обеда у актёров снижаются возможности — не обманешь человеческий фактор. А нам говорят: "Вам недельки хватит?" Или еще лучше: "А давайте сразу снимать". Если сказать, что нам нужен месяц, то ответят: "Ага. Ладно, мы найдём тех, кто это сделает быстрее". Вот это и значит недостаточность культуры производства. Но в целом мне нравится, как развивается украинское кино. Вместе с командой, создающей фильм, мы, каскадёры, на кассу тоже влияем. Мы один из пазлов этой работы.

Рекордный трюк. В "Киборгах" горящего бойца сбивало взрывной волной с БТР

Нам ставят задачу сделать что-то такое, чего никто не делал. Например, в "Киборгах" мы сделали очень опасный и зрелищный трюк. Колонна военной техники остановилась под обстрелом. Одно попадание снаряда — остановился БТР, из машины выбирается горящий боец. А затем от следующего взрыва, который произошёл рядом на дороге, солдата отбрасывает взрывной волной.

Горящий человек подвешен к крану. А затем телескопическое устройство рэчет (пневматический поршень) резко схлопывается, подтягивая каскадера к себе за специальный жилет, создавая имитацию полёта. Это сложно комбинированная, поэтапная съемка. В ней задействованы главный исполнитель трюка и ещё четыре человека. Чтобы максимально исключить случайность, связанную с человеческим фактором, мы целый день посвятили репетиции, дабы синхронизировать действия: ведь высота БТР — 2 м, а длина траектории полёта — 15 м.

Стиль боя — отражение персонажа

Какова специфика трюков в "Захаре Беркуте"?

— В "Захаре Беркуте" основной упор сделан на массовые бои. В них принимали участие до 60 человек, по тридцать с каждой стороны. Мы старались для каждого героя придумать такой стиль ведения боя, чтобы он был продолжением его личности. Например, дуэль сына Захара Беркута, Максима, с викингом Гардом, служившим охранником у Тугар-Волка, который пошёл на сделку с монголами. У Гарда длинный меч, и он как профессиональный воин знает, как с ним обращаться. Как Максим Беркут, житель села Тухли, может противостоять такому опытному противнику, ведь они должны в кадре биться на равных. Мы начали фантазировать, какое эффективное оружие может быть у Максима. Жители Тухли — охотники, лесорубы. Решили дать ему в руки два топора. Нужно быть мастером, чтобы задействовать в поединке обе руки. Опять же, если местные охотятся на медведей, мы предположили, что они умеют быстро перемещаться по лесу. Наверняка Максим проворнее викинга в доспехах и с длинным мечом. Во всех сценах экшен мы пытались проникнуть во внутренний мир героев. Исходя из этого придумывались трюки. Так мы добиваемся максимальной реалистичности.

$1-1,5 тыс. зарабатывает каскадер за выполнение сложного трюка

А вообще основные ходы мы ведем с явным доминированием зла, пока оно не растеряло силу. Вплоть до финала, когда вдруг определенный ход меняет исход битвы и победа остается за добром.

Какой трюк был наиболее эффектным в этом международном проекте?

— Есть там такой персонаж — Богун. Он спускался на мече, словно на тарзанке, с дамбы по верёвке, привязанной к лошади. Этот номер своей эффектностью близок трюкам Джеки Чана. За декорациями нужно было расположить кран, прицепить туда канат: верхняя точка примерно на высоте 20 м, а нижнюю закрепили большой ёмкостью с водой. Между ними натянули трос. Жители Тухли верёвками пытаются повалить скалу, чтобы она упала на дамбу и разрушила ее. Богун до этого момента должен спуститься с дамбы и помочь соплеменникам в бою. Единственный способ это сделать — такой импровизационный "фуникулер".

Горное ущелье — декорация

Вы рассказывали, что на съёмках фильма "300 спартанцев" вас так тренировали, что бой напоминал хорошо выстроенный танец, у которого была своя хореография. Здесь так же?

— Да, только на месте творцов и координаторов этих боёв оказались мы сами. Мы были теперь не исполнителями, а авторами. Все бои в ущелье сделаны нами меньше чем за неделю до начала съемок. Ущелье было построено на натурной площадке студии FILM.UA. Сейчас оно там и находится. Было буквально несколько сцен снято в Карпатах — в красивых местах, в том числе с Робертом Патриком.

В "Захаре Беркуте" у вас есть — впервые в нашем кино — схватка человека с медведем, хотя сам медведь для меня был не слишком убедителен.

— Это очень непростая сцена, ведь есть серьезные примеры с медведями в кино — это в первую очередь "Выживший" с Леонардо Ди Каприо. Медведя у нас изображал самый крупный каскадёр, но и он, конечно, далек от реальных размеров зверя. Этот человек в зеленом костюме имитировал его движения. А затем с этой съемкой работали специалисты по компьютерной графике. Медведь — стопроцентная графика. Для нашего кино это достижение.

Бой с монголами. Монголов играли восемь каскадёров из Казахстана, которые участвовали в картине «47 ронинов» с Киану Ривзом, где изображали японцев

Какие у вас заработки, какова цена трюка?

— Примерно $200 за смену. Но сейчас изменилась интенсивность нашей занятости, увеличилось количество рабочих смен в неделю. Арифметика простая: если 60 каскадеров заняты в сцене боя, умножьте 60 на 200. К этому прибавьте сумму, которая тратится на подготовку трюка. Иногда на одного исполнителя, делающего какой-то сложный трюк, как, например, в "Киборгах", может прийтись и $1–1,5 тыс. Плюс расходы за аренду оборудования.

Какие сцены самые опасные?

— Те, что связаны с риском для здоровья или жизни актеров и каскадёров. За актёрами в экшен-сценах нужно внимательно следить, чтобы они не делали того, что не запланировано. У нас Томми Фленеган, играющий Тугар-Волка, упал с лошади. Здесь было несколько факторов, вплоть до неадекватной реакции лошади, ведь она тоже живое существо. К счастью, Фленаган не получил серьёзных травм — у него огромный опыт: снимался и с Расселом Кроу в "Гладиаторе", и в "Храбром сердце" Мела Гибсона.

Как наводнение сделали?

— При помощи компьютерной графики. Единственное, что там было вживую, — момент столкновения всадников с большим количеством воды, которую мы сбрасывали.

Вы сотрудничали на этом проекте с иностранными каскадёрами?

— Да, монголов у нас играли восемь человек из Казахстана — крутые парни, участвовавшие в фильме "47 ронинов" с Киану Ривзом. Они во многих международных проектах играют азиатов — половцев, японцев.

Делают ли трюки сами актёры?

— Из молодого актерского состава все рвались делать трюки. Максим Беркут, которого играл Алекс Макниколл, большинство трюков делал сам. За исключением самых опасных, где лица героя не видно: зачем зря рисковать — травма актера может дорого обойтись.

Обучение фехтованию. На подготовку дуэли двух человек с холодным оружием может уйти месяц

Украинские актеры тоже стремятся делать большинство трюков. Могу выделить троих: Вячеслава Довженко, Даниила Мирешкина и Андрея Исаенко. На этих актёров можно положиться, доверить им исполнение, они подготовлены и следят за своей спортивной формой.

Ваша главная цель сегодня?

— У меня есть своя каскадерская группа Stuntalot crew. Хочу, чтобы мы сами производили фильмы в жанре экшен, как американская команда каскадеров 8711. Они в Лос-Анджелесе перешли на новый уровень, сами делают фильмы: "Джона Вика", "Атомную блондинку". У них свои режиссеры и сценаристы.

В Украине в силу ограниченного количества кинотеатров невозможно окупить дорогостоящий экшен. Как собираетесь зарабатывать?

— Скажу так: границ сегодня нет. Зачем работать только на украинский рынок? Нужно выходить на международный, реализовывать потенциал в более широком творческом смысле. Мы способны на это, у нас уже достаточно опыта.