"Папа" из "Дизель Шоу". Егор Крутоголов – о работе на "Квартал 95" и планах на будущее

Худрук "Дизель Шоу" Егор Крутоголов 6 июля отмечает день рождения. Накануне он рассказал Фокусу о том, почему не любит политику, как выстроить успешную бизнес-стратегию комедийного шоу, кого мечтает сыграть и как на экране его воспринимают собственные дети

В этом году "Дизель Шоу" отмечает две торжественные даты: пять лет программе и сорокалетний юбилей их худрука и основателя Егора Крутоголова. В 2016 году команда "Дизель Шоу" стала обладателем «Телетриумфа». В 2017-м её тур под названием "Весна смешна" внесли в Национальный реестр рекордов Украины в номинации "Самое большое количество концертов юмористического коллектива в рамках одного концертного тура": 39 — в 27 городах Украины. В Киеве актеры "Дизель Шоу" выступают на центральной площадке — во Дворце "Украина". Несколько сезонов идут их ситкомы "На троих" и "Папаньки". В "Ютубе" их ролики набирают от двух до пяти миллионов просмотров.

В чем секрет такой популярности?

"Дизель Шоу" — это набор скетчей на разные темы — от медицинских реформ до заказа стриптиза учительницами. Участники шоу отрабатывают семейные отношения, реагируют на актуальные события в стране. Первое, что их отличает от конкурентов, — отсутствие политики. Они принципиально не говорят о конкретных политических деятелях, как, например, "Квартал 95".

Во-вторых, у них достойные тексты. Возможно, не самый тонкий юмор, но без экстремизма и вульгарности, свойственной стендапу: "Чиновники, владеющие украинским языком, принципиально не берут взяток, вони беруть виключно хабарi"; "У меня муж пропал, уже звонила в полицию". — "У него три кредита, позвони в банк — быстрее найдут"; "Вы стриптизеров каких заказываете: азиатов, мулатов, молдован?" — "Славян. Хочется своего, по-домашнему"; "Зачем напрягаться каждый день, если зарплата раз в месяц".

Но главная их особенность в том, что "дизели" — это современная комедия дель арте, театр масок. У каждого из актёров своя "маска": Егор Крутоголов — Отец, Виктория Булитко — Принцесса, Яна Глущенко — Секс-бомба, Евгений Сморигин — Интеллигент. У погибшей в аварии в 2018 году Марины Поплавской было амплуа Матери, потому этой талантливой актрисы особенно не достаёт «дизелям».

Театр масок. "Мы смотримся на сцене как мультяшки: один толстенький, другой худенький, третий — шпала. Комедия дель арте"

Можно провести параллели между актерами "Дизель Шоу" и знаменитой троицей режиссёра Леонида Гайдая — Труса, Бывалого и Балбеса, которых играли Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин. Троица триумфально переходила из одного фильма в другой — так и узнаваемые типажи «дизелей» переходят из одной сценки в другую, создавая многосерийные комедийные циклы.

Кого бы не играл Егор Крутоголов — таксиста, копа, коррупционера, таможенника, боксёра, пилота, — он всегда Папа.

Абсолютное зло

Почему вы ушли от политики?

— Это была серьёзная дискуссия среди троих учредителей "Дизель Шоу" — Михаила Шинкаренко, Алексея Бланаря и меня. Притом я понимал, что современный человек не может совсем дистанцироваться от политики. Но я считаю, что политика — абсолютное зло. В ее основе — обман. В «Квартале», когда мы работали в качестве авторов, мы тоже политики не касались. Мы за семейный юмор. Нам нравится, что к нам на концерты приходит много детей. Бывает, конечно, что-то надо людям сказать на политическую тему — о той же коррупции. Но где возникает политика, сразу подымается грязь, связанная с деньгами.

Разве тема бизнеса — это не вопрос денег?

— Да, но бизнес что-то создаёт, а политика обкрадывает — это теневые заработки, "распил".

Тот же "Квартал" мог бы сказать, что с помощью сатиры борется со злом.

— Это палка о двух концах: они политиков перемещают в сферу поп-культуры — вроде бы издеваются над ними, но при этом делают их поп-звёздами.

У вас есть образ "блатного" человека, "решалы". Насколько он близок вам?

— По внешности разве (улыбается). Этому персонажу в одном из номеров заносят чемодан денег, чтобы решить вопрос с постройкой дома на Крещатике. И вопрос решается. Один мой знакомый из Кабмина сказал по этому поводу: "Егор, ты не представляешь, насколько это близко к правде".

"Политика — абсолютное зло. В её основе — обман. Мы за семейный юмор. Где возникает политика, сразу подымается грязь"

Ещё я неплохо знаю таможенников. Я когда-то перегонял машины из Германии и представляю, как работает таможня, — видел эти лица. Помню, как пришлось трое суток ночевать в автомобиле на границе. Сутками очередь не двигалась, но каждые две минуты проскакивала фура с "контрабасом".

С гаишниками тоже наобщался. Недавно был случай: останавливают патрульные в бронежилетах. Грозно: "Выйдите из машины». — «А чего так?" — "Вы отказываетесь выйти из машины?!" — "Да что случилось?" — не выдерживаю я. И тут старший по званию спрашивает подчиненного: "Ты его точно видел в ориентировке?" — "Или в ориентировке, или по телевизору".

Пятилетку — в три года

Вы мечтали, что к сорокалетнему юбилею у вас будет одно из самых рейтинговых шоу в стране?

— Нет, я думал, что буду связан с морским бизнесом: я работал в агентстве в Николаеве. Но тогда моя команда КВН вышла в Высшую Лигу, и мне сказали: "Выбирай". Это было в 2002 году. Я выбрал КВН. В деньгах, конечно, потерял, но урывками я уже тогда мечтал о той реальности, которая сегодня вокруг меня.

А когда ваше комедийное дело стало бизнесом?

— В 2015 году, когда организовали "Дизель Студио". В "Квартале" мы были наемными сотрудниками как авторы и иногда появлялись в кадре в некоторых проектах. Ждали, что они нам предложат место рядом с собой на сцене. Но, как оказалось, у них другие планы. Мы поняли, что если так будет продолжаться, то канем в Лету, как чуваки, которые что-то там делали для "Квартала". Решили уйти.

Идея фильма. Егор Крутоголов и Виктория Булитко в будущем дуэте: она провокатор, он — ее "подстава". Она что-то натворит, он потом "вписывается"

Нас пригласил канал ICTV на разговор и после сделал заказ на большое юмористическое шоу. Но этих денег не хватало — первый год мы работали бесплатно, грубо говоря. А от помощи инвесторов отказались сознательно — не хотели ни с кем делить права на наше детище. Устав компании написали втроем с Алексеем и Михаилом на салфетке (смеется). И сделали следующий важный шаг: пригласили бизнес-коуча, наметили бизнес-план. Прописали задачи на пять лет: столько-то сериалов, столько-то сезонов, столько-то съёмочных дней, количество задействованных актёров. Сделали свою концертную программу. В какой-то момент после репетиции, когда я остался один в зале, а на сцене Дворца "Украина" горели слова "Дизель Шоу", я почувствовал удовлетворение. Мы сразу хотели, чтобы это было шоу, которое можно смотреть с детьми. В целом мы выполнили пятилетний план за три года.

Что детей привлекает в ваших таксистах и "решалах"?

— Изначально мы ориентировались не на детскую аудиторию, а на старшую. Хотелось, чтобы концерты смотрели и наши родители. Однажды мой отец сказал: "Это было восхитительно!". Мне было очень приятно. Потом мы провели маркетинговые исследования аудитории и выяснили, что нас смотрят немало детей. Плюс мы ориентировались на наших сверстников, чтобы самим было интересно. Мы смотримся на сцене как мультяшки: один толстенький, другой худенький, третий — шпала. Комедия дель арте.

Как ваши дети, десятилетний Лев и годовалый Макс, реагируют на ваше творчество?

— Лев подготовлен — он за кулисами давно. Хотя были пару моментов, когда он испытал шок. Заходит в гримёрку, а я там сижу переодетый в женщину. Увидев его выражение лица, я быстро сказал: "Спокойно, сынок, это у папы такая роль!". Еще любопытный эпизод. Лёва был маленьким, года три. Сидим на премьере "Ивана Силы" Виктора Андриенко. Я играю в фильме ирландского болельщика, который (единственный!) вырубил Ивана Силу. А после этого меня вырубает Василий Вирастюк. И вот на экране эпизод: Вирастюк меня вырубает — камера идёт вверх. Тишина. И отчаянный крик Лёвы на весь зал: "Папа, тебе больно?!". Еле успокоили ребёнка, объяснив, что папу на самом деле не били.

Он в школе хвастается отцом?

— Нет. Хотя там знают, кто у него папа. Но у него своих успехов хватает — он чемпион Украины по картингу. Поэтому нормально. Я прихожу иногда в школу.

У учителей есть стимул вызывать родителя в школу?

— Да не очень-то — чтобы мы там родительское собрание в шоу не превратили. В садик когда я приходил к Лёве, то смешил детей: заведу его, а сам из-за двери начинаю показывать этюды. Они ржут. Воспитательница меня выгоняла со словами: "Как вы можете — вы же серьёзный человек!" — "Я серьёзный?!" — наступала моя очередь удивляться (смеется).

Читал в одном из ваших интервью, что любовь веселить других сыграла решающую роль и в вашей личной жизни: вы насмешили девушку на улице, которая потом стала вашей женой.

— Было дело. Кате было тогда 13 лет, а мне — 16. У нас была николаевская уличная тусовка, где я всех веселил. Она подружке говорила: "Поехали послушаем Егора". А поженились позднее: ей было 23, мне — 26.

Она дает вам советы по программе?

— Да, но деликатно. Говорит: "Слушай, меня эта тема не тронула. Да и в зале никого". Но был номер, тронувший её до слез. Мы играли на сцене трёх космонавтов. Нам дали вино — для эксперимента. Мы не должны были его открывать. Но, естественно, открыли. Выпили. Я говорю: "Звоню жене — сказать, что я ее люблю". Набираю номер. А звонок раздаётся в зале — она там сидела. Это был для нее сюрприз!

Настоящий мужчина

Вы много занимались спортом: боксом, пауэрлифтингом. Попадали в ситуацию, где нужно было проявить бойцовские качества?

— По юности разве что. В общежитии мы что-то отмечали. Один пьяный парень сцепился с моим приятелем. Пришлось применить к обидчику боксерские навыки. Он очнулся — и ко мне: "Не знаешь, кто меня только что вырубил?" — "Понятия не имею" (смеется). По жизни стараюсь подобных ситуаций избегать. И сына так учу. Драка — последняя мера. Лучше все решить словами.

С удивлением когда-то узнал, что вы участвуете в автогонках.

— Да, участвовал в Италии в гонках среди полупрофессионалов. Я человек азартный, как-то чуть не вылетел с трассы, была плохая погода, только закончился дождь. Лечу — семь метров до забора, пять, три... Успел остановиться. Я всегда в машине пристёгнут.

Наверное, поэтому вы как опытный гонщик давали советы Марине Поплавской не садиться на переднее кресло в автобусе?

— Да, я знал о потенциальной опасности этого места. И говорил об этом Марине, понимая, что в случае чего — водитель рефлекторно будет спасать себя.

Как долго вы все приходили в себя после этой трагедии?

— (с болью в голосе) Мы до сих пор приходим. Некоторые номера с Мариной мы восстановили, некоторые сняли с репертуара.

Какая перед вами глобальная цель?

— Снять классное кино. Хочу сыграть настоящего мужчину в экшен. Есть идея сняться в дуэте с Викторией Булитко: она будет провокатором, а я — её подставой. Я медведь, она — лиса. Она что-то натворит, а я потом "вписываюсь". Я, между прочим, и женщин неплохо играю. Как актёр своей универсальностью мне нравится Робин Уильямс. Но я люблю и Брюса Уиллиса. Без ложной скромности смею предположить, что я — это как-будто идеальное сочетание красоты внутренней и... всё (смеется).