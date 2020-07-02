Три зрителя и торт в стаканчике. Как прошел первый кинопоказ в Киеве после карантина

После долгого перерыва 2 июля в Киеве возобновили работу кинотеатры. Журналист Фокуса утром отправился на первый киносеанс в ТРЦ "Блокбастер" и рассказывает о мерах предосторожности и впечатлениях зрителей.

На входе в огромный торгово-развлекательный комплекс меня чуть на разорвала охрана, когда я быстро, по-репортажному, запечатлел их на фотоаппарат. Мужчины были в черных костюмах, черных галстуках, белых рубашках и с непроницаемыми лицами – точно люди в черном из одноименного блокбастера. Да еще к тому же: один высокий, второй среднего роста: в точности агент K и агент J. Только в масках, а на столе перед ними находилась бутыль с антисептиком и термометр.

— Снимать строго запрещено! – выбросил руку к моему объективу агент J.

— Я веду репортаж с первого сеанса.

— Нам то что, нас снимать нельзя.

— Но вы же все равно в масках?

Аргумент грозную охрану заставил задуматься. Пока они думали, я уже был далеко, провожаемый их испепеляющими взглядами.

Однако внутри – я потерялся. В "Блокбастер-молле" построили несколько новых "веток" – немудрено заблудиться. А в пустых огромных коридорах ни один строитель не знал, где же тут начинаю т показывать кино. Наконец, попался один знающий продавец спортивного магазина и буквально за ручку отвел в кинотеатр.

Антисептик, холодильники, два бармена: Ян и Александр – с прозрачными пластмассовыми щитами перед лицами, делающих ребят похожими на космонавтов. Стоят в ожидании первых клиентов.

Спрашиваю, что изменилось в их работе?

— Протираем все каждые два часа, – отвечают. – Кофе, напитки даем, но в стаканчиках, которые до этого были запакованы вместе с салфетками. И десерт заранее разложен – в пластиковых стаканах. Там запечатан, например, кусочек "Киевского торта".

Все это напоминает быт космонавтов, которые ели пили из специальных тюбиков.

Мимо группами по три человека проходят уборщицы и все протирают все, по их словам, тоже каждые два часа.

Заглядываю в кинозал – там начался мультик "Зов джунглей" и – трое зрителей.

На экране некое инопланетное существо, напоминающее анимационную версию коронавируса говорит о Земле: "Я собираюсь захватить эту планету". Все так и произошло!

Пока зрители, наминая попкорн, наблюдают за его приключениями, ловлю директора кинотеатра Юлию Шпиг. "Мы готовились заранее. Теперь нашим сотрудникам надо будет контролировать рассадку людей в шахматном порядке. По два человека. Если семья из пяти человек соответственно: два по два и один. После каждого сеанса – будем обрабатывать все ручки кресла. Протирать пол, столики – везде, где есть гладкие поверхности. Буквально вчера из Минздрава пришла бумага, где указываются меры безопасности, но это все это мы с ними и так уже обговаривали. Что касается масок, – уточняет Юлия, – то в зале разрешено быть без маски. Как же тогда есть попкорн? Но только в зале, а в фойе нужно находится в масках", – показывает она на парочку зрителей, парня и девушку, которые идут в масках по коридору.

"По сравнению с тем, что было до карантина, мы добавили вентиляции, которая раньше была не задействована, чтобы увеличить поток воздуха: для этого были открыты специальные жалюзи, – продолжает директор. – Что касается зрителей, то мы будем следить, чтобы они не пересаживались. Однако ограничительные ленты решили не применять – все-таки хочется, чтобы осталась в наличии развлекательная атмосфера праздника, а не какого-то вредного производства (смеется). Без экстремизма. Чтобы люди здесь отдыхали и наслаждались новым кино. Ждем с нетерпением первых зрителей, а то же соскучились по ним. Путь приходят: пустые залы все равно хуже, чем 30-50-процентов заполненности".

До окончания сеанса расспрашиваю и продавца попкорна Романа, что изменилось в его деятельности. "Теперь я продаю весь попкорн, закрытым, он расфасован заранее: стаканы от одного литра – до пяти, – говорит парень, поправляя маску руками в перчатках. – Раньше у нас здесь были открытые корзины с конфетами, теперь, конечно, такого нет. Все в пакетах".

Немного ощущения апокалиптичности добавляет уже третья группа служащих в желтых и красных майках и защитных щитках, тщательно протирающих все – даже объемные буквы названия кинотеатра на стене.

И вот из зала выходит мама с двумя детьми: мальчиком одиннадцати лет и девочкой – лет четырех.

"Поздравляю вас! – торжественно объявляю я. – Вы первые зрители первого послекарантинного сеанса!".

"Спасибо!", – говорит милая девчушка и прячется за маму.

Маму зовут Валентиной, детки: Тимофей и Николь.

"Нам понравился мультик. Мы хотели разнообразия – надоело дома смотреть кино по монитору, – рассказывает Валентина. – Для нас это не то, что большое событие, но повод выйти, наконец, куда-нибудь. Мы даже покупали заранее сертификаты по 100 гривен, которые дают возможность потом сходить в кино, когда кинотеатры откроются. Мы предприниматели с мужем, у нас свой бизнес связанный с туризмом – сдаем в прокат и продаем велосипеды, поэтому – рады поддержать коллег, занимающихся кинотеатрами: нас поддерживали, мы поддерживаем".

Тимофей на вопрос, что его напрягает в новых условиях просмотра, заметил: "Маска. Особенно, когда забываешь в машине – приходится возвращаться".

Николь же сказала, что ей ее красивая маска даже нравится. "Она сама ее торжественно надевает дома перед зеркалом", – уточнила мама. "А в мультике мне понравилась мартышка", – сказала Николь и засмущалась.

Расстаюсь с обаятельной троицей и уже перед выходом натыкаюсь на группу из пяти подростков. "Идем на "Стражей галактики", но ждем премьеру нового фильма Нолана", – выпалили они. А на вопрос, чем их так привлекает поход в кино, дружно ответили: "Тем, что гораздо лучше всем вместе сюда сходить, чем по одному что-то дома смотреть!".

С такими преданными фанами кинотеатры не пропадут!