В кино — с попкорном и в защите: кинотеатры оказались в 14 раз грязнее обычного туалета

Исследование показало, что на некоторых креслах кинотеатра обитает в разы больше организмов, чем в обычном туалете.

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Не секрет, что в повседневной жизни нас окружает огромное количество микробов — некоторые из них опасны для нашего здоровья, а другие нет. В новом исследовании ученые решили проверить одно из любимых мест отдыха людей во всем мире — кинотеатры. Увы, количество бактерий и плесени обитающих в них шокировали ученых, пишет Daily Mail.

В ходе исследования британские исследователи взяли мазки из 5 сидений и 5 подстаканников в 5 кинотеатрах Великобритании, а затем изучили их в микробиологической лаборатории. Кроме того исследователи собрали и протестировали мазки трех сидений унитаза, а затем сравнили их с результатами исследований кинотеатров.

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В целом результаты выглядят пугающе: в среднем на сидениях в кинотеатрах было выявлено 1864 колонии бактерий, что в 14 раз превышает количество колоний на сидении унитаза. Исследователи отмечают, что количество колоний бактерий было разным в разных кинотеатрах — это зависит от стиля и ткани, которой покрыты сидения. Например, в одном из пяти образцов, собранными командой, было обнаружено невероятные 3000 колонии бактерий, в кинотеатре с наименьшим количеством бактерий на сидении оказалось всего 80 колоний. Для сравнения это в 55 раз меньше, чем в среднем на сидении унитаза.

Когда дело дошло до подстаканников, ситуация лишь усугубилась: в среднем на них обнаружили 2396 колоний бактерий, что в 18 раз больше, чем в среднем на сидении унитаза. При этом плесень была обнаружена минимум в одном тестируемом подстаканнике.

Исследователи продолжили анализ и обнаружили четыре ключевых микроба, обитающих в кинотеатрах:

стафилококк и микрококк — бактерии, обитающие на коже человека, были обнаружены во всех образцах;

бациллы были обнаружены во всех подстаканниках;

псевдомонады обитали в нескольких сидениях и подстаканниках;

плесень была обнаружена в одном подстаканнике.

Отметим, что большинство этих бактерий на самом деле безвредны для здоровья человека, а потому поводов для беспокойства не так уж много. Однако исследователи все же назвали несколько простых вещей, которые мы можем сделать, чтобы не принести все эти колонии микробов домой, а именно:

мыть руки;

снимать обувь;

переодеваться, как только заходим домой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали всю неприятную правду о купании в джакузи: "суп" из бактерий и фекалий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.