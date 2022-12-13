Поднимается на 1,5 метра. Ученые засняли брызги из унитаза во всей их отвратительной красе (видео)

Похоже, исследователи сделали все, чтобы отвадить людей от посещения общественных туалетов.

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Не секрет, что при смыве унитазы выбрасывают в воздух аэрозольные частицы воды, экскременты и даже вирусы, такие как Covid-19. Однако в новом исследовании ученые решили показать, как это происходит — что ж, получилось весьма отрезвляющие, пишет Gizmodo.

Группа ученых из Университета Колорадо в Боулдере сделала все возможное, чтобы заставить людей избегать общественных туалетов, да и в целом относиться к этим помещениям с опаской. Для этого исследователи использовали зеленые лазеры и простые камеры — в результате получилось весьма отвратительное видео того, что вылетает из унитаза, когда вы смываете воду. Результаты исследования были напечатаны в статье под названием "Коммерческие унитазы испускают энергичные и быстро распространяющиеся аэрозольные шлейфы".

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По словам ведущего автора исследования Джона Кримальди, ни для кого не было секретом, что туалеты испускают аэрозоли при смыве, однако раньше мы не могли их видеть. Кримальди с коллегами решили это исправить и теперь могут утверждать, что эти аэрозоли куда более энергичны, а шлейф распространяется намного быстрее, чем могли предполагать даже ученые.

В своем исследовании ученые использовали непрерывные и импульсные лазеры, с помощью которых им удалось создать тонкий вертикальный слой ярко-зеленого света, направленного на унитаз. Этот слой света позволил уловить аэрозольный шлейф во время смыва.

Ученые обнаружили, что аэрозольный шлейф, вылетает с максимальной скоростью в 2 метра в секунду в пределах 8 секунд после нажатия кнопки смыва, а высота аэрозольных выбросов может достигать порядка 1,5 метров.

Исследователи также обнаружили, что более крупные частицы, размером от 5 до 10 микрометров или размером с эритроцит, выпадают из аэрозольного облака быстрее, чем более мелкие частицы. Кроме того, они также могут задерживаться в воздухе и в итоге, оседают на поверхностях комнаты, распространяя бактерии и вирусы.

По словам Кримальди, ранее мы могли бы притвориться, что этого не происходит на самом деле, однако один раз посмотрев видео, мы уже не сможем перестать об этом думать.

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