Из чего сделаны "Челюсти". 45 лет первому в мире блокбастеру

45 лет назад, 20 июня 1975 года, на мировые экраны вышел триллер Стивена Спилберга "Челюсти", который ввел понятие "блокбастер". До этого блокбастером называли фугасную бомбу времен Второй мировой. Фокус называет пять причин, почему акула-убийца поразила весь мир

Страх вместо смеха

Питера Бенчли на написание романа вдохновила история о том, как из-за нападения акул у побережья Джерси в 1916-м за 12 дней погибли четыре человека. Издатель Том Конгдон вспоминал: "Первые пять страниц были замечательны. Другие 95 — смешными, а юмор — неподходящее средство для триллера". Пришлось переписывать.

Эффект взрыва

"Челюсти" ввели понятие "летний блокбастер", поскольку до них курортный сезон для киношников считался провальным. Спилберг установил рекорд: при бюджете $7 млн триллер собрал $470 млн.

Акула — главный герой

В романе Питера Бенчли два равноправных героя — шеф полиции и морское чудовище. Образ копа ярко выписан. Непростые отношения с женой, которая выше его по социальной иерархии. Шеф вечно неудовлетворен, как и хищник. Например, он заваливается ночью домой, уставший от борьбы с акулой, и видит на постели под простыней соблазнительный силуэт женушки. Коп пытается поцеловать супругу, а та в ответ: "Дорогой, если хочешь, давай займемся любовью, но я приняла снотворное". — "У меня нет никакого желания насиловать трупы", — буркнул он.

В фильме шеф полиции уходит на второй план. Спилберг сделал ставку на аттракцион — "большую белую смерть".

Уязвимый монстр

Одна из главных фишек — машинная модель акулы (обошлась в $2 млн). Ее чертеж печатался даже в советском журнале "Техника — молодежи", хотя сам фильм в СССР никто не видел. Первое, что она сделала на площадке, — утонула.

Музыка — воплощение страха

В картине шедеврально звуковое воплощение страха — саундтрек отмечен "Оскаром". Композитор Джон Уильямс написал симфоническую прелюдию атаки акулы: его музыка напоминает набирающий скорость поезд. В кадре зрители видят плавник над водой — и паника в зале обеспечена. Авторы полностью воплотили тезис "отца триллера" Хичкока: "Чем ярче зло — тем лучше фильм".

Интересные факты

• Большая белая акула в фильме была 7,62 м длиной. Длина самой большой белой акулы из когда-либо пойманных составляет 6 м.

• В среднем пять человек в год становятся жертвами нападения акул у побережья США. В целом по всему миру фиксируется около 75 нападений.

• Шанс человека подвергнуться нападению акулы (для тех, кто ходит на пляжи) составляет 1:11,5 млн.

• Среднегодовое количество утонувших в США составляет 3306 человек, а погибших от акул — 1.