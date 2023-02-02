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Культура

"Я все отдам семье". За бешеным успехом сериала "Одни из нас" стоит один человек: кто он

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Нил Дракманн на фоне своих героев

За триумфом сериала "Один из нас" стоит его сценарист, а так же геймдизайнер и вице-президент студии по производству видеоигр – американец Нил Дракманн.

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После выхода на HBO первых эпизодов сериала "Одни из нас" проект был высоко оценен и критиками и зрителями. Такого мощного успеха удалось добиться потому, что сценаристом популярной компьютерной игры The Last of Us (буквальный перевод — "Последние из нас") и ее телеверсии является один и тот же человек – Нил Дракманн.

Фокус подробнее расскажет об этом персонаже.

44-летний Дракманн — геймдизайнер, креативный директор, режиссер и вице-президент студии по производству компьютерных игр Naughty Dog, куда он пришел в далеком 2004 году. Игра The Last of Us (2013) перевернула индустрию компьютерных игр и мало отличается от фильма, кроме того, что геймер мог играть за одного из игроков, а зритель просто наблюдает за действием.

Нил Дракманн: этапы большого пути

Нил Дракманн родился в 1978 году в Израиле, а в 1989 вместе с семьей переехал в США. С ранних лет он любил видеоигры: Double Dragon, Rampage, Space Quest, King`s Quest, The Secret of Monkey Island. Однако, благодаря своему старшему брату Эммануэлю, Нил познакомился с комиксами и фильмами раньше, чем с играми. Это и помогло будущему разработчику понять, что ему хочется, в первую очередь, рассказывать интересные истории. Уже в возрасте 4-5 лет Дракманн начал писать и рисовать комиксы. Затем его увлечение из хобби переросло в профессию.

В студии по производству компьютерных игр Naughty Dog Дракманн изначально пытался синтезировать идеи комиксов и фильмов с играми. Поэтому всегда относился серьезно к истории и персонажам. Что касается игры The Last of Us, то впервые здесь главной темой игры стала не очередная бешеная охота на грибных зомби, а развитие отношений между главными героями. За игру "Одни из нас" Дракманн получил, в том числе две премии British Academy Games Awards , две DICE Награды и три премии Гильдии писателей Америки.

Истоки игры и сериала "Одни из нас": отличный семьянин

Придумывая идеи для The Last of Us, Нил Дракманн использовал концепцию, которую он создал, будучи студентом Университета Карнеги-Меллона. Идея заключалась в том, чтобы объединить японскую игру "Ико" 2001 года (там преодолевают препятствия мальчик и девочка, мальчишка в финале спасет подругу от смерти) – с "милой" обстановкой и сюжетом фильма "Ночь живых мертвецов" 1968 года.

В первоначальной версии главный герой – это полицейский, который должен защищать молодую девушку; однако из-за его сердечного заболевания геймеры вынуждены были брать на себя управление девушкой, меняя роли. Затем Нил придумал и заменил полицейского на бывшего строителя Джоэла и назвал девушку Элли.

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Парочке надо было добраться через постапокалиптические дебри Америки, где люди превратились в вампирские полугрибы, к месту, где из крови Элли, имеющей иммунитет ко всеобщему заболеванию, сделают сыворотку. Итак, фишка сериала была найдена.

Но Дракманн писал сценарий "Последних из нас" с желанием "прочно укоренить историю в реальности". Как это сделать?

И тут ему пришли на помощь обстоятельства личной жизни. Материалом для достоверности развития отношений между взрослым мужчиной и девочкой-подростком для сценариста послужило то, что он в то время сам стал отцом. Дочка стала для него "огромным источником вдохновения" при написании игры. Рождение дочери укрепило Нила Дракманна в убеждении, что он "для своей семьи сделает все".

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"Одни из нас". Кадр из сериала

Покорить сердца родителей и друзей

С телепроектом для HBO, разработка которого началась еще в 2014 году, все было сложно: Дракманн даже бросал работу. Но все-таки сценарий был утвержден, и даже некоторые серии Дракманн снял в качестве режиссера.

Сейчас он рассказал, что благодаря сериалу The Last of Us, его родители и друзья, наконец, поймут, чем он занимался последние годы. По его словам, среди них немало тех, кто вообще не играет в видеоигры и потому они совершенно не знакомы с его творениями.

Нил Дракманн надеется, что история "Одни из нас", уже перенесенная на экраны, покорит его ближайшее окружение.

Трейлер 2-й серии сериала "Одни из нас"
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