Кот, Волк и страх смерти. В чем кроется успех "Кота в сапогах-2"

Мультфильм "Кот в сапогах-2: Последнее желание" из анимационной вселенной "Шрека" собрал неплохую кассу, но более интересен тем, что вызвал массу обсуждений, а Кот в сапогах и Волк Смерти стали мемами.

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"Кот в сапогах-2" вышел спустя 12 лет после первого – в конце декабря прошлого года. При 90-миллионном бюджете мульт пока собрал $250 млн. Это немало, но первый фильм принес прибыли вдвое больше. Однако "Кот в сапогах-2" вызвал массу рецензий и обсуждений. Почему? Он не столько приключенческий, сколько философский. Мультфильмы из вселенной "Шрека" студии "DreamWorks Animation" всегда отличались взрослым юмором, но здесь – совсем мрачный тон мистического анимационного триллера, и главный мотор сюжета – страх смерти, которая гоняется за Котом в сапогах в виде красноглазого Волка с двумя серпами в лапах. Волк мгновенно стал сетевым мемом: или сам по себе, или в паре с рыжим Котом. Немалую часть фильма занимает дуэль между ними, которая может стать последней для Кота.

Фокус разбирался, чем же зацепил аудиторию сиквел "Кота в сапогах".

Появились десятки мемов на тему Волка Смерти – основного антагониста анимационной картины. На втором месте по популярности у художников – дуэль Кота и Волка, на третьем – сам главный герой.

[ + – ] Мем с Волком Смерти

По сюжету, Кот в сапогах – суперзвезда: он авантюрист, вор, забияка, но и спаситель населения от великанов и даже поп-певец. Прямо как Джеки Чан в своих комедийных боевиках: дерется и поет в паузах между потасовками. Первая часть мульта вообще перегружена постмодернистскими отсылками к разным сюжетам.

"Кот в сапогах-2". Что заимствовали, а что свое

Здесь продолжается линия вселенной "Шрека" по переработке сказочного багажа планеты, но немало взято просто из других подобных мультфильмов. В целом "Кот в сапогах-2" похож на анимационный детектив "Правдивая история Красной Шапки" (2005) и особенно на его продолжение – "Красная Шапка против зла" (2011), где помимо длинноносого Волка (который там, напротив, позитивный герой), есть Гензель и Гретель, которые из брошенных на съедение детей превратились в опасных и жадных великанов-толстяков, сформировавших банду злодейских сказочных персонажей, к которым сами относятся по-свински.

В "Коте-2" в той же ипостаси – толстый великан, владелец пекарни и собиратель магических артефактов – "Большой" Джек Хорнер, желающий "собрать всю магию мира". Есть и Голди с семьей Медведей (у славян это Маша и Медведи).

Несмотря на перебор с постмодернистскими заимствованиями, есть в ленте и оригинальные моменты.

Кот в сапогах, Волк Смерти и Пес Перрито

Первая интересная деталь, как я уже отмечал, это грозный Волк Смерти. Дело в том, что Кот в сапогах был настолько беспечен в приключениях, что из своих возможных девяти жизней восемь – уже промотал. И вот на эту последнюю и покушается Волк-Смерть.

Вторая находка мульта – пес Перрито. В нем дан пародийный образ современного коуча и одновременно – некоего святого добряка. Он носит вместо одежды тот самый носок, в котором его когда-то, еще щенком, хотели утопить в реке "прекрасные хозяева". Перрито не сдался – под водой прогрыз дырку в носке и выплыл. И само это небезопасное происшествие, носок и мир в принципе он воспринимает исключительно оптимистично. А если кого-то из его окружения "припрет", то есть надежный способ обрести покой – это погладить Перрито животик. И тем не менее, глядя в чистые глаза пса, авантюристка Киса Мягколапка бросила Коту: "Я ему не доверяю". На что Перрито мгновенно отреагировал: "Главное, чтобы ты доверяла себе". Ответ, достойный самого опытного коуча!

[ + – ] Основные позитивные герои картины: Кот в сапогах, Перрито, Мягколапка

У всех в их мире есть Звезда желаний. Путь к ней – через карту. И вот все герои мультфильма, включая брошенную когда-то Котом перед алтарем невесту Мягколапку, жаждут осуществить свои желания через Звезду. Однако на пути Кота – Волк Смерти…

[ + – ] Мем: дуэль Кота в сапогах и Волка Смерти

Нет смысла пересказывать перипетии сюжета, но основная идея ленты довольно глубока. Быть одиноким суперменом-эгоистом – пустое занятие, если ты никого не поддерживаешь, не создаешь семью, не воспитываешь. Ты просто прожигаешь жизнь зря, на потребу собственного тщеславия. Но если ты помогаешь, дружишь, созидаешь, любишь – не только себя, можешь пожертвовать своими амбициями ради других существ, то такой подвиг способен остановить даже Смерть. Короче, этот непростой мультфильм призывает каждого расти над собой, чтобы быть Смерти не по зубам.

[ + – ] Трейлер мульта "Кот в сапогах -2. Последнее желание"

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