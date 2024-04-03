Умер Жан-Поль Виньон, звезда "Шрека" и "Девочек Гилмор"

Певец и актер родился во Франции и выступал на разогреве у Эдит Пиаф. А потом переехал в Голливуд, где работал с Лайзой Минелли и Вуди Алленом.

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Умер французский певец и актер Жан-Поль Виньон, который построил успешную карьеру в Голливуде. Артисту было 89 лет. Звезда "Шрека" и "500 дней лета" скончался после борьбы с раком печени. Об этом пишет Variety.

Актер скончался 22 марта в Беверли-Хиллз, сообщила его семья.

Исполнитель начал свою карьеру во Франции, где стал звездой ночных клубов, а также вытспал на разогреве у Эдит Пиаф. Вскоре он переехал в Нью-Йорк, где дебютировал в клубе The Blue Angel, выступая на разогреве у стендап-комика Вуди Аллена.

Его известность возросла после появления на развлекательном шоу Эда Салливана на канале CBS, где он запомнился дуэтом с молодой Лайзой Минелли.

Актер также стал завсегдатаем ток-шоу Джонни Карсона и Мерва Гриффина.

Его дебютный альбом в США "Потому что я люблю тебя" вышел в 1964 году, а на большом экране он появился три года спустя, сыграв роль в военном фильме "Бригада дьявола".

Жан-Поль также пробовал свои силы в качестве ведущего и вел канадское телешоу под названием "Чувственный мужчина".

Он также позировал для Playgirl в 1973 году, где на нем был джемпер, который раньше носила Мэрилин Монро, и ничего больше.

Также он занимался озвучкой американских фильмов для французской аудитории. В 1994 году газета Los Angeles Times написала о звезде, заявив, что он "воплотил американский образ романтического поющего француза".

Жан-Поль написал о своем стремлении добиться успеха в Америке в своих мемуарах "От Эфиопии до Утопии" в 2018 году: "Мой авантюрный дух говорил мне: "Марко Поло без колебаний поехал в Китай, Генри Мортон Стэнли без колебаний осмелился исследовать Центральную Америку. Христофор Колумб, не колеблясь, отправился на запад, чтобы открыть Америку… так что теперь моя очередь открывать Соединенные Штаты".

Он также снимался в популярном сериалах "Девочки Гилмор" и "Дни нашей жизни", а также озвучивал персонажей и начитывал закадровый текст в "Шреке" и фильме "500 дней лета".

У Жан-Поля остались его давняя партнерша Сьюзи Саммерс и дочь Маргарита Виньон Галл.

У него также была еще одна дочь, Люси Бранк, от брака с американской актрисой Бриджид Базлен, которая умерла в 1989 году.

Напомним, ранее стало известно, что умер Лу Контер, последний военный, который выжил на линкоре USS Arizona во время нападения Японии на Перл-Харбор. Лу было 102 года.