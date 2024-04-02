В США умер последний свидетель нападения японцев на Перл-Харбор ветеран Лу Контер

Лу Контер находился на борту линкора USS Arizona, когда японская бомба атаковала корабль. Военный не только выжил, но и прошел всю войну и после этого участвовал в Корейской войне.

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1 апреля в возрасте 102 лет умер Лу Контер, последний военный, который выжил на линкоре USS Arizona во время нападения Японии на Перл-Харбор. Об этом сообщает The New York Times.

Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну после нападения Японии на Перл-Харбор, в частности на линкор "Аризона". В результате удара тогда погибло 1177 моряков и морских пехотинцев. Лу Контер был одним из тех, кто выжил во время нападения. Он прожил 102 года и умер 1 апреля в своем доме в Грасс-Вэлли, штат Калифорния. Смерть подтвердил Уоррен Р. Халл, который является соавтором мемуаров о жизни Контера под названием "История Лу Контера: от выжившего с USS Arizona до неожиданного американского героя".

USS Arizona утонул от удара

В 1941 году Контер был квартирмейстером на корабле USS Arizona — это предполагает помощь в навигации корабля. Военный был на своей смене вскоре после нападения Японии. Это произошло 7 декабря 1941 года около 8 часов утра. Бронбинная бомба пробила пять стальных палуб и взорвалась.

"Корабль сгорел в гигантском огненном шаре", — писал Контер в своих мемуарах.

После нападения военный помогал раненым. Многие бойцы ослепли и получили ожоги. Когда поступил приказ покинуть линкор, воды уже было по колено. Спасательная шлюпка доставила Контера на берег. Из тех, кто был на борту, выжили только 93 бойца. Еще 242 члена экипажа находились на берегу во время атаки.

Лу Контер служил квартирмейстером на USS Arizona Фото: Википедия

Далее Лу Контер учился в летной школе ВМС США и совершил 200 боевых вылетов, в том числе с бомбардировкой японских целей. В течение трех ночей его экипаж спас 219 австралийских береговых наблюдателей из Новой Гвинеи, которым грозила опасность быть захваченными приближавшимися японцами. За этот подвиг он был награжден Выдающимся летным крестом.

После Второй мировой Лу участвовал в Корейской войне, где служил офицером-разведчиком авианосной группы ВМС США. Из армии офицер уволился в 1967 году в звании лейтенанта. Далее он работал брокером по недвижимости в районе Лос-Анджелеса.

В доме Лу Канта был уголок, который заполнен памятными вещами из Аризоны. Он говорил, что каждое утро он начинал с того, что отдавал дань уважения всем американцам, которые были убиты во время японского нападения.

Напомним, 25 марта вертолету Apache исполнилось 40 лет. За это время экипажи налетали на нем 5 млн часов.