В США помер останній свідок нападу японців на Перл-Харбор ветеран Лу Контер

Лу Контер знаходився на борту лінкора USS Arizona, коли японська бомба атакувала корабель. Військовий не тільки вижив, але й пройшов всю війну й після цього брав участь у Корейській війні.

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1 квітня у віці 102 років помер Лу Контер, останній військовий, який вижив на лінкорі USS Arizona під час нападу Японії на Перл-Харбор. Про це повідомляє The New York Times.

Сполучені Штати вступили у Другу світову війну після нападу Японії на Перл-Харбор, зокрема на лінкор "Арізона". В наслідок удару тоді загинуло 1177 моряків і морських піхотинців. Лу Контер був одним з тих, хто вижив під час нападу. Він прожив 102 роки і помер 1 квітня у своєму будинку в Грасс-Веллі, штат Каліфорнія. Смерть підтвердив Уоррен Р. Халл, який є співавтором мемуарів про життя Контера під назвою "Історія Лу Контера: від вижилого з USS Arizona до несподіваного американського героя".

USS Arizona потонув від удару

У 1941 році Контер був квартирмейстером на кораблі USS Arizona — це передбачає допомогу в навігації корабля. Військовий був на своїй зміні незабаром після нападу Японії. Це сталося 7 грудня 1941 року близько 8 години ранку. Бронбійна бомба пробила пʼять сталевих палуб і вибухнула.

"Корабель згорів у гігантській вогняній кулі", — писав Контер у своїх мемуарах.

Після нападу військовий допомагав пораненим. Багато бійців осліпли і отримали опіки. Коли надійшов наказ покинути лінкор, води вже було по коліно. Рятувальна шлюпка доставила Контера на берег. З тих, хто був на борту, вижили тільки 93 бійців. Ще 242 члени екіпажу перебували на березі під час атаки.

Лу Контер служив квартирмейстером на USS Arizona Фото: Вікіпедія

Далі Лу Контер навчався в льотній школі ВМС США і здійснив 200 бойових вильотів, в тому числі з бомбардуванням японських цілей. Протягом трьох ночей його екіпаж врятував 219 австралійських берегових спостерігачів з Нової Гвінеї, яким загрожувала небезпека бути захопленими японцями, що наближалися. За цей подвиг він був нагороджений Видатним льотним хрестом.

Після Другої світової Лу брав участь у Корейській війні, де служив офіцером-розвідником авіаносної групи ВМС США. З армії офіцер звільнився у 1967 році в званні лейтенанта. Далі він працював брокером з нерухомості в районі Лос-Анджелеса.

В будинку Лу Канта був куточок, який заповнений памʼятними речами з Арізони. Він казав, що кожен ранок він починав з того, що віддавав шану всім американцям, які були вбиті під час японського нападу.

Нагадаємо, 25 березня вертольоту Apache виповнилося 40 років. За цей час екіпажі налітали на ньому 5 млн годин.