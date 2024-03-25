Ветеран повітряних сил: легендарному вертольоту Apache виповнилося 40 років (фото)

Вертольоти AH-64 загалом налітали понад п'ять мільйонів годин. У 2020 році було представлено останню версію машини, яка містить у собі передові технології, що забезпечують незмінну актуальність Apache на сучасному полі бою.

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Легендарний бойовий гелікоптер американських ВПС AH-64 Apache відзначив 40 років служби в збройних силах від дня першого постачання. За свою славну історію, що налічує понад п'ять мільйонів льотних годин і постійну технологічну еволюцію, AH-64 Apache є вершиною повітряного бойового потенціалу. Про це 22 березня повідомила пресслужба армії США.

У публікації наголошується, що з моменту першого постачання в січні 1984 року вертоліт Apache є основним важким ударним вертольотом армії Сполучених Штатів. На сьогодні понад 5000 вертольотів AH-64 поставлено американським силам і 18 одиниць міжнародним партнерам та союзникам.

Історія створення AH-64

AH-64 Apache є першим армійським бойовим вертольотом, розробленим для взаємодії з наземними військами на передньому краї, а також для протитанкових операцій у будь-який час доби, зокрема в складних метеоумовах.

Машина створювалася виключно для ведення наступальних операцій, які вимагають максимальної раптовості удару. Хоча, як показала практика, AH-64 є цілком універсальним бойовим вертольотом, здатним виконувати широкий спектр тактичних завдань.

Історія створення легендарної машини почалася в розпал Холодної війни. В умовах протистояння радянським Мі-24 перед американськими конструкторами стояло завдання створити ударний гелікоптер, який міг би ефективно бути залучений проти танків противника.

На думку деяких експертів, на концепцію нового вертольота значним чином вплинула арабо-ізраїльська війна 1973 року, відома як війна Судного дня. У ній широко використовували танкові сили з обох сторін (за деякими даними, до 5 тисяч машин), а бої танкових з'єднань стали одним із найпомітніших і найкритичніших аспектів цієї війни.

ТТХ, озброєння й обладнання AH-64

Так перед американцями виникла необхідність поліпшення можливостей своїх вертольотів для боротьби з технікою та наземними цілями противника. У підсумку в 1984 році на озброєння було прийнято вертоліт AH-64A Apache, розроблений компанією McDonnell Douglas із такими основними тактико-технічними характеристиками:

екіпаж — 2 людини;

діаметр несучого гвинта — 14,63 м;

діаметр хвостового гвинта — 2,79 м;

довжина вертольота з обертовими гвинтами — 17,3 м;

довжина машини — 14,97 м;

висота — 4,66 м;

практична стеля — 6400 м;

статична стеля — 4570 м;

вага порожнього вертольота — 5165 кг;

максимальна маса — 9520 кг;

нормальна злітна маса — 5550 кг;

максимальне бойове навантаження — 770 кг;

максимальна швидкість — 365 км/год;

крейсерська швидкість — 293 км/год;

максимальна дальність польоту зі внутрішнім запасом палива — 400 км;

максимальна дальність польоту із зовнішнім запасом палива — 1900 км;

внутрішній запас палива — 1157 кг;

максимальна тривалість польоту — 3 години 9 хв;

потужність двигунів — 2 х 1825 к.с.

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Гелікоптер виконаний за одногвинтовою схемою з чотирилопатевим несучим і рульовим гвинтами, крилом невеликого подовження та трьохопорним шасі, яке не забирається. На вертольоті встановлено крило розмахом 5,23 м, яке забезпечує маневрені характеристики.

Фюзеляж виконаний із алюмінієвих сплавів літакового типу. Броня, яка захищає кабіну знизу і з боків, а також броньова перегородка між кріслами виготовлені з композиційного матеріалу.

Озброєння AH-64 Apache:

30-мм гармата M230 Chain Gun із боєзапасом 1200 патронів;

16 протитанкових керованих ракет AGM-114 Hellfire;

або 4 пускові установки М260;

або контейнер із 19-ма 70-мм некерованими ракетами;

4 керовані ракети класу "повітря-повітря" AIM-92 Stinger.

Обладнання вертольота:

AH-64 оснащений потужним радіоелектронним обладнанням, зокрема:

електронно-оптична система TADS/PNVS;

комплексна нашоломна система прицілювання IHADSS;

доплерівська РЛС;

інерціальна навігаційна система AN/ASN-143 і радіовисотомір.

Система TADS об'єднує п'ять підсистем, які дають змогу в будь-який час доби та в складних погодних умовах за лічені секунди виявляти й розпізнавати цілі, з високою точністю визначати їхню дальність і координати. Вона має такі підсистеми:

лазерний далекомір-цілевказівник (LRF/D);

ІЧ-система нічного бачення в передній півсфері (FLIR);

оптична система прямого бачення (DVO);

телевізійна система відображення в денний час (DT);

лазерний блок стеження.

Ударний вертоліт AH-64D Apache

Участь в операціях

Вертоліт добре себе проявив під час операцій "Непохитна свобода" й"Іракська свобода". Під час операції "Буря в пустелі" Apache використовували для вильотів углиб Іраку для знищення ворожих радіолокаційних станцій як перший залп для початку боротьби США та коаліційних сил за звільнення Кувейту.

Під керівництвом Управління проєктами для Apache гелікоптер зазнав низки вдосконалень, перетворившись із початкової конфігурації на втілення досконалості ударного гелікоптера. Остання версія гелікоптера, представлена 2020 року, містить передові технології, що забезпечують незмінну актуальність Apache на сучасному полі бою.

"Ми надзвичайно пишаємося системою озброєння та розвитком її можливостей протягом багатьох років. Налітавши понад 1 340 000 годин у бойових і миротворчих місіях в Афганістані, Кувейті, Іраку й інших країнах, Apache неодноразово доводив свою ефективність", — наголосив керівник проєкту Apache полковник Джей Махер.

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