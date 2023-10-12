Фахівці Boeing уперше підняли в повітря модернізований AH-64E Apache

Вертоліт отримав нове програмне забезпечення та інтерфейс пілотування. У подальших планах компанії — інтегрувати в Apache нову силову установку, яка дасть змогу пролітати понад 500 км.

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Фахівці компанії Boeing повідомили про перший успішний політ модернізованого вертольота AH-64E Apache версії 6.5. Машина отримала оновлене програмне забезпечення та вдосконалений інтерфейс пілотування, повідомляє видання Defence News.

"Ми дуже раді тому, що продовжуємо розробку програмного забезпечення V6.5, оскільки воно відкриває шлях до модернізації Apache", — сказав керівник проєкту Apache в армії США полковник Джей Махер.

Зазначається, що в новій версії гелікоптера також оптимізовано можливості планування маршруту й атаки, поліпшено функції Link 16, а архітектура відкритих систем дасть змогу надалі легко впроваджувати нові технології.

Таким чином AH-64E Apache V6.5 об'єднуватиме весь парк моделей E під єдиним програмним забезпеченням, спрощуючи навчання та обслуговування, а також дасть змогу армії виконувати вимоги стандартів і впроваджувати критично важливі технології.

Також представники Boeing розкрили подальші плани з модернізації вертольота. За їхніми словами, зараз тривають роботи з інтеграції нового двигуна T901, створеного компанією General Electric Aerospace для програми удосконалення турбінних двигунів армії. При цьому нові силові установки можуть бути встановлені на вертольотах Apaches і UH-60 Black Hawk — завдяки їм машини зможуть долати відстань у 135 морських миль (250 км), залишатися на місці приблизно годину і повернутися в початкову точку.

Раніше повідомлялося, що для боротьби з морськими безпілотниками в Чорному морі російські окупанти можуть застосувати радянську тактику з виявлення підводних цілей. Для цього можуть бути задіяні вертольоти Ка-27 з гідролокаторами на борту, які виконуватимуть завдання в комбінації з протичовновими кораблями.