Армія США підписала контракт на модернізацію ударних гелікоптерів Apache: що зміниться

Вертоліт отримає нове програмне забезпечення, яке покращить ударні характеристики та живучість флоту AH-64.

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Компанія Boeing на замовлення Пентагону модернізує гелікоптери AH-64E Apache до версії 6.5. Про це повідомляє Defense Brief.

З прийняття на озброєння гелікоптерів AH-64А у 1984 році до нинішнього варіанту AH-64E пройшло багато років. Вони стали фундаментом гелікоптерного ударного флоту армії США. Оборонна компанія має інтегрувати сучасні технології й розширити можливості для майбутніх модернізацій.

Версія 6.5 AH-64E містить низку інших оновлень, в тому числі: покращена летальність, живучість, ситуаційна обізнаність, навігація та звʼязок. Нове програмне забезпечення дозволить модернізувати гелікоптери серії V-4 та V-6. Протягом 2025 року Apache будуть покращувати в частині турбінного двигуна. Завершити етап модернізації силової установки допоможе відділ Advanced Turbine Engine у межах програми ITE.

"Ми дуже раді поточній розробці програмного забезпечення V6.5, оскільки воно прокладає шлях до модернізації Apache, включно з інтеграцією двигуна ITEP. V6.5 узгоджує весь парк моделей "E" під одним програмним забезпеченням, спрощуючи навчання та технічне обслуговування, забезпечуючи шлях для паритету датчиків/можливостей", — заявив полковник Джей Махер, керівник проєкту Apache.

Зазначається, що перший політ гелікоптера з новим програмним забезпеченням має відбутись восени 2023 року. Всі тестування мають завершити до 2025 року, а з 2026 року оновлення піде в серію.

Нагадаємо, 7 квітня в армії США пояснили, чому обрали новий гелікоптер від Bell, а не Sikorsky.

30 березня у Повітряних силах заявили, що льотчики хотіли б мати на вертольотах Apache.