Мільярдна суперечка: в США пояснили, чому обрали новий гелікоптер від Bell, а не Sikorsky

Американська армія планує замінити гелікоптери Black Hawk та Apache на нову розробку. Потенційно вартість програми оцінють в 70 млрд доларів, тому Sikorsky не згодні з вибором військових.

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В армії США обрали новий далекобійний штурмовий гелікоптер V-280 Valor, а не розробку від компаній Boeing-Sikorsky. Останні вирішили оскаржити вибір військових. Про це повідомляє The War Zone.

Управління підзвітності уряду США виступило з поясненням, чому вони обрали розробку компанії Bell Textron, а не Boeing-Sikorsky. Останні стверджували, що агентство мало визнати пропозицію Bell неприйнятною. А при цьому їхній варіант "помилково назвали" неприйнятним для армії США через інженерне проєктування та архітектуру гелікоптера.

Розглянувши скаргу в Управлінні дійшли до висновку, що армія США обґрунтовано прийняла рішення обрати виріб Bell. Конкурент Boeing-Sikorksy не змогли надати доказів, що гелікоптер V-280 Valor не відповідає вимогам замовника. Також заяви про неправомірність вибору не мають під собою доказів. Тому всі закиди Boeing-Sikorsky відкинули.

V-280 Valor переміг у конкурсі армії США в ролі майбутнього далекобійного штурмового гелікоптера

Однак Sikorsky все одно виступив із заявою, що їхня розробка є більш ефективним, доступним та найменш ризикованим вибором для армійського гелікоптера. Вони вивчать рішення Управління й виступлять з новою заявою.

Для V-280 Valor це означає, що гелікоптер буде серійно випускатись для потреб армії США. Пентагон буде сприяти розвитку технологій для покращення гвинтокрила. Компанія Boeing-Sikorsky заявила виданню, що вони будуть і надалі самостійно розвивати свою розробку.

Нагадаємо, 7 грудня армія США повідомила, що наступним гелікоптером буде Valor. Угода оцінюється в 70 млрд доларів, адже повітряне судно можуть постачати не тільки в США, але і для інших країн. Вже 29 грудня Sikorsky оскаржили угоду між армією США та Bell, вони вважають, що їхній гелікоптер кращий за V-280.