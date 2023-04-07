Миллиардный спор: в США объяснили, почему выбрали новый вертолет от Bell, а не Sikorsky

Американская армия планирует заменить вертолеты Black Hawk и Apache новой разработкой. Потенциально стоимость программы оценивается в 70 млрд долларов, поэтому Sikorsky не согласны с выбором военных.

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В армии США избрали новый дальнобойный штурмовой вертолет V-280 Valor, а не разработку от компаний Boeing-Sikorsky. Последние решили оспорить выбор военных. Об этом сообщает The War Zone.

Управление подотчетности правительства США выступило с объяснением, почему они избрали разработку компании Bell Textron, а не Boeing-Sikorsky. Последние утверждали, что агентство должно было признать предложение Bell неприемлемым. А при этом их вариант "ложно назвали" неприемлемым для армии США из-за инженерного проектирования и архитектуры вертолета.

Рассмотрев жалобу в Управлении пришли к выводу, что армия США обоснованно приняла решение выбрать вертолет Bell. Конкурент Boeing-Sikorksy не смогли предоставить доказательств, что вертолет V-280 Valor не отвечает требованиям заказчика. Также заявления о неправомерности выбора не имеют под собой доказательств. Поэтому все упреки Boeing-Sikorsky отвергли.

V-280 Valor победил в конкурсе армии США в роли будущего дальнобойного штурмового вертолета

Однако Sikorsky все равно выступил с заявлением, что их разработка является более эффективным, доступным и наименее рискованным выбором для армейского вертолета. Они изучат решение Управления и выступят с новым заявлением.

Для V-280 Valor это означает, что вертолет будет серийно выпускаться для нужд армии США. Пентагон будет способствовать развитию технологий для улучшения вертолета. Компания Boeing-Sikorsky заявила изданию, что они будут и дальше самостоятельно развивать свою разработку.

Напомним, 7 декабря армия США сообщила, что следующим вертолетом будет Valor. Соглашение оценивается в 70 млрд долларов, ведь воздушное судно может поставляться не только в США, но и для других стран. Уже 29 декабря Sikorsky обжаловали соглашение между армией США и Bel l, они считают, что их вертолет лучше V-280.