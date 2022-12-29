Sikorsky оспаривает сделку десятилетия в США на закупку конвертопланов компании Bell

В компании считают, что в США не до конца оценили конкурентное предложение, поэтому они подали жалобу. Потенциально на кону стоит около 70 млрд долларов.

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Выбор конвертоплана Bell V-280 Valor в качестве нового основного вертолета для армии вызвал недовольство у конкурента Sikorsky. Поэтому компания оспаривает выбор Минобороны США. Об этом сообщает The War Zone.

В США хотят заменить тысячи вертолетов UH-60 Black Hawk, которые в строю уже около 40 лет на новые воздушные судна. Поэтому была объявлена программа FLRAA для поиска замены. Между собой конкурировало две компании Textron Bell и Sikorsky, который объединился с Boeing. По итогу Штаты выбрали конвертоплан Bell V-280 Valor, а не Sikorsky Defiant X.

[ + – ] Армия США выбрала Bell V-280 Valor

Потенциально программу оценивают в 70 млрд долларов, так как вертолеты будут поставляться не только в американскую армию, но и в другие страны. Сперва Sikorsky не отреагировали на итоги программы, но сейчас они высказывают протест. 28 декабря они подали жалобу в регулятор, а это означает приостановку работ над программой FLRAA.

"Критическая важность миссии FLRAA для армии и нашей страны требует наиболее боеспособного, доступного и решения с низким уровнем рисков. Мы по-прежнему уверены, что Defiant X — это трансформационный самолет, который нужен армии для выполнения своих сложных задач сегодня и в будущем", — заявил президент Sikorsky Пол Леммо.

[ + – ] Defiant X (слева) в сравнении с Black Hawk (справа)

Позже журналистам он заявил, что решение об оспаривании было принято на наивысшем уровне Lockheed Martin, которой принадлежит Sikorksy. Заявляется, что их прототип прошел десятки часов летных испытаний. Первый полет был совершен в марте 2019 года. Первоначально Defiant X имел проблемы с конструкцией из-за двойной винтовой системы. Сейчас удалось решить этот вопрос и вертолет показывает рекордный показатель скорости в 245 узлов (450 км/ч) в горизонтальном режиме полета. Требования американской армии были 230 узлов (425 км/ч) .

Напомним, 7 декабря в СМИ сообщили, что США определились с новым вертолетом для армии. Победителем стала компания Textron Bell.

18 августа в ВВС США приостановили эксплуатацию всех конверотпланов Osprey из-за проблем в конструкции.