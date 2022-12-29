Sikorsky заперечує угоду десятиліття в США на закупівлю конвертопланів компанії Bell

У компанії вважають, що США не до кінця оцінили конкурентну пропозицію, тому вони подали скаргу. Потенційно на кону коштує близько 70 млрд доларів.

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Вибір конвертоплана Bell V-280 Valor як новий основний гелікоптер для армії викликав невдоволення у конкурента Sikorsky. Тому компанія заперечує вибір Міноборони США. Про це повідомляє The War Zone.

У США хочуть замінити тисячі гелікоптерів UH-60 Black Hawk, які в строю вже близько 40 років на нові повітряні судна. Тому оголосили програму FLRAA для пошуку заміни. Між собою конкурувало дві компанії Textron Bell та Sikorsky, який об'єднався з Boeing. За підсумками Штати обрали конвертоплан Bell V-280 Valor, а не Sikorsky Defiant X.

[ + – ] Армія США обрала Bell V-280

Потенційно програму оцінюють у 70 млрд доларів, оскільки гелікоптери поставлятимуться не тільки до американської армії, а й до інших країн. Спершу Sikorsky не відреагували на підсумки програми, але зараз вони висловлюють протест. 28 грудня вони подали скаргу до регулятора, а це означає припинення робіт над програмою FLRAA.

"Критична важливість місії FLRAA для армії та нашої країни вимагає найбоєздатнішого, доступного та рішення з низьким рівнем ризиків. Ми, як і раніше, впевнені, що Defiant X — це трансформаційний літак, який потрібен армії для виконання своїх складних завдань сьогодні та в майбутньому", — заявив президент Sikorsky Пол Леммо.

[ + – ] Defiant X (ліворуч) у порівнянні з Black Hawk (праворуч)

Пізніше журналістам він заявив, що рішення про оскарження було ухвалено на найвищому рівні Lockheed Martin, якій належить Sikorksy. Заявляється, що їхній прототип пройшов десятки годин льотних випробувань. Перший політ було здійснено у березні 2019 року. Спочатку Defiant X мав проблеми з конструкцією через подвійну гвинтову систему. Наразі вдалося розв'язати це питання і вертоліт показує рекордний показник швидкості 245 вузлів (450 км/год) у горизонтальному режимі польоту. Вимоги американської армії були 230 вузлів (425 км/год).

Нагадаємо, 7 грудня у ЗМІ повідомили, що США визначилися з новим вертольотом для армії. Переможцем стала компанія Textron Bell.

18 серпня у ВПС США призупинили експлуатацію всіх конвертопланів Osprey через проблеми в конструкції.