Замість Мі-8 та Мі-24: українські льотчики хотіли б літати на вертольотах Apache, — Ігнат

Застосування сучасних вертольотів, вважає речник українських ВПС, надало б значну допомогу сухопутним військам у виконанні бойових завдань на передовій.

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Українські льотчики щодня виконують бойові завдання на вертольотах Мі-8 та Мі-24, взаємодіявши із винищувачами, і зі штурмовою авіацією. Водночас вони хотіли б літати на більш сучасних вертольотах типу Apache, щоб підвищити ефективність ударів по противнику. Про це в ефірі телемарафону 30 березня розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Вертольоти армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Мі-8 та Мі-24 щодня працюють і з винищувальною авіацією, і з бомбардувальниками-штурмовиками та завдають ударів по противнику некерованими ракетами й іншим озброєнням", — розповів Ігнат.

За його словами, особливість застосування вертольотів полягає в тому, що вони здатні завдавати ударів на гранично низьких висотах та надавати допомогу сухопутним силам виконувати бойові завдання.

"Проте наші льотчики дуже хотіли б літати на вертольотах Apache, або на чомусь кращому, що могло б значно допомогти Силам оборони України", — наголосив полковник.

Тим часом Ігнат попередив, що необхідно брати до уваги наявність у противника систем ППО, через що застосовувати вертольоти на таких ділянках фронту вкрай важко.

"Система ППО на лінії бойового зіткнення в окупантів надзвичайно потужна, там просто величезне насичення різних типів зенітно-ракетних комплексів росіян, і тому важко виконувати завдання саме на таких ділянках", — пояснив Ігнат.

Раніше представник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат дав оцінку потенціалу воєнної авіації України. За його словами, українські повітряні сили порівняно з ПКС РФ мають потенціал у співвідношенні один до п'яти. Щодо технологій, зазначив Ігнат, то перевага також на боці росіян, оскільки вони мають можливість модернізувати свій парк бойової авіації.