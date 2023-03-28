"Витискають із техніки останнє": спікер ВСУ дав оцінку потенціалу українських ВПС (відео)

Юрій Ігнат зазначив, що попри чисельну перевагу противника в бойовій авіації, якість ВКС РФ значно нижча, ніж до початку війни. Однак російські літаки перевершують наші в технологіях.

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Повітряні сили України мають потенціал із ВКС Росії у співвідношенні один до п'яти, або один до шести. Попри перевагу противника у повітрі в кількісному відношенні, якість бойової авіації РФ значно знизилася за минулий рік. Про це розповів представник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Те угруповання Росії, яке атакує нас з десятків аеродромів, на жаль, не зменшилося в кількості, але, ймовірно, зменшилося якості, тому що багато сучасних літаків було знищено в перші місяці вторгнення", — сказав Ігнат.

За його словами, великі втрати противника в повітрі пов'язані з тим, що льотчики ВКС РФ повірили в заяви російської пропаганди про те, що в Україні нібито було придушено ППО та бойову авіацію, тому вони й розраховували на "легку прогулянку".

"Вони зіткнулися з серйозним опором і отримали серйозний урок. Вони думали, що просто так літатимуть, ось тоді й було знищено основну масу", — пояснив Ігнат.

Крім того, хоча Росія здатна й надалі виробляти бойові літаки, спостерігається дефіцит льотчиків, оскільки на їхню підготовку йде багато часу. Проте щодо співвідношення за технологіями, то тут явна перевага у росіян.

"Літак Су-27, який є у нас одним із найновіших, він у них пройшов кілька етапів модернізації. Вони покращили тактико-технічні характеристики (ТТХ) літаків. Вони можуть вдвічі далі випускати ракети по наших пілотах, мають системи захисту радіоелектронної боротьби, мають потужні радари, і ще користуються інформацією в режимі реального часу з літака А-50", — зазначив речник ВВС.

Водночас українські льотчики протистоять противнику в повітрі та "витискають останнє" з радянської техніки, втім, на думку Ігната, це краще робити на сучасних винищувачах.

Нагадаємо, 7 березня спікер Повітряного командування ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Міністерство інфраструктури та Міноборони України готують об'єкти для прийняття західних винищувачів. Тим часом поки що невідомо, які саме машини отримає Україна від союзників.