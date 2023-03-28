"Выжимают из техники последнее": спикер ВСУ оценил потенциал украинских ВВС (видео)

Юрий Игнат отметил, что несмотря на численный перевес противника в боевой авиации, качество ВКС РФ значительно ниже, чем до начала войны. Однако российские самолеты превосходят наши в плане технологий.

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Воздушные силы Украины имеют потенциал с ВКС России в соотношении один к пяти, или один к шести. Несмотря на перевес противника в воздухе в количественном отношении, качество боевой авиации РФ значительно снизился за минувший год. Об этом рассказал представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Та группировка России, которая атакует нас с десятков аэродромов, к сожалению, не уменьшилась в количестве, но, вероятно, уменьшилась в качестве, потому что много современных самолетов было уничтожено в первые месяцы вторжения", — сказал Игнат.

По его словам, большие потери противника в воздухе связаны с тем, что летчики ВКС РФ поверили в заявления российской пропаганды о том, что в Украине якобы была подавлена ПВО и боевая авиация, поэтому они и рассчитывали на "легкую прогулку".

"Они столкнулись с серьезным сопротивлением и получили серьезный урок. Они думали, что будут просто так летать, вот тогда и была уничтожена основная масса", — пояснил Игнат.

Кроме того, хотя Россия способна и дальше производить боевые самолеты, наблюдается дефицит летчиков, так как на их подготовку уходит много времени. Однако что касается соотношение по технологиям, то здесь явное преимущество у россиян.

"Самолет Су-27, который является у нас одним из самых новых, он у них прошел несколько этапов модернизации. Они улучшили тактико-технические характеристики (ТТХ) самолетов. Они могут в два раза дальше выпускать ракеты по наших пилотах, имеют системы защиты радиоэлектронной борьбы, имеют мощные радары, и еще пользуются информацией в режиме реального времени с самолета А-50", — отметил спикер ВВС.

В то же время украинские летчики противостоят противнику в воздухе "выжимая последнее" из советской техники, впрочем, по мнению Игната, это лучше делать на современных истребителях.

Напомним, 7 марта спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что Министерство инфраструктуры и Минобороны Украины готовят объекты для принятия западных истребителей. Между тем пока неизвестно, какие именно машины получит Украина от союзников.