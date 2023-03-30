Вместо Ми-8 и Ми-24: украинские летчики хотели бы летать на вертолетах Apache, — Игнат

Применение современных вертолетов, считает спикер украинских ВВС, оказало бы значительную помощь сухопутным войскам в выполнении боевых задач на передовой.

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Украинские летчики ежедневно выполняют боевые задачи на вертолетах Ми-8 и Ми-24, взаимодействую и с истребителями, и со штурмовой авиацией. В то же время они хотели бы летать на более современных вертолетах, типа Apache, чтобы повысить эффективность ударов по противнику. Об этом в эфире телемарафона 30 марта рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Вертолеты армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Ми-8 и Ми-24 ежедневно работают и с истребительной авиацией, и с бомбардировщиками-штурмовиками и наносят удары по противнику неуправляемыми ракетами и другим вооружением", — рассказал Игнат.

По его словам, особенность применения вертолетов заключается в том, что они способны наносить удары на предельно низких высотах и оказывать помощь сухопутным силам выполнять боевые задачи.

"Однако наши летчики очень хотели бы летать на вертолетах Apache или на чем-то лучшем, что могло бы значительно помочь Силам обороны Украины", — подчеркнул полковник.

Между тем Игнат предупредил, что необходимо брать во внимание наличие у противника систем ПВО, из-за чего применение вертолетов на таких участках фронта крайне затруднительно.

"Система ПВО на линии боевого соприкосновения у оккупантов чрезвычайно мощная, там просто огромное насыщение различных типов зенитно-ракетных комплексов россиян, и поэтому трудно выполнять задачи именно на таких участках", — пояснил Игнат.

Ранее представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат дал оценку потенциалу военной авиации Украины. По его словам, украинские воздушные силы в сравнении с ВКС РФ имеют потенциал в соотношении один к пяти. Что касается технологий, отметил Игнат, то преимущество также на стороне россиян, поскольку они имеют возможность модернизировать свой парк боевой авиации.