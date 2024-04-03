Помер Жан-Поль Віньйон, зірка "Шрека" і "Дівчаток Гілмор"

Співак і актор народився у Франції і виступав на розігріві в Едіт Піаф. А потім переїхав до Голлівуду, де працював із Лайзою Мінеллі та Вуді Алленом.

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Помер французький співак і актор Жан-Поль Віньйон, який побудував успішну кар'єру в Голлівуді. Артистові було 89 років. Зірка "Шрека" і "500 днів літа" помер після боротьби з раком печінки. Про це пише Variety.

Актор помер 22 березня в Беверлі-Гіллз, повідомила його сім'я.

Виконавець почав свою кар'єру у Франції, де став зіркою нічних клубів, а також виспав на розігріві в Едіт Піаф. Незабаром він переїхав до Нью-Йорка, де дебютував у клубі The Blue Angel, виступаючи на розігріві у стендап-коміка Вуді Аллена.

Його популярність зросла після появи на розважальному шоу Еда Саллівана на каналі CBS, де він запам'ятався дуетом із молодою Лайзою Мінеллі.

Актор також став завсідником ток-шоу Джонні Карсона і Мерва Гріффіна.

Його дебютний альбом у США "Тому що я люблю тебе" вийшов 1964 року, а на великому екрані він з'явився три роки потому, зігравши роль у військовому фільмі "Бригада диявола".

Жан-Поль також пробував свої сили як ведучий і вів канадське телешоу під назвою "Чуттєвий чоловік".

Він також позував для Playgirl 1973 року, де на ньому був джемпер, який раніше носила Мерилін Монро, і нічого більше.

Також він займався озвученням американських фільмів для французької аудиторії. 1994 року газета Los Angeles Times написала про зірку, заявивши, що він "втілив американський образ романтичного француза, який співає".

Жан-Поль написав про своє прагнення домогтися успіху в Америці у своїх мемуарах "Від Ефіопії до Утопії" 2018 року: "Мій авантюрний дух говорив мені: "Марко Поло без вагань поїхав до Китаю, Генрі Мортон Стенлі без вагань наважився дослідити Центральну Америку. Христофор Колумб, не вагаючись, вирушив на захід, щоб відкрити Америку... тож тепер моя черга відкривати Сполучені Штати".

Він також знімався в популярному серіалах "Дівчата Гілмор" і "Дні нашого життя", а також озвучував персонажів і начитував закадровий текст у "Шреку" і фільмі "500 днів літа".

У Жан-Поля залишилися його давня партнерка Сьюзі Саммерс і дочка Маргарита Віньон Галл.

У нього також була ще одна дочка, Люсі Бранк, від шлюбу з американською акторкою Бріджид Базлен, яка померла 1989 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер Лу Контер, останній військовий, який вижив на лінкорі USS Arizona під час нападу Японії на Перл-Гарбор. Лу було 102 роки.