Помер актор Олександр Ширвіндт

Зірці фільмів "Іронія долі, або З легким паром!" та "Троє в човні, не рахуючи собаки" було 89 років. Ширвіндт помер у лікарні.

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У Москві у віці 89 років помер відомий актор, президент Театру сатири Олександр Ширвіндт. Про смерть актора повідомив його колега, художній керівник театру Сергій Газаров, розповівши, що Ширвіндт помер у лікарні. Про це повідомляє ТАСС.

"Мені зателефонував Міша, син Олександра Анатолійовича, він помер у лікарні півгодини тому", — сказав Газаров.

У 2019 році актор переніс операцію, внаслідок якої йому встановили кардіостимулятор.

Роком пізніше Ширвіндт перехворів на пневмонію, спричинену коронавірусом, а влітку 2022-го Ширвіндту діагностували стенокардію. Його врятували лікарі швидкої.

Артист кілька разів їздив із гастролями в окупований Крим, після чого йому заборонили в'їзд в Україну.

2020 року він дав інтерв'ю Дмитрові Гордону, сказавши: "Крим ваш чи Крим наш? Але Крим — мій. Ти розумієш? Він мій. Я в ньому виріс, у ньому жив, я в Україні знімався в семи картинах. "Вона вас любить"... Це Київ. "Приходьте завтра" з великим Савіним і Толею Папановим. Це Одеса, це великий гуртожиток "Одеської студії", де грошей не було зовсім".

Біографія актора Олександра Ширвіндта

Олександр Ширвіндт народився в сім'ї музиканта й актриси. В інтерв'ю він розповідав, що його мати народилася в Одесі, а батько довго жив у Харкові.

Ширвіндт знявся в більш ніж 70 фільмах, дебютувавши 1956 року в мелодраматичній комедії з Георгієм Віциним "Вона вас любить". На зароблені в цьому фільмі гроші Ширвіндт придбав свій перший автомобіль "Победа".

Юний Олександр Ширвіндт Фото: Скриншот

Найвідоміші його ролі — у картинах "Іронія долі, або з легким паром" Ельдара Рязанова, "12 стільців", "Троє в човні, не рахуючи собаки" Наума Бірмана.

Олександр Ширвіндт, Андрій Миронов і Михайло Державін у фільмі "Троє в човні, не рахуючи собаки" Фото: Скриншот

Він активно працював на естраді як режисер і конферансьє, озвучував мультфільми. Часто виступав разом з актором Михайлом Державіним комедійним дуетом.

У 1982 році Ширвіндт отримав звання Народного артиста СРСР.

Мініатюра "Усі в сад!"

Також він грав у театрах Ленком, Московському драмтеатрі на Малій Бронній і Московському академічному театрі сатири. У 2000 році Ширвіндт став художнім керівником Московського академічного театру сатири, а у 2021 році його одноголосно обрали президентом Театру сатири.

Михайло Державін та Олександр Ширвіндт

З 1957 року Ширвіндт був одружений з архітекторкою Наталією Білоусовою. Він жартував, що зіпсував життя тільки одній жінці — своїй дружині, з якою 2017 року відсвяткував діамантове весілля. У шлюбі народився син — Михайло Олександрович Ширвіндт. У актора троє онуків і п'ять правнуків

Олександр Ширвіндт із дружиною Фото: РИА Новости

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер відомий актор Юрій Соломін. Зірці фільмів "Дерсу Узала", "Летюча миша" та "Ад'ютант його превосходительства" було 88 років.