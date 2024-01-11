Помер актор Юрій Соломін

Зірці фільмів "Дерсу Узала", "Летюча миша" і "Ад'ютант його превосходительства" було 88 років. Нещодавно він переніс інсульт.

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Помер Юрій Соломін, відомий радянський і російський актор. Народному артисту СРСР і художньому керівнику Малого театру було 88 років. Про це пише ТАСС.

"Юрій Соломін помер, тільки напередодні його виписали з лікарні після інсульту", — сказало джерело.

Раніше Юрій Соломін переніс інсульт у легкій формі. Він був госпіталізований 6 листопада після втрати свідомості на вулиці. Згодом у нього розвинулася двостороння пневмонія.

Директор Державного Академічного Малого театру в Москві, Тамара Михайлова, повідомляла, що актор знепритомнів на вулиці, коли сідав у машину, щоб поїхати в театр. При цьому, за її інформацією, Соломін був у свідомості.

Ірина Алфьорова та Юрій Соломін у фільмі "Ходіння по муках" Фото: Скриншот

Відповідаючи на запитання про самопочуття і настрій художнього керівника, вона зазначила, що він "рветься в театр". У лікарні Соломін провів два місяці.

Після повідомляли, що Соломін опинився в реанімації, потім його перевели в палату інтенсивної терапії. Він був у стабільному стані, працював віддалено.

Біографія Юрія Соломіна

Юрій Соломін народився 18 червня 1935 року в родині музичних педагогів із Чити. Хлопчик з дитинства цікавився театром. Мати хотіла, щоб він став хірургом, але юнак вирушив до Москви, де вступив до Вищого театрального училища ім. М. С. Щепкіна при Малому театрі. М. С. Щепкіна при Малому театрі.

У 1957 році, після закінчення училища, його прийняли до трупи Малого театру. Кілька років по тому це ж училище закінчив його молодший брат, Віталій Соломін.

Юрій Соломін із братом Віталієм Фото: ТАСС

Юрій Соломін часто виходив на сцену, з 1988 року і до кінця життя був художнім керівником Малого театру.

У кіно Юрій дебютував 1960 року, виконавши головну роль у фільмі "Безсонна ніч". Прославився він після того, як зіграв Павла Кольцова в міні-серіалі "Ад'ютант його превосходительства".

Трейлер серіалу "Ад'ютант його превосходительства"

Він виконав головні ролі в багатьох відомих картинах, зокрема в оскароносному фільмі "Дерсу Узала" Акіри Куросави, "Блокада", "Летюча миша" і "ТАСС уповноважений заявити...".

Трейлер фільму "Дерсу Узала"

З 8 вересня 1990 до 15 листопада 1991 року Юрій Соломін обіймав посаду міністра культури РРФСР.

6 лютого 2012 року був офіційно зареєстрований як довірена особа кандидата в президенти РФ і чинного на той момент голови Уряду Росії Володимира Путіна.

У березні 2014 року Соломін підтримав анексію Криму.

Юрій Соломін Фото: ТАСС

Юрій Соломін був одружений один раз. Його дружина Ольга Соломіна померла 2019 року. Його донька Дар'я стала піаністкою і працює в Лондоні. Внучка Олександра також проживає за кордоном разом із двома дітьми.

Брат Юрія Соломіна, актор Віталій Соломін, зірка фільмів про Шерлока Холмса, помер 2002 року.

Нагадаємо, минулого року помер відомий український актор Олександр Крижанівський, зірка фільму "Нюхач".