Умер актер Юрий Соломин

Звезде фильмов "Дерсу Узала", "Летучая мышь" и "Адъютант его превосходительства" было 88 лет. Недавно он перенес инсульт.

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Умер Юрий Соломин, известный советский и российский актер. Народному артисту СССР и художественному руководителю Малого театра было 88 лет. Об этом пишет ТАСС.

"Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта", — сказал источник.

Ране Юрий Соломин перенес инсульт в легкой форме. Он был госпитализирован 6 ноября после потери сознания на улице. Впоследствии у него развилась двусторонняя пневмония.

Директор Государственного Академического Малого театра в Москве, Тамара Михайлова, сообщала, что актер потерял сознание на улице, когда садился в машину, чтобы поехать в театр. При этом, по ее информации, Соломин был в сознании.

Ирина Алферова и Юрий Соломин в фильме "Хождение по мукам" Фото: Скриншот

Отвечая на вопрос о самочувствии и настроении худрука, она отметила, что он "рвется в театр". В больнице Соломин провел два месяца.

После сообщали, что Соломин оказался в реанимации, потом его перевели в палату интенсивной терапии. Он был в стабильном состоянии работал удаленно.

Биография Юрия Соломина

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в семье музыкальных педагогов из Читы. Мальчик с детства интересовался театром. Мать хотела, чтобы он стал хирургом, но юноша отправился в Москву, где поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре.

В 1957 году, по окончании училища, был принят в труппу Малого театра. Несколько лет спустя это же училище окончил его младший брат, Виталий Соломин.

Юрий Соломин с братом Виталием Фото: ТАСС

Юрий Соломин часто выходил на сцену, с 1988 года и до конца жизни являлся художественным руководителем Малого театра.

В кино Юрий дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме "Бессонная ночь". Прославился он после того, как сыграл Павла Кольцова в мини-сериале "Адъютант его превосходительства".

Трейлер сериала "Адъютант его превосходительства"

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "Летучая мышь" и "ТАСС уполномочен заявить…".

Трейлер фильма "Дерсу Узала"

C 8 сентября 1990 по 15 ноября 1991 года Юрий Соломин занимал пост министра культуры РСФСР.

6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего на тот момент председателя Правительства России Владимира Путина.

В марте 2014 года Соломин поддержал аннексию Крыма.

Юрий Соломин Фото: ТАСС

Юрий Соломин был женат один раз. Его жена Ольга Соломина умерла в 2019 году. Его дочь Дарья стала пианисткой и работает в Лондоне. Внучка Александра также проживает за границей вместе с двумя детьми.

Брат Юрия Соломина, актер Виталий Соломин, звезда фильмов о Шерлоке Холмсе, умер в 2002 году.

Напомним, в прошлом году скончался известный украинский актер Александр Крыжановский, звезда фильма "Нюхач".