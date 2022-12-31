Синдром "Аватара". Топ-10 захватывающих фильмов продолжительностью три часа и больше (видео)

Новый яркий "Аватар. Путь воды" Дэвида Кэмерона заставил вспомнить шедевры прошлых лет с большим хронометражем.

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В кино редко, но случается, что работает принцип "хорошего много не бывает". Хотя все эти картины сняты в разных жанрах, их отличает эпичность и размах. Нужно выкроить время, но вам гарантировано глубокое погружение в тщательно проработанный и продуманный киномир.

Мстители: Финал / Avengers: Endgame

США, 2019, фэнтези, фантастика, комикс

Хронометраж: 3 ч. 2 мин.

В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт

Танос решил переполовинить буквально всех жителей Галактики. Кто ему может помешать? Разумеется, мстители. Каждый из них умеет сражаться: поэтому особенности боевого стиля каждого – вы у видите в подробностях. А начинается все безнадежно: Тони Старк, дрейфующий в космосе без еды и питья, отправляет свое прощальное сообщение…

[ + – ] Трейлер фильма "Мстители: Финал"

Властелин колец: Возвращение короля / The Lord of the Rings: The Return of the King

США, 2003, фэнтези, приключения

Хронометраж: 3 ч. 30 мин.

В ролях: Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Лив Тайлер

Фианльная часть трилогии режиссера Питера Джексона о Кольце Всевластия и о героях, взявших на себя бремя спасения Средиземья. Злобный маг Саурон направляет бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия.

Разумеется, в ленте будет страшная битва светлых и темных сил. И масса счастливых свадеб, когда боевые действия завершатся.

11 "Оскаров" и сборы более $ 1 млрд – таков итог этого творения режиссера Питера Джексона.

[ + – ] Трейлер фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

Титаник / Titanic

США, 1997, романтика, драма, катастрофа

Хронометраж: 3 ч. 14 мин.

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс

Джеймс Кэмерон снял "Аварар-2. Путь воды" даже на 2 минуты короче в сравнении со своим триумфальным фильмом-катастрофой о гибели легендарного теплохода и романтической любви двух пассажиров – Джека и Розы. Мощные визуальные эффекты сочетаются в картине с мелодрамой. В фильме культовым стало все: от истории любви бедного художника и богатой девушки до саундтрека.

Итог такой же, как и у предыдущего шедевра: 11 "Оскаров" и более 1 млрд кассовых сборов.

[ + – ] Трейлер фильма "Титаник"

Ирландец / The Irishman

США, 2019, драма, криминал

Хронометраж: 3 ч. 19 мин.

В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши

Масштабное полотно Мартина Скорсезе на его любимую тему – гангстерские разборки.

В 1950-х годах водитель грузовика Фрэнк Ширан по прозвищу Ирландец связывается с Расселом Буфалино и его преступным кланом из Пенсильвании и становится "штатным" киллером мафии…

Блестящая когорта потрепанных временем актеров во главе с таким же режиссером получила кипу номинаций на "Оскар", высокую оценку критиков и любовь зрителей с небольшим бурчанием в сторону — из-за почтенного возраста участников.

[ + – ] Трейлер фильма "Ирландец"

Список Шиндлера / Schindler's List

США, 1993, драма, история

Хронометраж: 3ч. 15 мин.

В ролях: Лиам Нисон, Бен Кингсли, Рэйф Файнс, Кэролайн Гудолл

Всемирную славу актеру Лиаму Нисону принесла главная роль в оскароносной картине Стивена Спилберга, где он сыграл немецкого бизнесмена и члена НСДАП Оскара Шиндлера, который мечтал разбогатеть на войне, но спас более тысячи польских евреев от гибели во время Холокоста.

Его герой неоднозначен, но однажды он потратил почти все заработанные деньги на подкуп нацистских офицеров, чтобы спасти еврейских женщин и детей, отправлявшихся в Освенцим.

[ + – ] Трейлер "Списка Шиндлера"

Р.Р.Р. / RRR

Индия, 2022, исторический боевик, фэнтези

Хронометраж: 3 ч. 7 мин.

В ролях: Рама Рао мл., Рам Чаран, Аджай Девган, Алия Бхатт

Индийский исторический боевик стал хитом на Netflix. Часть индийского блокбастера была снята в Киеве возле Мариинского дворца. В этих сценах было занято 300 актеров.

Индийцы сначала победили британцев в танцевальном шоу, а затем – путем вооруженного восстания.

Толливуд впитал себя "Матрицу", фэнтези о комиксных супергероях и прочие голливудские форматы. Но при этом остался верен себе: некоторые вещи можно увидеть только здесь. Например: качать мышцы на зло врагу, подтягиваясь на цепях, которыми героя приковали к тюремному потолку; пролететь сквозь огонь, патриотично завернувшись в мокрое индийское знамя; петь на плахе и поднять таким образом бунт; задушить голыми руками тигра, а потом извиниться перед ним. Именно так показана история двух борцов за свободу Комарама Бхима и Аллури Ситарама Раджу.

[ + – ] Трейлер фильма "РРР"

Танцующий с волками / Dances With Wolves

США, 1990, вестерн , драма

Хронометраж: 3 ч. 1 мин.

В ролях: Кевин Костнер, Мэри МакДоннелл, Грэм Грин, Родни А. Грант

Пиковый фильм в карьере Кевина Костнера, где он выступил в качестве режиссера, продюсера и исполнителя главной роли. Картина получила семь статуэток "Оскар", включая награду за "Лучший фильм".

США во времена Гражданской войны. Лейтенант Джон Данбар после ранения в бою просит перевести его на новое место службы – на Дикий Запад. Командир покончил жизнь самоубийством, а попутчик Данбара погиб в стычке с индейцами после того, как довез лейтенанта до места назначения. Людей, знающих, что Данбар остался один в форте и должен выжить в условиях суровой природы и в соседстве с внешне негостеприимными коренными обитателями Северной Америки, просто не осталось. Постепенно лейтенант осваивается и заводит дружбу с индейцами. А затем и встает на их защиту.

[ + – ] Трейлер фильма "Танцующий с волками"

Волк с Уолл-Стрит / The Wolf of Wall Street

США, 2013, биография с элементами черной комедии

Хронометраж: 3 ч.

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джона Хилл, Марго Робби, Мэттью МакКонахи

В 1987 году харизматичный циник Джордан Белфорт попадает на работу начального уровня в брокерскую фирму на Уолл-Стрит. К началу 1990-х он уже брокер в успешном инвестиционном банке. Однако банк лопнул после обвала индекса Доу-Джонса. По совету жены Терезы Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и харизма приносит результат. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму. В качестве сотрудников они нанимают нескольких друзей Белфорта, его отца Макса и называют компанию "Стрэттон Оукмонт". Дела идут в гору и Джордан устраивает масштабные кутежи, пропагандируя свою "денежную философию". Его слава достигает ушей ФБР.

[ + – ] Трейлер фильма "Волк с Уолл-Стрит"

Зеленая миля / The Green Mile

США, 1999, криминал, мистика, драма

Хронометраж: 3 ч. 9 мин.

В ролях: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Майкл Кларк Дункан, Бонни Хант

Лента снята по роману великого и ужасного Стивена Кинга.

Пол Эджкомб — начальник блока смертников в тюрьме "Холодная гора", каждый из узников которого однажды проходит "зеленую милю" по пути к месту казни. Пол повидал много заключенных и надзирателей за время работы. Однако гигант Джон Коффи, обвиненный в изнасиловании и убийстве двух маленьких девочек, не только не виновен, но и обладает экстрасенсорными способностями.

[ + – ] Трейлер фильма "Зеленая миля"

Кинг Конг / King Kong

США, 2005, фэнтези, фантастика, драма

Хронометраж: 3 ч. 21 мин.

В ролях: Наоми Уоттс, Эдриан Броуди, Джек Блэк

Режиссер Питер Джексон после трилогии "Властелин Колец" решил снять вольный ремейк классического "Кинг Конга" 1933. Картина получилась изобретательной и масштабной. Все тут было — и Сверхобезьяна, и ее любовь к красавице.

По сюжету, в 1930-м году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника Карла Дэнхэма отправляется на остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. Там они узнают, что Кинг Конг – не вымысел. А помимо него там – валом динозавров. И на защиту человека от тех же тираннозавров может встать только он. А если целых три тираннозавра намереваются съесть прекрасную женщину – пощады не жди.

[ + – ] Зрелищная сценка схватки Кинг Конга с тираннозаврами из фильма "Кинг Конгʼ

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