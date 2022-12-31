Синдром "Аватара". Топ 10 захопливих фільмів тривалістю три години та більше (відео)

Новий яскравий "Аватар. Шлях води" Девіда Кемерона змусив згадати шедеври минулих років із великим хронометражем.

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У кіно рідко, але трапляється, що працює принцип "доброго багато не буває". Хоча всі ці картини зняті у різних жанрах, їх відрізняє епічність та розмах. Потрібно викроїти час, але вам гарантовано глибоке занурення у ретельно пророблений та продуманий кіносвіт.

Месники: Фінал/Avengers: Endgame

США, 2019, фантазії, фантастика, комікс

Хронометраж: 3 год. 2 хв.

У ролях: Роберт Дауні-молодший., Кріс Еванс, Марк Руффало, Кріс Гемсворт

Танос вирішив переполовинити буквально всіх мешканців Галактики. Хто йому завадить? Зрозуміло, месники. Кожен із них вміє битися: тому особливості бойового стилю кожного – ви побачите у подробицях. А починається все безнадійно: Тоні Старк, який дрейфує в космосі без їжі та води, відправляє своє прощальне повідомлення…

[ + – ] Трейлер фільму "Месники: Фінал"

Володар Перснів: Повернення короля/The Lord of the Rings: The Return of the King

США, 2003, фентезі, пригоди

Хронометраж: 3 год. 30 хв.

У ролях: Елайджа Вуд, Ієн Маккеллен, Лів Тайлер

Фінальна частина трилогії режисера Пітера Джексона про Перстень Всевладдя та про героїв, які взяли на себе тягар порятунку Середзем'я. Злісний маг Саурон спрямовує незліченні раті під стіни Мінас-Тіріта, фортеці останньої надії. Він передчуває близьку перемогу, але саме це й заважає йому помітити дві крихітні фігурки — гобітів, що наближаються до Фатальної Гори, де їм доведеться знищити Перстень Всевладдя.

Зрозуміло, у стрічці буде страшна битва світлих та темних сил. І безліч щасливих гулянь, коли бойові дії завершаться.

11 "Оскарів" і збори понад $ 1 млрд — такий результат цього твору режисера Пітера Джексона.

[ + – ] Трейлери фильму "Володар перстнів: Повернення короля"

Титанік/Titanic

США, 1997, романтика, драма, катастрофа

Хронометраж: 3 год. 14 хв.

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Кейт Вінслет, Біллі Зейн, Кеті Бейтс

Джеймс Кемерон зняв "Аварар-2. Шлях води" навіть на 2 хвилини коротший у порівнянні зі своїм тріумфальним фільмом-катастрофою про загибель легендарного теплохода та романтичне кохання двох пасажирів — Джека та Рози. Потужні візуальні ефекти поєднуються у картині з мелодрамою. У фільмі культовим стало все: від історії кохання бідного художника та багатої дівчини до саундтреку.

Підсумок такий самий, як і в попередньому шедеврі: 11 "Оскарів" та понад 1 млрд касових зборів.

[ + – ] Трейлери фильму "Титанік"

Ірландець/The Irishman

США, 2019, драма, кримінал

Хронометраж: 3 год. 19 хв.

У ролях: Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші

Масштабне полотно Мартіна Скорсезе на його улюблену тему — гангстерські розборки.

У 1950-х роках водій вантажівки Френк Ширан на прізвисько Ірландець зв'язується з Расселом Буфаліно та його злочинним кланом з Пенсільванії і стає "штатним" кілером мафії.

Блискуча когорта пошарпаних часом акторів на чолі з таким же режисером отримала стос номінацій на "Оскар", високу оцінку критиків та любов глядачів з невеликим бурчанням у бік — через поважний вік учасників.

[ + – ] Трейлери фільму "Ірландець"

Список Шиндлера/Schindler's List

США, 1993, драма, історія

Хронометраж: 3 год. 15 хвилин.

У ролях: Ліам Нісон, Бен Кінгслі, Рейф Файнс, Керолайн Гудолл

Всесвітню славу акторові Ліаму Нісону принесла головна роль в оскароносній картині Стівена Спілберга, де він зіграв німецького бізнесмена та члена НСРПН Оскара Шиндлера, який мріяв розбагатіти на війні, але врятував понад тисячу польських євреїв від загибелі під час Голокосту.

Його герой неоднозначний, але одного разу він витратив майже всі зароблені гроші на підкуп нацистських офіцерів, щоб урятувати єврейських жінок і дітей, які вирушали до Освенціму.

[ + – ] Трейлер "Списку Шиндлера"

Р.Р.Р./RRR

Індія, 2022, історичний бойовик, фентезі

Хронометраж: 3 год. 7 хв.

У ролях: Рама Рао мол., Рам Чаран, Аджай Девган, Алія Бхатт

Індійський історичний бойовик став хітом Netflix. Частину індійського блокбастера знято у Києві біля Маріїнського палацу. У цих сценах було зайнято 300 акторів.

Індійці спочатку перемогли британців у танцювальному шоу, а згодом — шляхом збройного повстання.

Толлівуд ввібрав себе "Матрицю", фентезі про коміксних супергероїв та інші голлівудські формати. Але водночас залишився вірним собі: деякі речі можна побачити тільки тут. Наприклад: качати м'язи на зло ворогові, підтягуючись на ланцюгах, якими героя прикували до стелі; пролетіти крізь вогонь, патріотично загорнувшись у мокрий індійський прапор; співати на пласі та підняти так бунт; задушити голими руками тигра, а потім попросити вибачення. Саме так показано історію двох борців за свободу Комарама Бхіма та Аллурі Сітарама Раджу.

[ + – ] Трейлери фільму "РРР"

Той, що танцює з вовками/Dances With Wolves

США, 1990, вестерн, драма

Хронометраж: 3 год. 1 хв.

У ролях: Кевін Костнер, Мері МакДоннелл, Грем Грін, Родні А. Грант

Піковий фільм у кар'єрі Кевіна Костнера, де він виступив як режисер, продюсер і виконавець головної ролі. Картина отримала сім статуеток "Оскар", включаючи нагороду за "Найкращий фільм".

США за часів Громадянської війни. Лейтенант Джон Данбар після поранення у бою просить перевести його на нове місце служби — на Дикий Захід. Командир наклав на себе руки, а попутник Данбара загинув у сутичці з індіанцями після того, як довіз лейтенанта до місця призначення. Людей, які знають, що Данбар залишився сам у форті і має вижити за умов суворої природи й у сусідстві із зовні негостинними корінними мешканцями Північної Америки, просто не залишилося. Поступово лейтенант освоюється та заводить дружбу з індіанцями. А потім і стає на їхній захист.

[ + – ] Трейлер фільму "Той, що танцює з вовками"

Вовк з Волл-Стріт/The Wolf of Wall Street

США, 2013, біографія з елементами чорної комедії

Хронометраж: 3 год.

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Джона Гілл, Марго Роббі, Меттью МакКонахі

У 1987 році харизматичний цинік Джордан Белфорт потрапляє на роботу початкового рівня до брокерської фірми на Волл-Стріт. На початку 1990-х він уже брокер в успішному інвестиційному банку. Проте банк урвався після обвалу індексу Доу-Джонса. За порадою дружини Терези Джордан влаштовується до невеликого закладу, який займається дрібними акціями. Його наполегливий стиль спілкування з клієнтами та харизма приносить результат. Він знайомиться з сусідом по дому Донні, торговцем, який одразу знаходить спільну мову з Джорданом і вирішує відкрити з ним власну фірму. Як співробітники вони наймають кількох друзів Белфорта, його батька Макса і називають компанію "Стреттон Оукмонт". Справи йдуть у гору і Джордан влаштовує масштабні гуляння, пропагуючи свою "фінансову філософію". Його слава сягає вух ФБР.

[ + – ] Трейлери фільму "Вовк з Волл-Стріт"

Зелена миля/The Green Mile

США, 1999, кримінал, містика, драма

Хронометраж: 3 год. 9 хв.

У ролях: Том Генкс, Девід Морс, Майкл Кларк Дункан, Бонні Гант

Стрічка знята за романом великого та жахливого Стівена Кінга.

Пол Еджкомб — начальник блоку смертників у в'язниці "Холодна гора", кожен із в'язнів якого одного разу проходить "зелену милю" на шляху до місця страти. Підлога побачила багато ув'язнених і наглядачів за час роботи. Однак гігант Джон Коффі, звинувачений у зґвалтуванні та вбивстві двох маленьких дівчаток, не тільки не винен, але й має екстрасенсорні здібності.

[ + – ] Трейлери фільму "Зелена миля"

Кінг Конг/King Kong

США, 2005, фентезі, фантастика, драма

Хронометраж: 3 год. 21 хв.

У ролях: Наомі Воттс, Едріан Броуді, Джек Блек

Режисер Пітер Джексон після трилогії "Володар Перснів" вирішив зняти вільний ремейк класичного "Кінг Конга" 1933 року. Картина вийшла винахідливою та масштабною. Все тут було — і Супермавпа, і її любов до красуні.

За сюжетом, у 1930-му році знімальна група під проводом режисера-невдахи Карла Денхема вирушає на острів Черепа неподалік Суматри, щоб вивчати легенди про гігантську горилу на прізвисько Конг. Там вони дізнаються, що Кінг Конг — не вигадка. А окрім нього там — валом динозаврів. І на захист людини від тих самих тиранозаврів може стати тільки він. А якщо аж три тиранозаври мають намір з'їсти прекрасну жінку — милості не чекай.

[ + – ] Видовищна сцена сутички Кінг Конга з тиранозаврами з фільму "Кінг Конг'

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