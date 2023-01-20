Кіт, Вовк та страх смерті. У чому полягає успіх "Кота в чоботях-2"

Мультфільм "Кіт у чоботях-2: Останнє бажання" з анімаційного всесвіту "Шрека" зібрав непогану касу, але цікавіший тим, що викликав масу обговорень, а Кіт у чоботях і Вовк Смерті стали мемами.

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"Кіт у чоботях-2" вийшов через 12 років після першого — наприкінці грудня минулого року. За 90-мільйонного бюджету мультфільм поки що зібрав $250 млн. Це чимало, але перший фільм приніс прибутки вдвічі більше. Проте "Кіт у чоботях-2" викликав масу рецензій та обговорень. Чому? Він не так пригодницький, як філософський. Мультфільми зі всесвіту "Шрека" студії "DreamWorks Animation" завжди відрізнялися дорослим гумором, але тут — зовсім похмурий тон містичного анімаційного трилера, і головний двигун сюжету — страх смерті, яка ганяється за Котом у чоботях у вигляді червоноокого Вовка з двома серпами в лапах. Вовк миттєво став мережевим мемом: або сам собою, або в парі з рудим Котом. Чималу частину фільму займає дуель між ними, яка може стати останньою для Кота.

Фокус розбирався, чим зачепив аудиторію сиквел "Кота в чоботях".

З'явилися десятки мемів на тему "Вовка Смерті" — основного антагоніста анімаційної картини. На другому місці за популярністю у художників — дуель Кота та Вовка, на третьому — сам головний герой.

[ + – ] Мем із Вовком Смерті

За сюжетом, Кіт у чоботях — суперзірка: він авантюрист, злодій, забіяка, а й рятівник населення від велетнів і навіть попспівак. Прямо як Джекі Чан у своїх комедійних бойовиках: б'ється і співає у паузах між бійками. Перша частина мультфільму взагалі перевантажена постмодерністськими посиланнями до різних сюжетів.

"Кіт у чоботях-2". Що запозичили, а що своє

Тут триває лінія всесвіту "Шрека" з переробки казкового багажу планети, але чимало взято просто з інших мультфільмів. Загалом "Кіт у чоботях-2" схожий на анімаційний детектив "Правдива історія Червоної Шапки" (2005) і особливо на його продовження — "Червона Шапка проти зла" (2011), де крім довгоносого Вовка (який там, навпаки, позитивний герой) ), є Гензель і Гретель, які з кинутих на поживу дітей перетворилися на небезпечних і жадібних велетнів-товстунів, які сформували банду злодійських казкових персонажів, до яких самі ставляться по-свинськи.

У "Коті-2" у тій самій іпостасі — товстий велетень, власник пекарні та збирач магічних артефактів — "Великий" Джек Хорнер, який бажає "зібрати всю магію світу". Є й Голді із родиною Ведмедів (у слов'ян це Маша та Ведмеді).

Незважаючи на перебір із постмодерністськими запозиченнями, є у стрічці й оригінальні моменти.

Кіт у чоботях, Вовк Смерті та Пес Перріто

Перша цікава деталь, як я вже наголошував, це грізний Вовк Смерті. Справа в тому, що Кіт у чоботях був настільки безпечним у пригодах, що зі своїх можливих дев'яти життів вісім — уже промотав. І ось на цю останню і замахується Вовк-Смерть.

Друга знахідка мультфільму — пес Перріто. У ньому дано пародійний образ сучасного коуча і одночасно — якогось святого добряка. Він носить замість одягу ту саму шкарпетку, в якій його колись, ще щенятком, хотіли втопити в річці "прекрасні господарі". Перріто не здався — під водою прогриз дірку в шкарпетці і виплив. І саме ця небезпечна подія, шкарпетка та світ у принципі він сприймає винятково оптимістично. А якщо когось із його оточення "припре", то є надійний спосіб знайти спокій — це погладити Перріто животик. Проте, дивлячись у чисті очі пса, авантюристка Кіса М'яколапка кинула Коту: "Я йому не довіряю". На що Перріто миттєво відреагував: "Головне, щоб ти довіряла собі". Відповідь, гідна найдосвідченішого коуча!

[ + – ] Основні позитивні герої картини: Кіт у чоботях, Перріто, М'якоколапка

У всіх у світі є Зірка бажань. Шлях до неї через карту. І ось усі герої мультфільму, включаючи покинуту колись Котом перед вівтарем наречену М'яколапку, прагнуть здійснити свої бажання через Зірку. Однак на шляху Кота — Вовк Смерті.

[ + – ] Мем: дуель Кота в чоботях та Вовка Смерті

Немає сенсу переказувати перипетії сюжету, але основна ідея стрічки є досить глибокою. Бути самотнім суперменом-егоїстом — порожнє заняття, якщо ти нікого не підтримуєш, не створюєш сім'ю, не виховуєш. Ти просто марнуєш життя даремно, на потребу власного марнославства. Але якщо ти допомагаєш, дружиш, твориш, любиш — не тільки себе, можеш пожертвувати своїми амбіціями заради інших істот, то такий подвиг здатний зупинити навіть Смерть. Загалом, цей непростий мультфільм закликає кожного рости над собою, щоби бути Смерті не по зубах.

[ + – ] Трейлер мультфільму "Кіт у чоботях -2. Останнє бажання"

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